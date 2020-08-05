Xiaomi Mi 10 Pro Plus, çift hücreli pil teknolojisi ile gelecek!

Digital Chat Station tarafından yayınlanan rapora göre, TUV Rheinland belgelerinde yeni bir Xiaomi akıllı telefonun pil değerleri ortaya çıktı. Belge, bu cihazın Mi serisine ait olduğunu belirtiyor. Yeni Xiaomi akıllı telefonun 2*2250 mAh pil kapasitesi bulunuyor. Kaynağa göre bu pil, yaklaşmakta olan Xiaomi Mi 10 Pro Plus‘a ait olacak. Ayrıca cihazın bataryası çift hücreli pil teknolojisi kullanacak. Bu da 4.500 mAh batarya kapasitesi bulunacağı anlamına geliyor.

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Xiaomi Mi 10 Pro Plus neden çift hücreli pil teknolojisi kullanacak?

Pilleri ikiye bölmenin temel sebebi ultra hızlı şarj teknolojisi kullanımından kaynaklanıyor. Aynı güç değerini iki farklı pile vererek şarj süresini kısaltmak hedefleniyor. Çeşitli kaynaklara göre Mi 10 Pro Plus, 120W değerinde hızlı şarjı destekleyecek. Ayrıca yeni model 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ve 48 MP çözünürlüklü ana kamera ile gelecek. Yonga seti tarafında ise Snapdragon 865 ile geleceği tahmin edilse de bazı kaynaklara göre MediaTek Dimensity 1000+ kullanacak.

Mi 10 Pro Plus’un 11 Ağustos’ta gelmesi bekleniyor. Xiaomi, uzun bir aradan sonra halka açık bir konferans gerçekleştirecek. Hem şirketin 10.yılı kutlanacak hem de bazı yeni cihazlar tanıtılacak.

Mi 10 Pro Plus, daha önce şarj cihazıyla birlikte 3C sertifikasından geçmişti. Bu sertifikada ortaya çıkan bilgilere göre cihazın 120W değerinde hızlı şarjı bulunuyor. Bu şarj gücü bir Xiaomi telefonda görülen en yüksek değer olacak.