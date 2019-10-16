Xiaomi MIUI 11 güncellemesi başlıyor!

Xiaomi MIUI 11 güncellemesi geçen ay Çin’de bazı modeller için dağıtıma çıktı. Şirket bugün gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte yeni MIUI sürümünün küresel çapta dağıtım tarihine ve hangi modellerin güncelleme alacağını açıklık getirdi.

Merakla beklenen yeni nesil arayüz Xiaomi MIUI 11, bugün Hindistan merkezli olarak da lanse edildi. MIUI 11 güncellemesi alacak modeller ve hangi ay alacağı daha önce duyurulmuştu. Ancak, yeni açıklama ile birlikte bu güncellemeyi alacak modellerin tarih aralığı netleşti. Firma burada arayüz için yeni bir takvim paylaştı.

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22-31 Ekim

POCO F1, Redmi K20, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi Note 7”ler, Redmi Note 7 Pro

4-12 Kasım

Redmi K20 Pro, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 5, Redmi 5A ,Redmi Note 4, Redmi Y1, Redmi Y1 Lite, Redmi Y2, Redmi 4, Mi Mix 2, Mi Max 2

13-29 Kasım

Redmi Note 6 Pro, Redmi 7A, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 8

18-26 Aralık

Redmi Note 8 Pro

Xiaomi MIUI 11 güncellemesi ile birçok yenilik geliyor

Yeni güncelleme ile birlikte yazı tipi değiştirme ve karanlık mod gibi görsel değişiklikler Xiaomi kullanıcılarına sunulacak. Karanlık mod özellikle daha az şarj tüketmesi sebebiyle kullanıcılar için oldukça önemli.

Xiaomi MIUI 11 arayüzü ile birlikte yazı tipi değiştirme özelliği sayesinde de telefonun arayüzü daha fazla kişiselleştirilebiliyor. Şirket, bu konuda kalın, ince ve italik olmak üzere birçok farklı yazı tipiyle karşımıza çıkıyor. Bünyesinde “Milan Pro” isimli yeni bir font kullanılan arayüz, aynı zamanda doğadan gelen yeni ses efektleri de taşıyor. Ayrıca Allways-on display özelliğinin de yenilendiği telefonların ekranında artık özel metinler ve servislerden gelen bildirimler de görülebilecek.

Birçok eski Redmi cihaza destek veriyor olmasıyla kullanıcıları oldukça sevindiren Xiaomi, şimdilik sürümün Türkiye gibi diğer bölgelerdeki dağıtımı hakkında bir bilgi vermiyor.