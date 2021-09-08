Samsung, Galaxy Note Ticari Markasının Haklarını Yenilemedi

Galaxy Note serisi bu yıl on yaşında, ancak onuncu yıl dönümünü kutlamaya hazır değil. Başlangıçta, şirketin düşük talep ve şirketin diğer amiral gemilerinden olumlu bir şekilde ayıracak herhangi bir özelliğin olmaması nedeniyle çıkarmamaya dair söylentiler oldukça yoğun olarak tanıtıldı. Samsung daha sonra 2021’de Galaxy Note serisine yapılacak güncellemenin beklemeye değmeyeceğini onayladı.

Bu izlenim, şirketin bu hattaki cihazların piyasaya sürülmesini duraklattığı, ancak cihazlar için yeni güncellemelere devam edebileceğiydi. Son olaylar ile, Galaxy Note ailesinin tarihinin sona erdiğini, sonsuza dek yok olabileceğini gösteriyor. Samsung’un aynı isimli ticari marka üzerindeki haklarını yenilememesi bu haberi destekler nitelikte. Bu, şirketin bu markayı kullanmaya devam etme konusundaki isteksizliğini doğrudan gösteriyor. Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note serisindeki son akıllı telefon olarak tarihe geçme şansına sahip.

Samsung artık Galaxy A, Galaxy M, Galaxy S ve Galaxy Z gibi markalara sahip ve bunlardan ikincisi özellikle şirket tarafından tercih ediliyor. Katlanabilir akıllı telefon segmentinin gelişimini ciddiye aldı ve üçüncü nesilleri, Galaxy Note ailesinin yeni ürünlerinin duyurusunun geleneksel zamanı olan Ağustos ayında piyasaya sundu.

Samsung Galaxy Note’u Duraklatmak İçin Çok Mu Erken?

Samsung, Galaxy Note serisinin akıbeti konusunda şimdilik sessizliğini koruyor. Samsung’un daha sonra bu ticari marka üzerindeki haklarını yeniden talep etme olasılığını hala var. Hiçbir şey şirketin fikrini değiştirmesini ve cihazları Galaxy Note serisi içinde tekrar piyasaya sürmesini engelleyemez.

Çok uzun zaman önce, Samsung’un mobil bölümünün başkanı, markanın bu yıl yeni bir Galaxy Note serisi akıllı telefon çıkarmayacağını duyurdu. Bunun yerine şirket, bir dizi başka markalı cihaza temel Note özellikleri sağlayacak. Markanın birçok analisti ve hayranı, bunun popüler serinin sonu olduğundan emin. Galaxy Note hayranları bu duruma o kadar öfkelendiler ki Change.org’a bir dilekçe bile yazdılar; Samsung’dan gelecek yılın başlarında Galaxy S22 lansmanını iptal etmesini ve bunun yerine yeni bir Note modeli oluşturmaya odaklanmasını istediler. Markanın hayranları, şirketin her iki serinin hayranlarını memnun etmek için Galaxy S ve Note amiral gemisi cihazlarının piyasaya sürülmesini öneriyor.

Şu anda Galaxy Note ailesinin kaderini tahmin etmek oldukça zor. Galaxy S akıllı telefonlar zaten büyük ekranlara sahip ve S-Pen kalemini destekliyor; bildiğiniz üzere S-Pen daha önce Note serisinin bir özelliğiydi. Bu arada, Galaxy Note’u destekleyen dilekçe şimdiden binlerce imza topladı; ve sayı artmaya devam ediyor.