Samsung Galaxy M32 Tanıtıldı!

Samsung‘un yeni orta segment modeli Galaxy M32 tanıtıldı. İşte Samsung’un uygun fiyatlı yeni modeli Galaxy M32’nin tüm özellikleri.

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Dün hakkında yeni bilgilere ulaştığımız Galaxy M32, bugün Samsung tarafından tanıtıldı. Şimdilik Hindistan için satışa sunulan Galaxy M32, sırasıyla birçok ülkede görülecek. 2020 yılında ülkemizde de sevilen bir model olan M31’in üst modeli olan M32 tüm detaylarıyla karşımızda. Gelin hiç vakit kaybetmeden hem uygun fiyatlı hem de yüksek özellikler sunan Galaxy M32‘ye yakından bakalım.

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Samsung Galaxy M32’nin tüm detayları!

Samsung‘un yeni orta segment modeli Galaxy M32, bugün resmi olarak tanıtıldı. Dün hakkında birçok sızıntı aldığımız Galaxy M32 şimdi tüm özellikleri ile karşımızda. Hem de cihazın özellikleri sızıntılarla hemen hemen aynı. Şimdi gelin M32’ye yakından bakalım.

Galaxy M32‘nin ilk olarak dış görünüşüne bakacak olursak ön kısımda 6.4 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. 90Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan bu ekran 800 nit‘e kadar parlaklık sağlayabiliyor. Ek olarak bu ekran hemen üst kısmında 20MP‘lik damla çentikli bir ön kamera taşıyor.

Cihazın arka kısmına geçtiğimizde sol üst kısma konumlanmış dörtlü arka kamera grubunu görüyoruz. Bu tarafta kamera grubuna 64MP‘lik ana kamera hükmediyor. Bu kameranın yanında ise 8MP‘lik bir ultra geniş açılı kamera ve iki adet 2MP’lik makro ve derinlik sensörlerinin bulunduğunu görüyoruz. Oldukça şık bir tasarım ile gelen Galaxy M32, led flaşı kamera grubunun dışında tutuyor. Bu tasarım başta garip gelse de led flaş yerine yakışmış diyebiliriz. Öte yandan ekran çerçevelerinin de biraz kalın olduğunu söyleyebiliriz.

Performans kısmına geçtiğimizde Galaxy M32 performansını MediaTek Helio G80 yonga setinden alıyor. Bu yonga setini 4GB ve 6GB RAM bellek seçenekleri ile destekleyen M32, kullanıcının seçimine göre 64GB ve 128GB depolama sunuyor.

Galaxy M32 parmak izi sensörünü güç düğmesi üzerinde taşıyor. Android 11 destekli One UI 3.1 işletim sistemine sahip olan M32, Bluetooth 5.0 desteği de sunuyor. 6000mAh gibi devasa bir batarya ile gelen Samsung Galaxy M32, bu bataryayı 25W hızlı şarj desteği ile dolduruyor. Hatırlarsanız dün gelen sızıntılarda bu değer 15W olarak belirtilmişti. Samsung burada yeterli hızlı şarj desteği sunmayı ihmal etmemiş.

Galaxy M32’nin fiyatı!

21 Haziran’da yani bugün tanıtımı gerçekleşen Galaxy M32‘nin tüm özellikleri ortaya çıktı. Tabi cihazın fiyatları da paylaşıldı. Siyah ve mavi renk seçenekleri sunan Samsung Galaxy M32’nin ilk versiyonu olan 4GB RAM / 64GB depolamalı versiyon 200 Dolar fiyat etiketine sahip. Daha performanslı ikinci versiyon olan 6GB RAM / 128GB depolamalı model ise 230 Dolar fiyat etiketine sahip. Satışlar ise 28 Haziran‘da Amazon üzerinden başlıyor.

Genel olarak baktığımızda Galaxy M32 yeterli özellikler sunuyor. Bakalım Galaxy M32 kullanıcılardan nasıl tepkiler alacak.