Yazılım
Samsung One UI 4.0 Beta Sürümü Eylül Ayında Geliyor!
Samsung One UI 4.0 Beta Sürümü Eylül Ayında Geliyor! Eğer telefonunuzda Android 12 ve One UI 4.0’ı erkenden deneyimlemek istiyorsanız, şimdiden heyecan yapabilirsiniz.
- Samsung’un Android 12 tabanlı One UI 4.0 için ilk beta sürümü Eylül ayında başlayacak.
- Beta programı, en azından başlangıçta Samsung Galaxy S21 serisini destekleyecek.
- Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, betaya erişmek için Samsung Members uygulaması üzerinden başvurmanız gerekecek.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Google, Android 12’nin Beta sürümlerini Pixel kullanıcılarına sunuyor, ancak Samsung henüz beta sürümünü cihazlarına vermedi.
Ancak Samsung hayranlarının bir Samsung telefonda Android 12’yi denemek için daha fazla beklemeleri gerekmeyecek. Şirket, Android 12 tabanlı One UI 4.0 Beta’nın Eylül ayında geleceğini duyurdu. Ne yazık ki, bundan daha kesin bir tarih vermedi.
Esasen poster, One UI 4.0 beta’nın yakında geleceğini ve ilk olarak Galaxy S21 Serisi’ne geleceğini söylüyor. Bu seriye Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra dahildir. Bu poster yalnızca Kore pazarına tanıtılsa da diğer ülkelerin – Amerika Birleşik Devletleri dahil – kısa bir süre sonra betayı göreceği neredeyse kesin.
Her zamanki gibi Samsung, betayı herkesin kullanımına sunmuyor. Erişim için Galaxy S21 telefonunuzdaki Samsung Members uygulaması üzerinden başvurmanız gerekiyor. Kabul edilirseniz, beta erişimi alırsınız.
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One UI 4.0 Beta programı Hindistan ve Güney Kore’de de mevcut olabilir. One UI 4.0 tasarımının Samsung’un tasarım diliyle tamamlanmış Android 12’ye çok benzeyebileceği söyleniyor. Ayrıca yeni yazılımla daha fazla özellik, daha hızlı performans, daha zengin özellikli stok uygulamaları ve gelişmiş güç verimliliği bekleyebiliriz.
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Android 12 / One UI 4.0 Alması Beklenen Cihazlar
Galaxy S Serisi
- Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S21+ (LTE/5G)
- Galaxy S21 (LTE/5G)
- Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S20+ (LTE/5G)
- Galaxy S20 (LTE/5G)
- Galaxy S20 FE (LTE/5G)
- Galaxy S10 5G (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy S10 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy S10+ (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy S10e (Son Android OSi güncellemesi)
- Galaxy S10 Lite
Galaxy Note Serisi
- Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy Note 20 (LTE/5G)
- Galaxy Note 10+ (LTE/5G – Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy Note 10 (LTE/5G – Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z Serisi
- Galaxy Fold (LTE/5G – Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy Z Fold 2 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy A Serisi
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A71
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A52
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A72
- Galaxy A90 5G (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy A01 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy A11 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy A31 (Son Android OSgüncellemesi)
- Galaxy A41 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy A21 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy A21s (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A02 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy A02s (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy A12 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy A32
- Galaxy A32 5G
- Galaxy A22 5G
Galaxy M Serisi
- Galaxy M42 5G
- Galaxy M12
- Galaxy M62
- Galaxy M02s (Son Android OSgüncellemesi)
- Galaxy M02 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy M21 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy M21s (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy M22
- Galaxy M31
- Galaxy M31 Prime Edition (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy M51 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy M31s (Son Android OS güncellemesi)
Galaxy F Serisi
- Galaxy F41 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy F62
- Galaxy F02s (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy F12
- Galaxy F22
Galaxy Xcover Serisi
- Galaxy Xcover Pro (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy Xcover 5
Galaxy Tab Serisi
- Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
- Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab S6 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab A 8.4 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy Tab A7 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy Tab Active 3 (Son Android OS güncellemesi)
ONE UI 4.0 hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için SAMMOBILE’ı ziyaret edebilirsiniz.
Kaynak: Android Authority, SAMMOBILE
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Yazılım
Windows 11 Android Uygulama Desteği Ertelendi
Windows 11 ve Microsoft Store’a Android uygulamaları desteği ekleyen Android için yakında çıkacak Windows Alt Sistemi, Microsoft tarafından ertelendi. Özelliğin erken bir sürümü ilk olarak 24 Haziran etkinliğinde tanıtıldı, ancak Microsoft tarafından hiçbir zaman genel beta testi için sunumlara başlanmadı.
Microsoft, Windows 11’in 5 Ekim’de desteklenen cihazlara sahip kullanıcılara sunulacağını doğruladı. Windows Insider programının Beta kanalında şu anda test kullanıcılarına sunulan tüm değişikliklerle birlikte kararlı sürüm gönderilecektir.
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Yakın zamanda piyasaya sürülen Windows 11 Build 22000.168, son Ekim sürümünde yer alacak tüm özelliklerle birlikte geliyor. Bitmemiş Android desteği ve performans sorunları nedeniyle Microsoft, Android uygulamalarını ve Amazon App Store entegrasyonunu şimdilik Store’dan kaldırmaya karar verdi.
Windows’ta Android uygulamaları desteğinin 2022’de görünmesi bekleniyor. Özelliğin Windows 11 sürüm 21H2’ye bir güncelleme olarak gelip gelmeyeceği henüz belli değil.
Windows 11’in Android Uygulamaları Yakında Genel Beta Testine Girilmesi Bekleniyor
Windows 11’in Android uygulamaları desteğinin bu yıl Windows Insider programına gelmesi bekleniyor ve bu uygulamalar Google Play Store yerine Amazon App Store üzerinden desteklenecek.
Amazon mağazasında bulunan favori Android uygulamalarınız, Amazon geliştiricilerinin onayından sonra yenilenen Microsoft Mağazası tarafından görünebilir duruma gelecek. Microsoft’a göre, Android uygulamaları desteği, favori uygulamaların cihazlara direkt yüklenmesine izin verecek. Yüklü olan mobil uygulamaları Başlat menüsünden, görev çubuğundan, Windows Arama sonuçlarından, Paylaş menüsünden ve diğer yerlerden başlatabileceksiniz. Win32 veya UWP uygulamaları gibi, Android uygulamaları da işletim sistemine entegre olacaktır.
Amazon Store’da yaklaşık 500.000 Android uygulaması var ve bu sayı Google’ın uygulama sayısının yakınından bile geçmemekte. Neyse ki, kullanıcıların internette bulunan APK dosyalarını kullanarak mobil uygulamaları yüklemelerine izin verilecek.
Windows 11’de Android Uygulamaları Desteği Nasıl Çalışır?
Başta belirttiğimiz gibi, Microsoft, Android için Windows Alt Sistemini Windows 11’e getiriyor ve bu, Linux için mevcut Windows Alt Sistemine (WSL) benzemekte. İşletim sistemine entegre edilecek olan alt sistem, yerel uygulama kapsayıcısı ile Android uygulama modeli arasında bir “vekil” ağ geçidi olarak kullanılacak.
Teoride Microsoft, Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) ile uyumluluk için sanal bir makine kullanacak. Bunun nedeni, Windows 11’in Google Play Store desteğiyle gelmemesidir. Google, Android Açık Kaynak Projesi’ni (Google Play Hizmetleri gerektirmeyen özel bir Android çeşidi) kullanıyor.
Windows 11’in Android Alt Sisteminin daha hızlı olması bekleniyor ve Microsoft, herkesin x86 cihazlarda mobil uygulamaları çalıştırmasına olanak tanıyan Intel on the Bridge Teknolojisi ile işbirliği yapacak.
Ancak Windows 11’in Android desteği Intel ürünlerine özel olmayacak. Microsoft yetkililerine göre AMD veya ARM cihazlarda Intel Bridge gerekli değil.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi’nin Android 12 Güncellemesi Alacak Modelleri!
Android’in yeni sürümü Android 12 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri açıklandı. İşte Android 12 güncellemesini alacak tüm Xiaomi modelleri!
Dünya çapında en çok kullanılan işletim sistemleri arasında yer alan Android‘in yeni sürümü geliyor. Bir süredir üzerinde çalışılan ve hala betada olan Android’in yeni sürümü Android 12, artık dağıtılmaya başlanılacak.
Tabi Android 12’nin gelmesiyle Android işletim sistemine sahip akıllı telefonu olan kullanıcılar meraklanıyor. Herkes kendi cihazının güncellemeyi alıp almayacağını merak ediyor. Bugün gelen bir sızıntı ile Xiaomi kullanıcıların merakı giderildi. Resmi olmayan kaynaklar Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modellerini açıkladı. Bu yazımızda Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi, POCO ve Redmi modellerini listeledik. Gelin listeye göz atalım.
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İçindekiler
Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi Mi modelleri!
- Mi Mix Fold
- Mi 11 Lite 4G
- Mi 10 Lite 5G / Mi 10 Lite Zoom / Mi 10 Youth 5G
- Mi 10i
- Mi 10T Lite
- Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro / Mi Note 10 Lite
- Mi CC9 Pro
Android 12 güncellemesi alacak Redmi ve POCO modelleri!
- Redmi 10
- Redmi 10X 5G / Redmi 10X Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T / Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 10 / Redmi Note 10S / Redmi Note 10T / Redmi Note 10 5G / Redmi Note 10 Pro / Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi 9T / Redmi 9 Power
- Redmi K30 / Redmi K30 5G / Redmi K30 5G Racing / Redmi K30i 5G / Redmi K30 Ultra
- Redmi K40 Gaming
- POCO X2
- POCO X3 / POCO X3 NFC
- POCO M3 Pro 5G / POCO M3
- POCO M2 Pro
- Black Shark 3 serisi
- Black Shark 4 serisi
Android 12 Beta sürümüne dahil edilen modeller!
- Mix 4
- Mi 11X / Mi 11 Lite 5G
- Mi 10S
- Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra
- Mi 10T / Mi 10T Pro
- Mi Pad 5 / Mi Pad 5 Pro / Mi Pad 5 Pro 5G
- POCO F3
- POCO X3 Pro
- POCO F2 Pro
- Redmi K40
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30 Pro / Redmi K30 Zoom
- Redmi Note 8 2021
- Mi 11i (kapalı beta sürümü)
- Mi 11X Pro (kapalı beta sürümü)
- Mi 11 (kapalı beta sürümü)
- Mi 11 Pro (kapalı beta sürümü)
- Mi 11 Ultra (kapalı beta sürümü)
- Redmi K40 Pro (kapalı beta sürümü)
- Redmi K40 Pro+ (kapalı beta sürümü)
Android 12 Güncellemesi Almayacak Cihazlar!
- Mi 9 Serisi
- Mi 9T Serisi
- Mi CC9 Serisi
- Redmi K20 Serisi
- Redmi Note 8 Serisi
- Redmi 9 Serisi
- Redmi 9 Prime
- Redmi Note 9
- Redmi Note 10X 4G
- POCO M2
- POCO M2 Reloaded
- POCO C3
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