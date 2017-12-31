Samsung Galaxy Note 8 ile Huawei Mate 10 Pro Kapışıyor!

Hız Testi serimizde iki canavar elimizde: Samsung Galaxy Note 8 ve Huawei Mate 10 Pro kapışıyor!

Samsung Galaxy Note 8 ve Huawei Mate 10 Pro karşı karşıya! Bu iki akıllı telefonlar her zaman yaptığımız 12 uygulamayı ilk kez açarak açılma (cold start) sürelerinin toplamını baz aldığımız, sonrasında bu uygulamaları RAM’den çağırma (hot start) yetilerini denediğimiz testimizi bu defa 3DMark testi ile taçlandırdık ve elde ettikleri skorları kayıt altına aldık.