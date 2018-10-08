HWP DxOMark serimiz kısa bir aradan sonra Samsung Galaxy Note9 ile devam ediyor. Telefon kamera performansı konusunda profesyonel testler ile sıralama hazırlayan DxOMark’ın test sonuçlarını ve telefonun kamera performansını değerlendirdiğimiz DxOMark serisinin yeni konuğu Samsung’un düşük ışıkta fark yaratan telefonu Galaxy Note 9 oluyor.
Aydoğan’ın anlatımı ile Samsung Galaxy Note9’un kamerasının ne kadar iyi olduğuna dair detayları bu videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Samsung Galaxy Note9’un kamera performansı nasıl? | DxOMark #6
Samsung Galaxy Note9 kamera özellikleri
Arka
- 12 MP, f/1.5-2.4 manuel geçiş, 26mm geniş açılı, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel otofokus, OIS
- 12 MP, f/2.4, 52mm telefoto, 1/3.4″, 1.0µm, otofokus, OIS, 2x optik yakınlaştırma
Ön
- 8 MP, f/1.7, 25mm geniş açılı, 1/3.6″, 1.22µm, otofokus
Video
- 4K (60 fps)
- Full HD (240fps)
- HD (960 fps)
- HDR
Cevap Yazın: