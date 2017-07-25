Samsung Galaxy Note 8’de 3x Optik Zoom Olacak

Samsung Galaxy Note 8’in kamerası üstün özelliklerle geliyor.

Şu sıralar Samsung‘tan merakla beklenen tek ürün Galaxy Note 8 ve cihaz hakkındaki bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu seferki konu ise Note 8’in kamerası.

Ünlü analizci Ming-Chi Kuo‘nun iddiasına göre merakla beklenen yeni Samsung amiral gemisi Galaxy Note 8′in kamerasında telefoto lensli çift arka kamera olacak ve yeni bilgiye göre bu kamera 3x optik zoom özelliğine sahip olacak.

Samsung’un kendi ürettiği kamera modülü geniş açılı çekimler için 13 MP sensör CIS (CMOS image sensors) ve CIS için çift 6P teknoloji ve 3X zoomlu 12 MP ikinci bir kamera bulunacak. Her iki modül de görüntü sabitleme özelliği ile gelecek.

Samsung Galaxy Note 8’in 23 Ağustos’ta duyurulması bekleniyor.