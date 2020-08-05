Samsung Galaxy M51, 25W hızlı şarj desteği ile gelecek!

Samsung, geçtiğimiz sene orta sınıf ürün olarak piyasaya sürmeye başladığı Galaxy A ve M serileri için yeni cihazlar duyurmaya devam ediyor. 2020 yılında şirket, kullanıcıları markaya çekmek ve elinde tutmak için pek çok yeni cihaz duyurdu. Firmanın yeni hamlesi ise Galaxy M51 olarak adlandırılan rekabetçi orta sınıf telefon olacak.

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Samsung Galaxy M51 hangi şarj özellikleri ile gelecek?

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde ortaya çıkan Samsung Galaxy M51, bugün FCC sertifikası aldı. Listeye göre yeni akıllı telefon 25W hızlı şarj desteğine sahip olacak. SM-M515F model numarasına sahip Galaxy M51, Galaxy M40‘ın halefi olabilir. Bunun sebebi Galaxy M41 hakkında hiçbir sızıntı veya bilginin ortaya çıkmamış olması. Şirketin M40’ı geliştirip M51 şeklinde sunması bekleniyor. Son raporlara göre cihaz, Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alacak. Telefon, 8 GB RAM ve Android 10 destekli One UI arayüzü ile kutudan çıkacak.

Galaxy M51 hakkında ortaya çıkan raporlara göre, cihazın Galaxy A71 ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte şirketin bu cihazı daha uygun fiyatlı bir şekilde satabilmek için bazı özelliklerini kırpacağını tahmin ediyoruz. Şirket, 2 Eylül tarihinde Life Unstoppable adlı bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte ev aletlerinin yanı sıra bazı yeni orta sınıf telefonları görebiliriz. Tahminlere göre bu orta sınıf telefonların içinde Galaxy M51‘de bulunacak.