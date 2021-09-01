Samsung One UI 4.0 Beta Sürümü Eylül Ayında Geliyor! Eğer telefonunuzda Android 12 ve One UI 4.0’ı erkenden deneyimlemek istiyorsanız, şimdiden heyecan yapabilirsiniz.

Samsung’un Android 12 tabanlı One UI 4.0 için ilk beta sürümü Eylül ayında başlayacak.

için ilk beta sürümü Eylül ayında başlayacak. Beta programı, en azından başlangıçta Samsung Galaxy S21 serisini destekleyecek.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, betaya erişmek için Samsung Members uygulaması üzerinden başvurmanız gerekecek.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Google, Android 12’nin Beta sürümlerini Pixel kullanıcılarına sunuyor, ancak Samsung henüz beta sürümünü cihazlarına vermedi.

Ancak Samsung hayranlarının bir Samsung telefonda Android 12’yi denemek için daha fazla beklemeleri gerekmeyecek. Şirket, Android 12 tabanlı One UI 4.0 Beta’nın Eylül ayında geleceğini duyurdu. Ne yazık ki, bundan daha kesin bir tarih vermedi.

Esasen poster, One UI 4.0 beta’nın yakında geleceğini ve ilk olarak Galaxy S21 Serisi’ne geleceğini söylüyor. Bu seriye Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra dahildir. Bu poster yalnızca Kore pazarına tanıtılsa da diğer ülkelerin – Amerika Birleşik Devletleri dahil – kısa bir süre sonra betayı göreceği neredeyse kesin.

Her zamanki gibi Samsung, betayı herkesin kullanımına sunmuyor. Erişim için Galaxy S21 telefonunuzdaki Samsung Members uygulaması üzerinden başvurmanız gerekiyor. Kabul edilirseniz, beta erişimi alırsınız.

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One UI 4.0 Beta programı Hindistan ve Güney Kore’de de mevcut olabilir. One UI 4.0 tasarımının Samsung’un tasarım diliyle tamamlanmış Android 12’ye çok benzeyebileceği söyleniyor. Ayrıca yeni yazılımla daha fazla özellik, daha hızlı performans, daha zengin özellikli stok uygulamaları ve gelişmiş güç verimliliği bekleyebiliriz.

Android 12 / One UI 4.0 Alması Beklenen Cihazlar

Galaxy S Serisi

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy S10 (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy S10+ (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy S10e (Son Android OSi güncellemesi)

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note Serisi

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G – Son Android OS güncellemesi)

Galaxy Note 10 (LTE/5G – Son Android OS güncellemesi)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z Serisi

Galaxy Fold (LTE/5G – Son Android OS güncellemesi)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A Serisi

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A72

Galaxy A90 5G (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy A01 (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy A11 (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy A31 (Son Android OSgüncellemesi)

Galaxy A41 (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy A21 (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy A21s (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy A42 5G

Galaxy A02 (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy A02s (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy A12 (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22 5G

Galaxy M Serisi

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M02s (Son Android OSgüncellemesi)

Galaxy M02 (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy M21 (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy M21s (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy M51 (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy M31s (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy F Serisi

Galaxy F41 (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy F62

Galaxy F02s (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy Xcover Serisi

Galaxy Xcover Pro (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab Serisi

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4 (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy Tab A7 (Son Android OS güncellemesi)

Galaxy Tab Active 3 (Son Android OS güncellemesi)

ONE UI 4.0 hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için SAMMOBILE’ı ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Android Authority, SAMMOBILE