Samsung, Galaxy Note 7’nin Batarya Problemine Neyin Neden Olduğunu Açıkladı

Samsung sonunda Galaxy Note 7 ile ilgili yaptığı araştırma tamamladı ve telefonun batarya arızasına neden olan problemi açıkladı.

Samsung’un açıklamasına göre Note 7’nin bataryasında birbirinden bağımsız iki hata var. Bunlardan bir tanesi bataryanın sağ üst köşesinde kısa devreye neden olan bir tasarım hatası. Değişim yapılan Note 7lerin bataryasında ortaya çıkan ise bataryanın alev almasına neden olan bir kaynak hatası. Ayrıca ikinci defa gönderilen telefonlarının bataryalarının bazılarında yalıtım kaplaması yapılmamış.

Şirket bu problem üzerinde geniş çaplı bir araştırma yaptı. 700 kişilik araştırma ekibi 200.000 telefonu ve fazladan 30.000 bataryayı test etti. Ayrıca UL, Exponent ve TUV Rheinland isimli üç bağımsız firma da bu araştırma da yer aldı. Şirket ayrıca bu problemleri detaylı şekilde açıklayan bir de infografik paylaştı. Bu infografikte de bataryanın sağ üst köşesinde yer alan elektrotların zaman için bükülerek negatif ve pozitif bölümlerin ayrımı ortadan kalktığı ve yanma problemlerinin ortaya çıktığı yer alıyor.