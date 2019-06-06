Galaxy Note 10 görüntüleri sızdırıldı! Kulaklık girişi var mı?

Galaxy Note 10 cihazının tasarımı ortaya çıktı. Cihazın görsel dizaynında, detaylara indiğimiz zaman şaşırtıcı değişikliklerin olduğunu fark ediyoruz.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Note 10 kulaklık girişiyle gelmeyebilir!

Samsung, Note serisi firmanın amiral gemisi telefon modellerinden biri. Daha çok günlük hayatta kurumsal kimliğin tercihi haline gelmiş akıllı cihazın son yıllarda tasarım ve boyutsal değişikliklerle birlikte android devinin göz bebeği olup çıkmıştı.

Koreli cihaz üreticisi, Galaxy S10‘da bu sene de 3,5mm‘lik kulaklık girişini kullanmıştı. Keza Google, Huawei, OnePlus gibi markalar bu geleneği uzun süredir korumaya çalışırken bu yılki cihazlarında onlar da kullanmamayı tercih ettiler.

Öyle gözüküyor ki bu kervana Samsung’ta katılmakta kararlı. Bu yönde adımlar atmaya Note serisi cihazlarla başlayacak.

OnLeaks‘de yayınlanan görüntülere göre, cihazın hiçbir yerinde kulaklık girişi yer almazken; alt tarafta S-Pen girişi, hoparlör ızgarası, USB-C portu ve sağ tarafında ise ses tuşları yer alıyor. Bixby tuşu ise telefonda bulunmadığı görselle netleşmiş oldu.

Görüntüler ayrıca kavisli ekrana monte edilmiş, ekranın üst orta tarafına yerleştirilmiş bir kamera deliği mevcut. Ayrıca ekran kasa oranın günümüz teknolojilerine oranla her sene arttıran cihaz üreticisi bu modelinde az da olsa boşluklar bırakmış görünüyor.

Cihazın genel tasarımıyla ilgili daha fazla detaya ulaşmak için aşağı bırakmış olduğum videoya bakabilirsiniz.