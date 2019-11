Samsung Galaxy S11, ikinci nesil 108MP sensör kullanacak!

Samsung ile ilgili gelen ilk haberler hayliyce sevindirici gözüküyor. Samsung, önümüzdeki sene tanıtacak olduğu S11 cihazında yepyeni bir sensör kullanacak.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S11 dizaynı, tamamen ortaya çıktı!

Galaxy S11 cihazında Xiaomi ile ortak geliştirilen 108MP ISOCELL Bright HMX sensör kullanılacak. Aktarılan bilgilere göre, 5X periskobik sensörün kullanıldığı akıllı telefonda çok güvenilir bir kaynak olan @iceuniverse Galaxy S11’de bu sensörün kullanılacağını doğruladı. Sadece bu da değil Xiaomi CC9 Pro / Mi Note 10 cihazının merkezinde de bu donanımın kullanılması bekleniyor.

Yeni nesil sensörle ilgili bilgiler tam netleşmiş değil, fakat kullanılan lensin görünüşü, görüntü işleme sistemi ve muhtemelen merkezinde kullanılacak daha parlak lens bulunacak.

The Galaxy S11 has a high probability of using a new 108MP sensor.

— Ice universe (@UniverseIce) November 4, 2019