Samsung Galaxy Note 8’e Yeni Bir Güncelleme Geliyor

Bir kaç gün önce çıkmasına rağmen Galaxy Note 8, şimdiden güncelleme almaya başladı.

İlk olarak Asya’nın bir kaç mağazasında satılan Samsung cihazlarına gelecek güncelleme, Andorid’de bir takım güvenlik açıklarının kapanmasını sağlayacak.



Özellikle Çin ve Hong Kong varyantları olan SM-N9508 ve SM-N9500 cihazlarının alacağı güncelleme hakkında şimdilik daha fazla bir bilgi paylaşılmadı. Fakat her cihazın alacağı güncelleme OTA olacağı için, Çin ve Hong Kong dışında ki cihazların biraz beklemesi gerekebilir.