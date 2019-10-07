Samsung
Samsung, Galaxy S11’de periskop kamera kullanacak!
Samsung, önümüzdeki sene çıkarması beklenen S serisi üzerinde çalışmaya başladı. Gelen raporlara göre şu anda üretici firma kullanacağı periskop kamera lenslerini test ediyor.
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Güney Kore’den gelen raporlar, Galaxy S11 için kullanacağı periskop lens teknolojisini test etmeye çok yakında başlayacak. Yeni kamera lensleri Kore menşeili şirket olan MecaTech Sistemleri tarafından üretildi.
Test soketlerinin donanımı son kez kontrol edilmeden önce üretici firma tarafından parçaların tedarik edilmesi gerekiyor. MecaTech, ToF modülleriyle birlikte düzenli olarak periskop kameralar üreten bir üretici.
Periskop kamera nedir? Ne işe yarar?
Periskop kamera teknolojisi, son zamanlarda birçok akıllı telefon üreticisinin tercih ettiği yeni bir teknolojidir. Bunlardan piyasa önünden en dikkat çekeni Huawei’nin geliştirmiş olduğu cihazlar denebilir. Lense giren görüntü, normal lenslerde 2 mercekten geçip 90 derecelik bir açı yapıyor.
Fakat Periskop lenslerde, mercekten geçen görüntü direkt olarak prizmanın içinden geçiyor. Bu da dijital kameraların avantajlarını arttırıyor. Sanki görüntü onlarca lensten geçmiş gibi davranıyor. Ortaya bu şekilde çok pürüzsüz fotoğraflar çıkabiliyor.
Yüksek çözünürlüklü kamera ile fark yaratacak!
Sızıntılar, Samsung’un Galaxy S11’de odak derinliğini yarıda bırakmak yerine 5x optik yakınlaştırmayı kullanacağını gösteriyor. Telefondaki ana kamera içerisinde Samsung Electro-Mechanics modülüne sahip 108 megapiksel bir kamera yer alacağı aktarıldı.
Ek olarak, Samsung’un cihaza spektometre desteği de ekleyeceği söylentiler arasında yer aldı. Bu sensör, objelerin içerisindeki kimyasal çözeltiyi analiz edebiliyor. Örnek verirsek, içecekler içerisindeki alkol oranı bu şekilde belirlenebiliyor ve yiyeceklerin kalorisi tahmin edebiliyor.
Sensör, belli ki S serisinden kaldırılacağı tahmin edilen kalp atış sensörünün boşluğunu doldurması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold katlama ömrüyle şaşırttı!
Samsung’un katlanabilir ilk akıllı telefon modeli Galaxy Fold, bu hafta Amerika’da satışa sunuldu. Tasarım hatalarının giderilmesinin ardından kullanıcılarla buluşmayı başaran Samsung Galaxy Fold, katlama performansı ile tartışma yaratacak gibi gözüküyor.
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Samsung Galaxy Fold, sorunsuz şekilde sadece 18.500 kez katlanabildi!
ABD’de garanti hizmeti sağlayan SquareTrade adlı kuruluş ise bunu test etmek için bir Galaxy Fold temin etti. Özel bir mekanizma ile kullanım senaryosuna en yakın şekilde yapılan test, cihazın ekranı konusunda soru işaretleri doğurdu. Katlanır ekranlı telefonda yer alan menteşeli sistem, markanın iddiasına göre 5 yıllık bir süreye eşit 200.000 katlamaya kadar dayanıklılık sunuyor. Ancak Galaxy Fold’un ekranı yaklaşık 18.500 katlamanın ardından piksel hatası vermeye başladı. Bu da normal bir kullanımda 6 aylık bir zaman dilimine eş değer.
120.000 katlamaya kadar yapılan özel testin sonunda cihazın dokunmatiği çalışmamaya başladı ve menteşe sisteminde yıpranmalar gözlendi. Ancak Galaxy Fold yeniden başlatıldığında dokunmatik ile ilgili problem kendiliğinden çözüldü. Testi yapan kuruluş, yayınladığı raporda Samsung Galaxy Fold’un garanti süresi içerisinde büyük bir sorun yaşamayacağını öngördüklerini belirtiyor. Ayrıca Samsung, satış sürecindeki gecikmeden dolayı bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz ekran değişimi yapılabileceğini açıklamıştı.
Samsung Galaxy Fold hakkındaki ekran ve dokunmatik tabanlı sorunlar, cihazın çıkış sürecini uzun süre geciktirmişti. Telefonu satın alan kullanıcılardan yapılan test ile benzer bir geri dönüş gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.
Samsung
Uygun fiyatlı Samsung Galaxy Note 10 geliyor!
Samsung’un son amiral gemisi telefonu Galaxy Note 10 serisi, özellikle yüksek fiyatı ile eleştiri konusu olmuştu. Eleştirileri dikkate alan Koreli şirket, daha uygun fiyatlı Samsung Galaxy Note 10 versiyonu için kolları sıvadı.
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Samsung Galaxy Note 10 serisine ekonomik üye sürprizi!
SamMobile kaynaklı bilgiye göre, Samsung tarafından SM-N770F model numarasına sahip yeni bir akıllı telefon raporlandı. Markanın N model kodunu yalnızca Galaxy Note serisi için kullandığı düşünüldüğünde bunun yeni bir üye olacağı iddia edildi. 2014 yılında piyasaya çıkan Samsung Galaxy Note 3 Neo, benzer şekilde SM-N750 olarak numaralandırılmıştı. Bu da ortaya çıkan yeni telefonun ekonomik bir Galaxy Note 10 olacağı ihtimalini arttırıyor.
Samsung’a yakın kaynaklar tarafından da doğrulanan telefon, 128 GB dahili depolamalı tek bir versiyon ile duyurulacak. Ekonomik Samsung Galaxy Note 10 için teknik özellikler cephesinde kesinleşen başka bir bilgi ise ne yazık ki bulunmuyor. Beklentilere göre ekonomik fiyatlı Samsung Galaxy Note 10’un tıpkı Galaxy S10e’de olduğu gibi benzer özelliklere sahip olacağı, ancak kamera ve ekran gibi detaylar tarafında bazı kırpmalar ile gelebileceği belirtiliyor. Ayrıca modeli temsil eden S-Pen kalemin de yerini koruması bekleniyor.
945 dolardan başlayan fiyat etiketi ile satışa sunulan Galaxy Note 10, iddialı özelliklere sahip olmasına rağmen beklenen satış etkisini yaratamamıştı. Samsung, bu hamlesiyle son dönemde amiral gemisi sınıfında yaşadığı durağanlığı da kırabilir.
Samsung
Samsung Galaxy A90, 5G desteği ile duyuruldu!
Samsung, Galaxy A serisinin en güçlü modeli olan Galaxy A90’ı duyurdu. Üst seviye teknik özelliklere sahip olan Samsung Galaxy A90, 5G desteği sunması ile dikkat çekiyor.
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Samsung Galaxy A90 duyuruldu: Snapdragon 855 ve 5G desteği!
Yeniden konumlandırdığı Galaxy A serisi sayesinde orta seviye akıllı telefon pazarında yeniden iddialı konuma gelen Samsung, serinin en üst modelinde farklı bir tercihe gitmiş. Bu sefer üst seviye akıllı telefon kullanıcılarını hedefleyen Samsung Galaxy A90’ın ön yüzünde Infinity-U damla çentik tasarımı göze çarpıyor. Telefonun arka yüzeyi ise plastik gövdeye sahip ve tıpkı Google Pixel serisinde olduğu gibi çift dokulu bir yüzey tasarımıyla geliyor.
Ekran tarafında 6.7 inçlik Full HD+ Super AMOLED bir panel kullanan telefon, ekran içi parmak izi okuma teknolojine sahip. Gücünü Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisinden alan Samsung Galaxy A90, bünyesinde Qualcomm’un isteğe bağlı sunduğu 5G yongasını da barındırıyor. 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi ile gelen telefonun yalnızca 8 GB RAM’li sürümünde microSD kart girişi bulunuyor.
Samsung, fiyat dengesini yakalayabilmek adına Galaxy A90’ın kamera paketinde daha mütevazı davranmayı tercih etmiş. Telefonun arkasında 48+8+5 megapiksel çözünürlüklü üçlü kamera kullanılırken, OIS ve 4K/60 FPS video kaydı gibi özellikler kırpılmış. Ön bölümdeki çentiğin altında ise 32 megapiksellik bir kameraya yer veriliyor.
Kutusundan 25W hızlı şarj adaptörü ile çıkan telefonda 4.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Ayrıca telefonun harici bir ekranda kullanılmasını sağlayan Samsung DeX desteği de A serisinde ilk defa sunuluyor. Henüz fiyatı açıklanmayan Galaxy A90, ilk etapta yarın Güney Kore’de satışa sunulacak. Cihazın önümüzdeki günlerde Avrupa’ya da gelmesi bekleniyor.