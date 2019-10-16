Akıllı Telefonlar
Xiaomi MIUI 11 güncellemesi başlıyor!
Xiaomi MIUI 11 güncellemesi geçen ay Çin’de bazı modeller için dağıtıma çıktı. Şirket bugün gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte yeni MIUI sürümünün küresel çapta dağıtım tarihine ve hangi modellerin güncelleme alacağını açıklık getirdi.
Merakla beklenen yeni nesil arayüz Xiaomi MIUI 11, bugün Hindistan merkezli olarak da lanse edildi. MIUI 11 güncellemesi alacak modeller ve hangi ay alacağı daha önce duyurulmuştu. Ancak, yeni açıklama ile birlikte bu güncellemeyi alacak modellerin tarih aralığı netleşti. Firma burada arayüz için yeni bir takvim paylaştı.
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22-31 Ekim
POCO F1, Redmi K20, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi Note 7”ler, Redmi Note 7 Pro
4-12 Kasım
Redmi K20 Pro, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 5, Redmi 5A ,Redmi Note 4, Redmi Y1, Redmi Y1 Lite, Redmi Y2, Redmi 4, Mi Mix 2, Mi Max 2
13-29 Kasım
Redmi Note 6 Pro, Redmi 7A, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 8
18-26 Aralık
Redmi Note 8 Pro
Xiaomi MIUI 11 güncellemesi ile birçok yenilik geliyor
Yeni güncelleme ile birlikte yazı tipi değiştirme ve karanlık mod gibi görsel değişiklikler Xiaomi kullanıcılarına sunulacak. Karanlık mod özellikle daha az şarj tüketmesi sebebiyle kullanıcılar için oldukça önemli.
Xiaomi MIUI 11 arayüzü ile birlikte yazı tipi değiştirme özelliği sayesinde de telefonun arayüzü daha fazla kişiselleştirilebiliyor. Şirket, bu konuda kalın, ince ve italik olmak üzere birçok farklı yazı tipiyle karşımıza çıkıyor. Bünyesinde “Milan Pro” isimli yeni bir font kullanılan arayüz, aynı zamanda doğadan gelen yeni ses efektleri de taşıyor. Ayrıca Allways-on display özelliğinin de yenilendiği telefonların ekranında artık özel metinler ve servislerden gelen bildirimler de görülebilecek.
Birçok eski Redmi cihaza destek veriyor olmasıyla kullanıcıları oldukça sevindiren Xiaomi, şimdilik sürümün Türkiye gibi diğer bölgelerdeki dağıtımı hakkında bir bilgi vermiyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Amerikan ambargosuna rağmen üçüncü çeyrekte büyüdü!
Huawei için bu yıl çok zor geçti. Çin-Amerika arasındaki ticaret savaşları tırmanırken Huawei için uzun süredir kararlaştırılması beklenen yaptırımlar sürekli ertelenmeye devam etmişti.
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Her türlü zorluğa rağmen, Huawei bu yılı da büyüme trendini yakalayarak kapatacak gibi gözüküyor. Yılın birinci çeyreğiyle üçüncü çeyreği arasında toplamda 86 milyar hasılat rakamına ulaşan firma bu istatistikle geçen yıla oranla %24.4 büyümüş oldu.
Akıllı telefon satışlarının yükseliş gösterdiği firma özellikle bu istatistikleri Çin içerisindeki yerli piyasadan yakaladı. Ticari yasaklamaların şirketin önünü kesemeyeceğini ispatlayan firma için daha parlak bir gelecek yaratabildiğini şimdiden ispatlamış oldu.
Üçüncü çeyrek rakamları sadece akıllı telefon satışlarından gelen verileri içermediği tahmin ediliyor. Ancak tahminler, bu periyottaki adetlerin 67 milyon birime ulaşması gerektiğini gösteriyor.
Yılın ikinci dönemine oranla şirketin satışlarının %13.5 yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Firma bahsettiğimiz dönem içerisinde, 59 milyon ünite toplamda akıllı cihaz satışında bulunmuştu.
Demek oluyor ki, Huawei Amerika’nın ambargo listesine girse dahi, gücünden hiçbir şey kaybetmemiş. Ve daha da güçlenmeye devam etmiş. Geçtiğimiz günlerde Çinli Devin, Android lisansını geri almak adına birtakım çalışmalar başlattığını yazmıştık.
Rapor’da ayrıca, Huawei’nin dünya çapında telekomünikasyon sağlayacılarıyla yaptıkları 60 ticari antlaşmayla birlikte 5G ağlarını genişlettiklerine yer verildi.
Ek olarak 500 şirket ve 700’den fazla şehirde de Huawei Horizon Digital platformundaki antlaşmaları doğrultusunda çalışmaya başladıkları belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi 8 özellikleri ve fiyatı! Cihaz neler sunuyor?
Xiaomi Redmi 8, yapılan lansman itibariyle Türkiye’deki kullanıcıların merakına sunuldu. Peki cihaz bize neler sunuyor?
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Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, dün yapılan etkinlikle yeni cihaz serisinin duyurusunu Türkiye topraklarında yapmış oldu. Yapılan lansmanda ailenin tepe modeli Note 8 Pro, Note 8 ve Redmi 8 olmak üzere üç ayrı model duyuruldu. Bu modellerin birbirinden hitap ettiği kullanıcı portföyüyle ayrılıyor
6.22 inç IPS LCD panelin tercih edildiği modelde, yüzde seksen bir gibi yüksek ekran kasa oranı tercih edilmiş. 720p çözünürlüğe sahip bu ekran, Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Artık yeni nesil tüm cihazlarda karışımıza çıkan 19:9 ekran formatı da telefonda yerini edinmiş durumda.
Snapdragon 439 yonga setinden gücünü alan cihazda, 3GB RAM ile 32 GB depolama, 4GB RAM 64GB depolama seçeneklerinden birini seçebiliyorsunuz. Parmak izi sensörünün arka tarafta konumlandırıldığı cihazda FM Radyo desteği de bulunuyor.
İşlemci biriminde, 1.95GHz hızında çalışan iki Cortex A53, altısında da 1.45GHz Cortex A53 olmak üzere toplamda sekiz çekirdeği içinde barındırıyor. Aslında baktığımız zaman, orta alt seviyede pazara giriş yapan bir model için oldukça güçlü bir cihaz tasarlandığını söyleyebiliriz. Snapdragon mimarisinde, Adreno 505 grafik kartını kullanan telefonun PUBG Lite gibi bu pazar için tasarlanan cihazlarda yüksek performans vermesini bekliyoruz.
Kamera tarafında ise, 12 megapiksel F/1.8 ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörüne sahip ikinci kamerayı görüyoruz.
Xiaomi Redmi 8 fiyatı nasıl olacak?
Avrupa pazarında 149 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan akıllı telefonun, Türkiye pazarında 3GB RAM/ 32GB depolama 1349TL, 4GB/64GB depolamaya sahip model 1549TL bandından piyasaya sürülecek.
Onyx Black, Ruby Red ve Sapphire Blue olmak üç renk seçeneğiyle çıkacak cihazda 3D kaplama adı verilen özel bir teknoloji kullanılıyor. Cihaza farklı açılardan baktığınız takdirde, renk geçişlerine şahit olabiliyorsunuz.
Akıllı Telefonlar
Moto G8 Plus, 4.000mAh batarya ve 25MP ön kamerayla sızdırıldı!
Moto G8 Plus, tasarımına ait sızıntılar şimdiden sızdırılmaya başladı. Son geliştirmelerin de yer aldığı sızıntı evreninden render görüntüleri ışığında çeşitli bilgileri siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz.
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Telefonun görsellerine baktığımız takdirde, orta ölçekli bir cihazla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Moto G8 Plus, XT2019 kod adıyla üretim faaliyetlerine başlamış.
Cihaz, küçük çentiğin içerisinde öz çekim kamerasıyla birlikte 6.3 inç FHD çözünürlükte IPS LCD ekran yer alıyor. Alt kısımda sadece, büyük bir hoparlör çıkışı mevcut. Muhtemelen stereo hoparlörün bulunacağı ön görülüyor.
Ekranın alt tarafında, nispeten geniş bir çene kalınlığına sahip olduğunu görüyoruz. Telefonda Snapdragon 665 işlemci, 4GB RAM kapasitesi, 64GB ve 128GB dahili depolama seçeneklerinden birini seçebileceğiniz tasarım detaylarıyla geliyor.
MicroSD card girişinin de bulunduğu akıllı cihazda telefonunuzun hafızasını arttırmanız da mümkün.
Motorola’nın Turbo Power Şarj adını verdiği tekrar şarj edilebilir geniş 4.000mAh batarya ve 3.5mm kulaklık girişi de cihaza dahil olan etkenler arasında.
Telefon, hem mavi hem de kırmızı renklerle gösterime çıktı. Arka yüzeyin görselleriyle konuşmak gerekirse, Motorola daha ergonomik hissettiren konik camı cihazın arka tarafında kullanacak.
Motorola’nın yeni akıllısının arka tasarımında fiziksel parmak izi sensörü, 48 megapiksel lazer otofokus yapabilen ana kamera, 117 derece alan derinliği yaratabilen 16 megapiksel ultra geniş açı kamerasıyla destekleniyor. Motorola, One Action’da olduğu gibi aksiyon modunun yer aldığı telefonda dikey modda özel videolar çekebiliyorsunuz. Ek olarak 5 megapiksel derinlik sensörü ve ön tarafta 25 megapiksel öz çekim kamerası bulunuyor.
Telefon, Bluetooth 5.0, LTE Cat 13, dual-band Wifi gibi üst düzey cihazlarda karşımıza çıkan detayları da içerisinde bulunuyor. Moto G8 Plus’in 24 Ekim’de Brezilya’da tanıtılacak. Henüz fiyat ve kullanılabilirliğine ait bir bilgi elimize ulaşmış değil.