Samsung Galaxy M51, tasarım detayları belli oldu!

Güney Kore‘de ortaya çıkan bir rapora göre Samsung, amiral gemisi telefonlarında ciddi bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. Samsung S20 serisi üç farklı telefon ile gelirken Galaxy Note 20 serisi iki adet telefon ile karşımıza çıktı. Şirketin yeni planı S serisini güçlendirmek ve S-Pen desteği eklemek olacak gibi görünüyor.

The Elec Korea‘nın raporuna göre Samsung S21 Ultra, S-Pen desteği ile kullanıcılara sunulacak. Raporda şimdilik sadece Ultra yani en tepe modele geleceği söyleniyor. Fakat ilerleyen dönemlerde serinin tamamına yayılabileceği düşünülüyor. S21 ailesinin önümüzdeki yılın ilk yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. Galaxy S21 M1, N2 ve O3 olmak üzere üç farklı model numarasına sahip. S-Pen’in O3 modelinde bulunması muhtemel gözüküyor.

According to @hwangmh01,

Samsung Galaxy S21 Series Code name is 'Unbound'.

3 devices in development: M1, N2 & O3.

The device O3 will have an S-Pen. Rumors about Samsung dropping Note series really coming true? 😮 https://t.co/zqYJxeCPxk

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 24, 2020