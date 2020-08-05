Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M51, 25W hızlı şarj desteği ile gelecek!
Samsung, geçtiğimiz sene orta sınıf ürün olarak piyasaya sürmeye başladığı Galaxy A ve M serileri için yeni cihazlar duyurmaya devam ediyor. 2020 yılında şirket, kullanıcıları markaya çekmek ve elinde tutmak için pek çok yeni cihaz duyurdu. Firmanın yeni hamlesi ise Galaxy M51 olarak adlandırılan rekabetçi orta sınıf telefon olacak.
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Samsung Galaxy M51 hangi şarj özellikleri ile gelecek?
Geçtiğimiz birkaç hafta içinde ortaya çıkan Samsung Galaxy M51, bugün FCC sertifikası aldı. Listeye göre yeni akıllı telefon 25W hızlı şarj desteğine sahip olacak. SM-M515F model numarasına sahip Galaxy M51, Galaxy M40‘ın halefi olabilir. Bunun sebebi Galaxy M41 hakkında hiçbir sızıntı veya bilginin ortaya çıkmamış olması. Şirketin M40’ı geliştirip M51 şeklinde sunması bekleniyor. Son raporlara göre cihaz, Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alacak. Telefon, 8 GB RAM ve Android 10 destekli One UI arayüzü ile kutudan çıkacak.
Galaxy M51 hakkında ortaya çıkan raporlara göre, cihazın Galaxy A71 ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte şirketin bu cihazı daha uygun fiyatlı bir şekilde satabilmek için bazı özelliklerini kırpacağını tahmin ediyoruz. Şirket, 2 Eylül tarihinde Life Unstoppable adlı bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte ev aletlerinin yanı sıra bazı yeni orta sınıf telefonları görebiliriz. Tahminlere göre bu orta sınıf telefonların içinde Galaxy M51‘de bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A42 5G ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı
Orta sınıfa çok fazla cihaz üretmeye başlayan Samsung, sızıntılara göre bu segmentteki cihazlarına bir de Galaxy A42 5G modelini ekleyecek. SamMobile tarafından yayınlanan sızıntılara göre, orta sınıfta yer alacağı kesin olan Galaxy A42 5G modeli, 2021 yılında piyasaya sürülebilir. Ayrıca, cihazın pek çok yeniliği de bünyesinde barındırması bekleniyor.
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Samsung Galaxy A42 5G ile ilgili neler biliyoruz
Yayınlanan sızıntılara göre, Samsung Galaxy A42 5G modeli, büyük ihtimalle Qualcomm’un yeni Snapdragon 690 işlemcisi ile satışa sunulacak. Beklenen Ram kapasitesi ise 4 GB. Büyük bir bataryayla da desteklenmesi beklenen cihaz için öngörülen batarya kapasitesi ise 5.000 mAh olarak karşımıza çıkıyor. Geekbench listelerine göre ise, cihazın Android 10 ile sunulması bekleniyor. Bu cihazı öne çıkaracak olan işlemci tarafına tekrar göz atacak olursak Snapdragon 690, dahili 5G modülü, Wi-Fi 6 desteği, Bluetooth 5.1 desteği gibi üst düzey kablosuz bağlantı özelliklerine sahip bir yonga barındırıyor. Hatta bu cihazda, 120 HZ’e varan ekran yenileme hızları görebilmemiz de mümkün. Fakat bu özelliğin Galaxy A42 5G ile sunulup sunulamayacağını söylemek için ise henüz erken. Fakat ilerleyen zamanlarda bu özellikle ilgili bilgiler de sızdırılacaktır diye tahmin ediyoruz. Son olarak, cihazda beklenen dahili depolama kapasitesi ise 128 GB.
Büyük ihtimalle siyah, beyaz ve gri olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile sunulacak olan cihaz, muhtemel olarak 2021 yılında raflardaki yerini alacak. Fakat Samsung’un bu cihaz için hedef aldığı pazarlar ise, sadece 5G teknolojisinin aktif olarak kullanılabildiği ülkeler olacak. Peki ya siz Galaxy A42 5G ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro Plus, çift hücreli pil teknolojisi ile gelecek!
Digital Chat Station tarafından yayınlanan rapora göre, TUV Rheinland belgelerinde yeni bir Xiaomi akıllı telefonun pil değerleri ortaya çıktı. Belge, bu cihazın Mi serisine ait olduğunu belirtiyor. Yeni Xiaomi akıllı telefonun 2*2250 mAh pil kapasitesi bulunuyor. Kaynağa göre bu pil, yaklaşmakta olan Xiaomi Mi 10 Pro Plus‘a ait olacak. Ayrıca cihazın bataryası çift hücreli pil teknolojisi kullanacak. Bu da 4.500 mAh batarya kapasitesi bulunacağı anlamına geliyor.
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Xiaomi Mi 10 Pro Plus neden çift hücreli pil teknolojisi kullanacak?
Pilleri ikiye bölmenin temel sebebi ultra hızlı şarj teknolojisi kullanımından kaynaklanıyor. Aynı güç değerini iki farklı pile vererek şarj süresini kısaltmak hedefleniyor. Çeşitli kaynaklara göre Mi 10 Pro Plus, 120W değerinde hızlı şarjı destekleyecek. Ayrıca yeni model 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ve 48 MP çözünürlüklü ana kamera ile gelecek. Yonga seti tarafında ise Snapdragon 865 ile geleceği tahmin edilse de bazı kaynaklara göre MediaTek Dimensity 1000+ kullanacak.
Mi 10 Pro Plus’un 11 Ağustos’ta gelmesi bekleniyor. Xiaomi, uzun bir aradan sonra halka açık bir konferans gerçekleştirecek. Hem şirketin 10.yılı kutlanacak hem de bazı yeni cihazlar tanıtılacak.
Mi 10 Pro Plus, daha önce şarj cihazıyla birlikte 3C sertifikasından geçmişti. Bu sertifikada ortaya çıkan bilgilere göre cihazın 120W değerinde hızlı şarjı bulunuyor. Bu şarj gücü bir Xiaomi telefonda görülen en yüksek değer olacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro Plus, devasa bir arka kamera modülü ile gelecek!
Samsung Galaxy S20 Ultra, modern amiral gemisi akıllı telefonların kamera modüllerinin çok büyük olabileceğini kullanıcılara göstermişti. Ardından Huawei P40 Pro‘da da bunun bir benzerini gördük. Bu iki telefonun çıkışının ardından üreticiler büyük kamera modulü koyma konusunda daha rahat davranmaya başladılar. Xiaomi ise yakında çıkacak olan Mi 10 Pro Plus isimli telefonunda en büyük kamera modüllerinden birini kullanacak.
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Xiaomi Mi 10 Pro Plus nasıl bir kamera modülü ile gelecek?
Bugün, Mi 10 Pro Plus için tasarlandığı tahmin edilen bir akıllı telefon kabı ortaya çıktı. Kabın üzerindeki “100X Infinity Zoom” ifadesi de görüntülendi. Kabın bu cihaza ait olması durumunda tıpkı Samsung ve Huawei amiral gemilerindeki gibi 100X zoomu bu telefonda görebiliriz. Bu devasa kamera modülü sadece boyutu nedeniyle değil, boyutun sebep olduğu kamera dizilimi ile de ilgi çekiyor. Örneğin, Mi 10 Pro Plus iki farklı optik zooma sahip ilk akıllı telefon olabilir. Veya çok büyük kamera sensörleri ile gelebilir. Bazı söylentiler de cihazın kamera modülünün altında ufak bir ekran olacağı yönünde.
Xiaomi, bu yıl Nisan ayında kutlamayı planladığı 10.yılını COVID-19 salgını nedeniyle kutlayamadı. Şirket, salgının ardından 11 Ağustos tarihinde ilk halka açık konuşmasını gerçekleştirecek. Burada şirketin 10 yıl içinde geliştirdiği teknolojilerin anlatılması bekleniyor. Bunun yanı sıra Mi 10 Pro Plus, bu konferans sırasında resmi olarak duyurulabilir. Cihazın Pro modele göre önemli geliştirmelere sahip olacağı tahmin ediliyor.