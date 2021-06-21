Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M32 Tanıtıldı!
Samsung‘un yeni orta segment modeli Galaxy M32 tanıtıldı. İşte Samsung’un uygun fiyatlı yeni modeli Galaxy M32’nin tüm özellikleri.
Dün hakkında yeni bilgilere ulaştığımız Galaxy M32, bugün Samsung tarafından tanıtıldı. Şimdilik Hindistan için satışa sunulan Galaxy M32, sırasıyla birçok ülkede görülecek. 2020 yılında ülkemizde de sevilen bir model olan M31’in üst modeli olan M32 tüm detaylarıyla karşımızda. Gelin hiç vakit kaybetmeden hem uygun fiyatlı hem de yüksek özellikler sunan Galaxy M32‘ye yakından bakalım.
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Samsung Galaxy M32’nin tüm detayları!
Samsung‘un yeni orta segment modeli Galaxy M32, bugün resmi olarak tanıtıldı. Dün hakkında birçok sızıntı aldığımız Galaxy M32 şimdi tüm özellikleri ile karşımızda. Hem de cihazın özellikleri sızıntılarla hemen hemen aynı. Şimdi gelin M32’ye yakından bakalım.
Galaxy M32‘nin ilk olarak dış görünüşüne bakacak olursak ön kısımda 6.4 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. 90Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan bu ekran 800 nit‘e kadar parlaklık sağlayabiliyor. Ek olarak bu ekran hemen üst kısmında 20MP‘lik damla çentikli bir ön kamera taşıyor.
Cihazın arka kısmına geçtiğimizde sol üst kısma konumlanmış dörtlü arka kamera grubunu görüyoruz. Bu tarafta kamera grubuna 64MP‘lik ana kamera hükmediyor. Bu kameranın yanında ise 8MP‘lik bir ultra geniş açılı kamera ve iki adet 2MP’lik makro ve derinlik sensörlerinin bulunduğunu görüyoruz. Oldukça şık bir tasarım ile gelen Galaxy M32, led flaşı kamera grubunun dışında tutuyor. Bu tasarım başta garip gelse de led flaş yerine yakışmış diyebiliriz. Öte yandan ekran çerçevelerinin de biraz kalın olduğunu söyleyebiliriz.
Performans kısmına geçtiğimizde Galaxy M32 performansını MediaTek Helio G80 yonga setinden alıyor. Bu yonga setini 4GB ve 6GB RAM bellek seçenekleri ile destekleyen M32, kullanıcının seçimine göre 64GB ve 128GB depolama sunuyor.
Galaxy M32 parmak izi sensörünü güç düğmesi üzerinde taşıyor. Android 11 destekli One UI 3.1 işletim sistemine sahip olan M32, Bluetooth 5.0 desteği de sunuyor. 6000mAh gibi devasa bir batarya ile gelen Samsung Galaxy M32, bu bataryayı 25W hızlı şarj desteği ile dolduruyor. Hatırlarsanız dün gelen sızıntılarda bu değer 15W olarak belirtilmişti. Samsung burada yeterli hızlı şarj desteği sunmayı ihmal etmemiş.
Galaxy M32’nin fiyatı!
21 Haziran’da yani bugün tanıtımı gerçekleşen Galaxy M32‘nin tüm özellikleri ortaya çıktı. Tabi cihazın fiyatları da paylaşıldı. Siyah ve mavi renk seçenekleri sunan Samsung Galaxy M32’nin ilk versiyonu olan 4GB RAM / 64GB depolamalı versiyon 200 Dolar fiyat etiketine sahip. Daha performanslı ikinci versiyon olan 6GB RAM / 128GB depolamalı model ise 230 Dolar fiyat etiketine sahip. Satışlar ise 28 Haziran‘da Amazon üzerinden başlıyor.
Genel olarak baktığımızda Galaxy M32 yeterli özellikler sunuyor. Bakalım Galaxy M32 kullanıcılardan nasıl tepkiler alacak.
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Akıllı Telefonlar
Bu karakter iPhone’un WiFi işlevini devre dışı bırakıyor!
Bir araştırmacıya göre, yeni keşfedilen bir iOS hatası iPhone telefonların Wi-Fi bağlantısını devre dışı bırakabiliyor! Belirli bir Wi-Fi ağına “%” sembolleri ile bağlanmak soruna neden oluyor gibi görünüyor.
Bakmakta fayda var: Samsung Galaxy M32 Tanıtıldı!
Bir iPhone’unuz varsa ve cihazınızın Wi-Fi işlevinin çökmesini istemiyorsanız, ağa katılmadan önce adını iki kez kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bir güvenlik araştırmacısı, iPhone’un Wi-Fi özelliklerini devre dışı bırakabilecek bir iOS hatası keşfetti. Söz konusu araştırmacı Carl Schou, bir iPhone’un Wi-Fi bağlantısının “%p%s%s%s%s%n” başlıklı bir ağa bağlanarak “kalıcı olarak devre dışı” bırakıldığını buldu. BleepingComputer’a göre, Schou bu garip teoriyi iOS 14.4.2 çalıştıran bir iPhone XS üzerinde test etti. Özellikle yayıncılar, diğer araştırmacılar ve Twitter ileti dizisindeki kullanıcılar bulgularını doğruladı. Ek olarak, Android telefonların bu sorundan etkilenmediğini söyleyelim.
After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3
— Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021
Schou, telefonu yeniden başlatmanın sorunu çözmediğini belirtiyor. Wi-Fi ağının adını değiştirmek de sorunu herhangi bir çözüm getirmiyor. Hatta bu hata görünüşte Wi-Fi ayarları sayfasını bozduğu için başka bir ağa bağlanmak da mümkün değil. Peki bu soruna neden olan ana şey ne? Ana sorunun bir biçim dizesi hatası olduğuna inanılıyor. iOS anlaşılan o ki “%” den sonraki harfleri gerçek bir Wi-Fi SSID olarak değil, komut veya değişkenler olarak yorumluyor. Bu yüzden de WiFi sürekli hata veriyor.
iPhone Wi-Fi hatası nasıl düzeltilir?
Bu karmaşık gibi görünen Wi-Fi sorunsalına girmek ne kadar kolaysa, aynı derecede kolay bir çıkış yolu da var. iPhone’unuzda Ayarlar > Genel > Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla seçeneğini uygulamak. Eğer bu işlemi yaparsanız telefonunuzda kayıtlı olan tüm Wi-Fi ağlarını ve şifrelerini sileceğini de hatırlatalım. Yani daha önce bağlandığınız ağlara tekrardan girmek zorunda kalacaksınız. Eğer telefonunuzu düzenli olarak yedekleyen biriyseniz ve kullandığınız Wi-Fi ağlarını da kaydediyorsanız telefonunuza temiz kurulum yapmakta fayda var.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M32’nin teknik özellikleri sızdırıldı!
Samsung’un yeni fiyat/performans modeli Samsung Galaxy M32‘nin tüm özellikleri sızdırıldı. İşte tüm detaylarıyla Samsung Galaxy M32.
Samsung‘un uygun fiyatlı cihazı M31’in üst modeli Galaxy M32‘ye ait yeni bilgiler ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda GeekBench’te görüntülenen M32, şimdi çok daha fazla detay ile karşımızda. İşte çok çok yakın bir tarihte karşımıza çıkacak olan Samsung Galaxy M32‘nin tüm özellikleri.
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21 Haziran‘da yani yarın Hindistan’da piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy M32‘nin özellikleri belli oldu. İlk olarak Amazon’da satışa sunulacak olan cihaz hakkında gerçek bilgiler aslında yarın ortaya çıkacak. Ancak bugün gelen bir sızıntı ile Galaxy M32‘nin tüm özellikleri karşımıza çıktı. Gelin M32’nin özelliklerine hep birlikte göz atalım.
Samsung Galaxy M32 hakkındaki sızıntılara göz attığımızda cihazın 6.4 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile geleceğini görüyoruz. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ve 90Hz yenileme hızı sunan bu ekran FHD+ çözünürlüğünde görüntüler sunacak. Öte yandan ön kısmında 20MP’lik bir ön kameraya sahip olan M32, arka kısmında 64MP + 8MP + 2MP + 2MP şeklinde dörtlü arka kamera grubunu da taşıyacak.
𝗦𝗮𝗺𝘀𝘂𝗻𝗴 𝗚𝗮𝗹𝗮𝘅𝘆 𝗠𝟯𝟮
•6.4″ sAMOLED FHD+
•90Hz refresh rate
•MediaTek Helio G85
•upto 6GB LPDDR4X RAM
•upto 128GB eMMC 5.1 ROM
•Rear Cam- 64(GW3)+8MP+2MP+2MP
•Front Cam- 20MP
•Gorilla Glass 5
•6,000mAh battery, 15W charger
Starts at under 15k #GalaxyM32 pic.twitter.com/9bsM8aJiyM
— 𓆩Yogesh𓆪 (@heyitsyogesh) June 19, 2021
Performans tarafında geçtiğimizde MediaTek Helio G85 yonga seti ile karşımıza çıkan Samsung Galaxy M32, 6GB LPDDR4X RAM bellek ile performansını destekleyecek. 128GB dahili depolama sunan M32, 6000mAh‘lik bir bataryayı da üzerinde taşıyacak. Ancak kötü olan kısım cihazın 15W hızlı şarj destekli destekli olması. Ek olarak Galaxy M32 Android 11 işletim sistemine sahip olacak. Cihazın fiyatının ise 202 Dolar civarında olacağı söyleniliyor.
Orta segmente hitap eden ve fiyat/performans ürünü olarak sunulan Galaxy M32‘ye genel olarak baktığımızda özelliklerinin yeterli olduğunu görüyoruz. Cihaz her ne kadar yeterli özellik sunsa da 6000mAh gibi kocaman bir bataryaya 15W hızlı şarj desteğinin yeterli gelmeyeceği aşikar. Ancak cihazın segmentine baktığımızda kabul edilebilir olduğunu da söylemek gerek.
Sizce Samsung’un yeni uygun fiyatlı modeli Galaxy M32‘nin özellikleri yeterli mi? Siz cihazı satın almayı düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
EN İYİ YERLİLERDEN BİRİ | Redmi 9T KUTU AÇILIŞI
Xiaomi’nin Türkiye’de üretilen telefonlarının arasına bir yenisi daha eklendi. Oldukça iddialı renk seçenekleri sunan Redmi 9T modelinin kutu içeriğine yakından bakıyoruz.
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Redmi 9T Özellikleri:
- Boyut: 162.3 x 77.3 x 9.6 mm
- Ağırlık: 198 g
- Ekran: 6.53 inç, IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 662
- Grafik: Adreno 610
- Bellek: 4 GB / 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 6000 mAh
- Şarj: 18 Watt
- Diğer: Corning Gorilla Glass 3
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