HWP DxOMark serimiz kısa bir aradan sonra Samsung Galaxy Note9 ile devam ediyor. Telefon kamera performansı konusunda profesyonel testler ile sıralama hazırlayan DxOMark’ın test sonuçlarını ve telefonun kamera performansını değerlendirdiğimiz DxOMark serisinin yeni konuğu Samsung’un düşük ışıkta fark yaratan telefonu Galaxy Note 9 oluyor.

Aydoğan’ın anlatımı ile Samsung Galaxy Note9’un kamerasının ne kadar iyi olduğuna dair detayları bu videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

Samsung Galaxy Note9’un kamera performansı nasıl? | DxOMark #6

Samsung Galaxy Note9 kamera özellikleri

Arka

12 MP, f/1.5-2.4 manuel geçiş, 26mm geniş açılı, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel otofokus, OIS

12 MP, f/2.4, 52mm telefoto, 1/3.4″, 1.0µm, otofokus, OIS, 2x optik yakınlaştırma

Ön

8 MP, f/1.7, 25mm geniş açılı, 1/3.6″, 1.22µm, otofokus

Video