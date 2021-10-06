Samsung, OneUI 4.0 Beta Sürümünde “Material You” Tasarımını Gösterdi!

“Material You” adı verilen tasarım dili, Google tarafından Android 12 ile beraber kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Uzun bir aradan sonra Android ekosistemine yeni bir soluk getirmesi beklenen Android 12, üreticileri oldukça heyecanlandırmıştı. Sadece üreticiler değil, birçok kullanıcı da yeni Android sürümünü cihazlarında deneyimlemeyi dört gözle bekliyordu.

Samsung ise Beta sürümleri kullanıcılarla buluşturma konusunda elini çabuk tutan firmalardan biri olmayı başardı. OneUI 4.0’ın Beta sürümleri, firmanın üst segmentteki en önemli oyuncusu olan Galaxy S21 serisinin kullanıcıları tarafından geçtiğimiz haftalardan beri kullanılabiliyordu. Bu Beta sürümlerine son gelen güncelleme ile Samsung’un kendi “Material You” yorumu S21 serisine gelmiş durumda. Yeni tasarım anlayışı için tam olarak OneUI ile “Material You” karışımı olmuş diyebiliriz.

Samsung Uygulamalarında Kişiselleştirilebilen Arayüz Renkleri

“Material You” ile yapılan en büyük yenilik, arayüzde kullanılan renk paletlerinin kişiselleştirilebilir olmasıydı. Samsung’un bu tasarım dilini OneUI’a nasıl uyarlayacağı ise çok merak ediliyordu. Yeni sürümde Samsung bu konuya açıklık getirmiş. Anlaşılan o ki OneUI 4.0 ile “Material You ” tasarım anlayışı benimseniyor ve sistem uygulamaları için kullanılacak renk paleti seçimini kullanıcılara bırakılıyor.

Görsel olarak bu yenilikler kesinlikle önemli. Ancak SamMobile’ın haberine göre son Beta sürümünün kullanıcı yorumları pek de iyi değil. Bu yorumlar, renklerin değiştirilmesi sırasında cihazlarda donma gibi sorunların yaşandığına işaret ediyor. Şu an OneUI 4.0’ın çok erken aşamalarında olduğumuz için bu tarz hatalar şimdilik göz ardı edilebilir. Yine de Samsung’un yeni sürümdeki pürüzleri gidermek için oldukça fazla vakte ihtiyacı olduğunu belirtmekte fayda var.

Yeni Tasarım Dilini Hangi Uygulamalar Kullanacak?

Bu tasarım anlayışı, OneUI 4.0’ın Beta sürümlerinde henüz sadece sistem uygulamalarına uyarlanmış. Google da kendine ait olan Gmail, Drive, Keep gibi uygulamaları bu tasarım diline uyarlamış durumda.

Ancak üçüncü taraf uygulamaların nasıl görüneceği hakkında bir bilgi yok. Zira Google’ın büyük beklentilerle tanıttığı “Material You” şimdilik üçüncü taraf uygulamalarda yaygınlaşmış değil. Firmalar ise uygulama geliştiricilerinin bu tasarım anlayışını benimsemesini bekleyebilirler ya da kendileri sistem genelini etkileyen çeşitli temalar ile “Material You” geçişini hızlandırabilirler.

Başka Yenilikler De Var

Yeni sürüm, başka önemli özellikleri de beraberinde getiriyor. Bu sürüm ile görüntülü görüşmelerde mikrofonun hangi sese odaklanacağını ayarlamak mümkün hale geliyor. Apple’ın görüntüye odaklanan teknolojisine benzer olan bu teknoloji, görüntülü görüşmeler sırasında istenmeyen seslerin engellenmesini kolaylaştırıyor.

Bunun yanında “RAM Plus” adı verilen bir teknoloji de önceki Beta sürümlerinde S21 serisi kullanıcılarına sunulmuştu. Bu teknoloji sayesinde sanal bir bellek oluşturularak bellek miktarında artış sağlanıyordu. Her ne kadar bu sanal bellek, cihazda bulunan aktif bellek kadar hızlı olmasa da bellek azlığı yaşayan kullanıcılar için önemli bir özellik olarak nitelendirilebilir. Yine de S21 serisi gibi en az 8 GB bellek bulunduran cihazlar yerine 4 GB veya 6 GB bellek bulunduran giriş-orta seviye cihazlar için bu RAM artışı daha yararlı olacaktır.

Sizin OneUI 4.0’dan beklentileriniz neler? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer haberler için sitemizi takip etmeyi unutmayın!

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