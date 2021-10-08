Akıllı Telefonlar
Samsung, Galaxy Note 8’e Desteğini Sonlandırıyor!
Samsung’un Galaxy Note 8 modeli, patlama sorunuyla gündeme gelen Note 7 faciasının ardından firmanın toparlanmasında önemli rol oynamıştı. Note 7’den sonra insanların yeni bir Note serisi almaktan çekineceği ve satışların düşeceği tahmin edilirken, Galaxy Note 8’in satış başarısı firmanın yüzünü güldürmüştü.
2017 yılının Ağustos ayında Android 7 Nougat ile piyasaya çıkan Note 8, son olarak Android 9 Pie güncellemesini almıştı. Android 9 güncellemesinden sonra bir süre aylık güvenlik güncellemelerini almaya devam eden cihazın güvenlik güncellemesi alma sıklığı geçtiğimiz yıldan beri “üç ayda bir güncelleme” olarak belirlenmişti.
Şimdi gelen haberler ise Samsung’un Ağustos 2020 güvenlik yamasından sonra Note 8’i emekliye ayıracağını gösteriyor. Cihaz, son büyük güncellemesini 2018’de almış ve o zamandan beri sadece güvenlik yamalarını içeren güncellemeler alıyordu.
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Samsung, Galaxy Note 8’e Google’ın Pixel Cihazlara Verdiğinden Daha Fazla Destek Verdi
Note 8, firmanın sevdiği modellerden biri ve Note serisinin takipçileri tarafından da serinin en önemli cihazlarından biri olarak görülüyor. Android 12 ve OneUI 4.0 kapıdayken, Android 9 ile Note 8 yazılım konusunda yarışın gerisinde kalıyor. Ancak 6.3 inçlik AMOLED ekranı, hızlı ve güvenilir kapasitif parmak izi okuyucusu, 6 GB bellek ve kalem desteği gibi önemli özellikleri ile halen güçlü bir telefon.
2017 yılında çıkan cihaz, her ne kadar 2 büyük güncelleme alsa da güvenlik güncellemeleri konusunda Samsung elini çabuk tutmuş ve diğer cihazlarla beraber Note 8’i de güncellemişti. Google ise ilk çıkan Pixel’leri Android 10′ a yükseltse de cihazlara sadece 3 yıllık destek verdi. Yani Pixel cihazlara Samsung’un 4 yıllık desteğinden daha az bir destek verildi. Android ekosisteminde güncelleme desteği ile bilinen Pixel serisinden daha fazla güncelleme alan Note 8 için artık emekli olma vakti geldi.
Tek Desteği Kesilen Note 8 Değil
Android Police’in paylaştığı bilgilere göre desteği kesilen tek cihaz Note 8 değil. Samsung’un yine 2017 yılında çıkan bir cihazı olan Galaxy Tab A modeli de emekliye ayrılacak.
Bu cihazlar satış başarılarıyla firmanın yüzünü güldürmüş cihazlar. 4 yıllık yazılım desteği de Android üreticileri arasında pek görülen bir şey değil. Bu konuda Samsung’un öne çıktığını söylemeliyiz.
Sırada Hangi Cihaz Var?
Note 8’den sonra namlunun ucunda artık 2018 yılının sevilen cihazlarından biri olan Note 9 var. Note serisinin en önemli modellerden biri olan Note 9 da firma için önemli bir cihaz. Öyle ki bu telefonun bazı bileşenleri, Samsung’un ülkemizde tam tabiriyle peynir ekmek gibi sattığı Note 10 Lite modeline de hayat vermişti.
Firmanın Note 9’u ne zaman emekliye ayıracağı bilinmiyor. Fakat cihazın 1 yıl daha güvenlik güncellemelerini alacağı düşünülüyor. Peki siz bu cihazlardan birini halen kullanıyor musunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer haberler için bizi takip etmeyi unutmayın!
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