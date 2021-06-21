Samsung Galaxy S21 için Android 12 çalışmaları başlatıldı!

Samsung‘un yeni amiral gemisi modellerini içerisinde barındıran Galaxy S21 serisi için Android 12 çalışmaları başladı. Galaxy S21 yakında Android 12‘ye kavuşacak.

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Google tarafından geliştirilen Android işletim sisteminin yeni sürümü Android 12 yaklaşıyor. Geçtiğimiz ay bir geliştirici konferansyında karşımıza çıkan Android 12 herkesi şaşırtmıştı. İlk beta sürümü ile karşımıza çıkan Android 12, şu anda beta 2 sürümü ile bazı markalarda kullanılmaya başlanıldı. Bunlardan birisi de tabiki Samsung.

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Yıllardır işletim sistemi tarafında Android ile oldukça uyumlu bir şekilde çalışan Samsung, Android’in en yeni sürümlerini cihazlarına entegre etmeyi ihmal etmiyor. Geçtiğimiz ay karşımıza çıkan Google’ın yeni işletim sistemi Android 12 şimdi Samsung’un kullanımında diyebiliriz.

Şimdilik beta sürümü ile sunulan Android 12 belirli markaların kullanımına sunuldu. Bunların birisi de Samsung gibi gözüküyor. Gelen bir bilgiye göre Samsung, Google’ın yeni işletim sistemi Android 12‘yi test etmeye başladı. Tabiki işletim sistemi ilk olarak şirketin 2021’deki göz bebeği Galaxy S21 serisi ile karşılandı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 12‘yi ilk olarak Samsung Galaxy S21 ailesinde test etti. Bu işletim sistemini Samsung’un özel kullanıcı arayüzü olan One UI‘ın yeni sürümü ile piyasaya sürmesi beklenilen Samsung, muhtemelen Android’in yeni işletim sistemi olan Android 12‘yi ilk olarak Galaxy S21 ailesine sunacak. Peki Android 12 ne zaman tüm cihazlarla paylaşılacak? Gelin bunun cevabına da bakalım.

Android 12 ne zaman geliyor?

Henüz günümüzdeki çoğu cihaz Android 11’e bile kavuşamamışken, Android 12 piyasaya giriş yapacak. Geçtiğimiz ay ilk beta sürümü ile karşımıza çıkan Android 12, gelen açıklamalara göre Eylül 2021‘de resmi olarak yayınlanacak.

Öte yandan Samsung’un Ekim veya Kasım‘da Samsung Geliştirici Konferansı‘nı düzenleyeceğini de biliyoruz. Tabi Android 12‘nin de şu anda test edilmeye başlandığını göz önünde bulundurduğumuzda, bu konferansta Android 12‘yi kullanan yeni bir Samsung modeli gelebilir. Ancak başta dediğimiz gibi güncellemeyi ilk olarak Galaxy S21 ailesi de alabilir.

Galaxy S21 ailesinin Android 12 güncellemesi alacağı kesin mi?

Her ne kadar güncelleme bu cihazda deneniyor desek de insanların akıllarında “Acaba güncelleme alır mı?” sorusu oluşuyor. Baktığımız zaman Galaxy S21 ailesi şirketin en yeni amiral gemisi ünvanını taşıyor. Üstelik bu telefonların üç yıl boyunca yeni güncellemeleri alacağı da garanti edilmiş durumda.

Yani S21 ailesi kesinlikle Android 12 güncellemesi alacak diyebiliriz. Ek olarak S20 ve S10 modellerinin de Android 12 güncellemesi alması bekleniliyor. Bakalım Samsung Android 12 işletim sistemini ne zaman resmi olarak sunacak.