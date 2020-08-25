Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M51, tasarım detayları belli oldu!
Samsung Galaxy M51 akıllı telefonunun basın görselleri sızdırıldı. Ortaya çıkan görseller ile birlikte cihazın tasarım detayları belli oldu.
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Samsung Galaxy M51, basın görselleri sızdırıldı!
Samsung akıllı telefon piyasasında yeni alternatifler ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma yeni orta seviye cihazı Galaxy M51 için kolları sıvarken, akıllı telefonunun basın görselleri sızdırıldı. Twitter’dan Sudhansu isimli sızıntıları ile meşhur bir kullanıcı, takipçilerine cihazın basın görsellerini paylaştı. Sızıntı sayesinde tasarım detayları belli olan akıllı telefon, firmanın son dönemde piyasaya çıkardığı cihazlardan büyük farklara sahip değil. Benzer anlayış ile kullanıcılarını karşılayacak cihazın, delikli ekran teknolojili bir ekrana sahip olacağı kesinleşti. 6.67 inçlik ekrana sahip olacak akıllı telefon da, bir adet de 32 MP değerinde ön kamera bulunacak. Arka tarafta ise çerçeve içerisinde dört kamera bizleri karşılarken kameralar sırasıyla, 64 MP ana kamera, 12 MP geniş açı, 5 MP derinlik ve yine 5 MP makro kamerası olarak belirlenmiş.
Geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri ortaya çıkan Samsung Galaxy M51, gücünü Snapdragon 730 işlemcisinden alacak. 6 ve 8 GB‘lık RAM kapasitelerine sahip olması beklenen akıllı telefon, 128 GB depolama alanına sahip olacak. 7000 mAh gibi oldukça büyük ve iddialı batarya kapasitesi ile bizleri karşılaması beklenen akıllı telefonun, kullanıcılarına 25 W hızlı şarj desteği sunacağı öğrenildi. Eylül ayının ikinci yarısında çıkması beklenen cihazın, 300 ile 400 dolar arası bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
TSMC, yeni 5nm çiplerini teslim etmeye hazır!
TSMC, yaptığı açıklama ile gelecek iki yılı detaylandırdı. Şirket, şu anda 5nm üretim sürecinden geçen yonga setlerinin üretimini yapıyor. Apple‘ın iPhone 12 serisi yonga setlerini TSMC‘nin üretmesi bekleniyor. Şirketin Huawei ile ambargo sebebiyle iş yapamaması Apple ile yapacağı iş birliğini güçlendiriyor.
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TSMC 3nm teknolojisi hakkında neler düşünüyor?
Tayvanlı üretici, 3nm teknolojisi ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. TSMC, rakibi olan Samsung‘tan farklı bir yol izleyeceğini ve 2022’nin 2.yarısında seri üretime geçeceğini açıkladı. 5nm süreci ile 3nm süreci arasında bir adım daha bulunuyor. 5nm+ teknolojisi geliştirildikten sonra 3nm için çalışmalar başlayacak. Bu adım, 5nm’den farklı olarak %5 performans artışı ve %10 güç tüketiminde azalma sunacak. 5nm+’ın 2021’in son çeyreğinde seri üretime geçeceği tahmin ediliyor.
TSMC‘nin yeni yonga setleri Samsung ve GAA yapısının aksine FinFET transistörleri ile yapılandırılacak. Şirketin 3nm hedefinde %30’a varan daha düşük güç tüketimi ve %10-15 civarında performansta artış bulunuyor. Yenilikçi çözümler ile geliştirilen 3nm süreci 5nm’ye göre %42 oranında daha küçük olacak ve daha az yer kaplayacak. 2022 yaz mevsiminde çıkacak telefonlarda bu yeni amiral gemisi yonga setlerini görebiliriz. Bir yandan şirketin 2nm için de çalışmaya başlayacağı konuşuluyor. Umarız TSMC ve diğer yonga seti üreticileri, yenilikçi ve düşük maliyetli yonga setleri ile karşımıza çıkar.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Türkiye’den “Tozlanma” haberimize açıklama geldi!
Geçtiğimiz günlerde websitemizde “Redmi Note 9 serisi toz geçiren kamera sorunu ile karşı karşıya” başlıklı bir haberi websitemizde yayınlamıştık. Aşağıdaki bağlantıdan tamamını okuyabileceğiniz haberde, bazı Note 9 serisi kullanıcılarının kameralarına toz girmesi ile alakalı bir problemin gündeme geldiğini sizlere iletmiştik.
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Xiaomi Türkiye’den açıklama geldi!
Haber sonrası Xiaomi Türkiye, konuyla alakalı açıklamasını bizimle paylaştı.
Açıklama şu şekilde:
“Değerli Basın Mensubu,
Xiaomi olarak tüm ürünlerimizi çok sıkı bir kalite kontrol sürecinden
geçiriyoruz. Ancak, zaman zaman farklı kullanım ortamlarında çok
küçük sorunlara rastlanabiliyor. Bazı kullanıcılarımızın Redmi Note 9
serisi akıllı telefonlarımızda toz sorunu yaşadığının farkındayız. Bu
sorunun verdiği rahatsızlıktan dolayı çok üzgünüz. Bu sorunla
karşılaşan kullanıcılarımıza cihazlarını faturasıyla birlikte
teknisyenlerimizin kapsamlı bir kontrol yapacakları ve yardımcı olmaya
çalışacakları en yakın Xiaomi servis merkezine götürmelerini rica
ediyoruz.
Saygılarımızla,
Xiaomi Türkiye
Açıklamadan da görebileceğiniz gibi Xiaomi, bazı modeller için bile olsa bu sorunun olabileceğini kabul ediyor ancak sorunla karşılaşan kullanıcıların problemlerini çözeceği konusunda da garanti veriyor. Henüz ülkemizdeki kullanıcılardan bu sorunla ilgili bir geri dönüş duymadık. Ancak Endonezya gibi bazı ülkelerde bu sorunun gündeme geldiğini de hatırlatalım. Bakalım önümüzdeki günlerde Türkiye’deki kullanıcılardan da bu sorunu yaşayanlar olacak mı?
Akıllı Telefonlar
Samsung S21 Ultra, S-Pen ile gelebilir!
Güney Kore‘de ortaya çıkan bir rapora göre Samsung, amiral gemisi telefonlarında ciddi bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. Samsung S20 serisi üç farklı telefon ile gelirken Galaxy Note 20 serisi iki adet telefon ile karşımıza çıktı. Şirketin yeni planı S serisini güçlendirmek ve S-Pen desteği eklemek olacak gibi görünüyor.
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Samsung S21 Ultra S-Pen ile mi gelecek?
The Elec Korea‘nın raporuna göre Samsung S21 Ultra, S-Pen desteği ile kullanıcılara sunulacak. Raporda şimdilik sadece Ultra yani en tepe modele geleceği söyleniyor. Fakat ilerleyen dönemlerde serinin tamamına yayılabileceği düşünülüyor. S21 ailesinin önümüzdeki yılın ilk yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. Galaxy S21 M1, N2 ve O3 olmak üzere üç farklı model numarasına sahip. S-Pen’in O3 modelinde bulunması muhtemel gözüküyor.
According to @hwangmh01,
Samsung Galaxy S21 Series Code name is 'Unbound'.
3 devices in development: M1, N2 & O3.
The device O3 will have an S-Pen. Rumors about Samsung dropping Note series really coming true? 😮 https://t.co/zqYJxeCPxk
— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 24, 2020
Samsung‘un önümüzdeki sene için Galaxy Note 21‘i henüz onaylamadığı biliniyor. Ayrıca söylentiler şirketin Galaxy Note serisini durduracağı ve S-Pen özellikli Galaxy Z Fold 3‘ü piyasaya süreceği yönünde.
Samsung‘un UTG(Ultra ince cam) için seri üretimini arttırması ile birlikte şirket ayda 600.000 katlanabilir telefon üretebilecek. Katlanabilir telefonlar Note serisi kadar satamayacak olsa da yüksek kârlılık ile bu açığı kapatabilir. Ayrıca S serisine eklenecek S-Pen desteği de Note serisinin yerini tutmada önemli bir konuma sahip olacak. Bu konudaki detaylar 2021 ilk çeyreğinde netliğe kavuşacaktır.