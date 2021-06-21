İşletim Sistemleri
Samsung Galaxy S21 için Android 12 çalışmaları başlatıldı!
Samsung‘un yeni amiral gemisi modellerini içerisinde barındıran Galaxy S21 serisi için Android 12 çalışmaları başladı. Galaxy S21 yakında Android 12‘ye kavuşacak.
Google tarafından geliştirilen Android işletim sisteminin yeni sürümü Android 12 yaklaşıyor. Geçtiğimiz ay bir geliştirici konferansyında karşımıza çıkan Android 12 herkesi şaşırtmıştı. İlk beta sürümü ile karşımıza çıkan Android 12, şu anda beta 2 sürümü ile bazı markalarda kullanılmaya başlanıldı. Bunlardan birisi de tabiki Samsung.
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Yıllardır işletim sistemi tarafında Android ile oldukça uyumlu bir şekilde çalışan Samsung, Android’in en yeni sürümlerini cihazlarına entegre etmeyi ihmal etmiyor. Geçtiğimiz ay karşımıza çıkan Google’ın yeni işletim sistemi Android 12 şimdi Samsung’un kullanımında diyebiliriz.
Şimdilik beta sürümü ile sunulan Android 12 belirli markaların kullanımına sunuldu. Bunların birisi de Samsung gibi gözüküyor. Gelen bir bilgiye göre Samsung, Google’ın yeni işletim sistemi Android 12‘yi test etmeye başladı. Tabiki işletim sistemi ilk olarak şirketin 2021’deki göz bebeği Galaxy S21 serisi ile karşılandı.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 12‘yi ilk olarak Samsung Galaxy S21 ailesinde test etti. Bu işletim sistemini Samsung’un özel kullanıcı arayüzü olan One UI‘ın yeni sürümü ile piyasaya sürmesi beklenilen Samsung, muhtemelen Android’in yeni işletim sistemi olan Android 12‘yi ilk olarak Galaxy S21 ailesine sunacak. Peki Android 12 ne zaman tüm cihazlarla paylaşılacak? Gelin bunun cevabına da bakalım.
Android 12 ne zaman geliyor?
Henüz günümüzdeki çoğu cihaz Android 11’e bile kavuşamamışken, Android 12 piyasaya giriş yapacak. Geçtiğimiz ay ilk beta sürümü ile karşımıza çıkan Android 12, gelen açıklamalara göre Eylül 2021‘de resmi olarak yayınlanacak.
Öte yandan Samsung’un Ekim veya Kasım‘da Samsung Geliştirici Konferansı‘nı düzenleyeceğini de biliyoruz. Tabi Android 12‘nin de şu anda test edilmeye başlandığını göz önünde bulundurduğumuzda, bu konferansta Android 12‘yi kullanan yeni bir Samsung modeli gelebilir. Ancak başta dediğimiz gibi güncellemeyi ilk olarak Galaxy S21 ailesi de alabilir.
Galaxy S21 ailesinin Android 12 güncellemesi alacağı kesin mi?
Her ne kadar güncelleme bu cihazda deneniyor desek de insanların akıllarında “Acaba güncelleme alır mı?” sorusu oluşuyor. Baktığımız zaman Galaxy S21 ailesi şirketin en yeni amiral gemisi ünvanını taşıyor. Üstelik bu telefonların üç yıl boyunca yeni güncellemeleri alacağı da garanti edilmiş durumda.
Yani S21 ailesi kesinlikle Android 12 güncellemesi alacak diyebiliriz. Ek olarak S20 ve S10 modellerinin de Android 12 güncellemesi alması bekleniliyor. Bakalım Samsung Android 12 işletim sistemini ne zaman resmi olarak sunacak.
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Donanım
Windows 10’lu HP HP 245 G8 – 27J57EA İncelemesi | Güvenilir Performans Cihazı!
Windows 10 İşletim Sistemi Yüklü HP 254 G8 incelemesiyle karşınızdayız. Baştan belirtmeliyiz ki tam bir fiyat performans ürünü olarak karşılıyor kullanıcıları. İnce çerçevelerine eşlik eden şık kasasıyla gerek güvenlik kanadında gerek performans kanadında oldukça verimli bir cihaz. Hadi şimdi HP 245 G8 – 27J57EA ’nın güçlü ve güvenilir bir iş istasyonu olmasını sağlayan özelliklerini yakından inceleyelim.
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İçindekiler
HP 245 G8 – 27J57EA ÖZELLİKLERİ:
• Koyu Kül Grisi Rengi
• 1.47 kg Ağırlık
• 32,4 cm genişlik x 22,59 cm dikey genişlik x 1,99 cm yükseklik
• 14 İnç Full HD IPS Ekran
• Parlama Önleyici Kaplama
• 250 Nite Varan Parlaklık
• NTSC Renk Gamutunun %45’ini Destekleme özelliğine sahip.
• HP True Vision Destekli 720 p çözünürlüğünde Kamera
• Çoklu Dokunma Hareketlerini Destekleme Özellikli Touchpad
• Stereo hoparlörler, tümleşik dijital mikrofon
• Wifi 5 Desteği
• Bluetooth 4.2 desteği
Orijinal Yazılım Avantajları;
Windows 10 ile tüm yazılım güncelleştirmelerini anında almak ve saldırılara karşı güncel kalmak önem kazanıyor. Çünkü;
• Kullanıcılar için online alışverişin daha da arttığı bugünlerde kimlik, kredi kartı, şifre vb. nin güvenliği için çok kritik. Her geçen gün online ortamların kullanımı ve dolayısıyla alışveriş oranı da artarken, kullanıcılar da Kimlik, kredi kartı ve banka bilgileri çalınma riski ile daha çok karşı karşıya. • Bilgisayarda tuttuğunuz her türlü dosya ve bilginin güvenliğini sağlama ,bilgilerin kaybedilmesini ya da dışardan erişimini engellenmesi için
• Uzaktan çalışmanın daha çok arttığı bugünlerde nereden çalışıyor olursanız olun performansı artırıp, güvenliği sağlamak için Cihazın Windows 10’a sahip olmasının avantajlarından biri de kesintiye uğramadan ve takılmadan yüksek performans sunuyor.
Hp 254 G8, iş yoğunluğunuza ayak uyduracak daha uzun süre kullanım ömrü sunan mobilite bir performans cihazı. Yani şöyle betimleyebiliriz. Orijinal yazılıma sahip bir cihaz satın alarak tüm riskleri ortadan kaldırabilir ve güvenle cihazınızı kullanabilirsiniz.
DONANIM Özellikleri;
• AMD Ryzen 3 3250U
• AMD Radeon Grafik Kartı
• 8 GB RAM
• 256 GB SSD
• 45 W/h Lityum İyon Pil Harici Güç Adaptörü
BAĞLANTI PORTLARI;
• 1 Adet Type C
• 1 Adet SD kart Okuyucu
• 2 Adet Type A USB
• 1 Adet HDMI Bağlantı Portu
• 3.5 mm’lik Kulaklık Girişi
• RJ45 Bağlantı Portu
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İşletim Sistemleri
Windows 11’e Ait İlk Ekran Görüntüleri Sızdırıldı!
Microsoft‘un yeni işletim sistemi Windows 11 hakkında ilk görüntüler geldi. Windows’un yeni sürümü Windows 11’e ait ilk görüntüler ortaya çıktı. İşte Windows 11’den ilk görüntüler…
Dünyada en çok kullanılan işletim sistemleri arasında üst sıralarda yer alan Windows 10 yerini yeni versiyonuna bırakmaya hazırlanıyor. Microsoft tarafından piyasaya sürülen Windows‘un yeni sürümü hakkında ilk sızıntılar gelmeye başladı. Windows 10’un yerini alacak olan Windows 11‘in ilk görüntüleri ortaya çıktı. İşte Windows 11 işletim sisteminden ilk görüntüler..
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Windows 11’in tasarım detayları!
Microsoft‘un yeni işletim sistemi Windows 11‘e ait ilk görüntüler sızdırıldı. Windows 11‘in ilk görüntülerine baktığımızda tamamen yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü kullanıldığını görüyoruz. İlk olarak gözümüze çarpan Başlat menüsüne baktığımızda aslında Windows 10’dan tanıdık gelse de tamamen farklı bir tasarım kullanıldığını görüyoruz.
Görev çubuğunun ortasına taşınan Başlat simgesine tıkladığımızda çok daha gelişmiş ve yenilenmiş bir tasarım kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca Başlat tuşu ile birlikte görev çubuğundaki diğer kısayolların da ortaya taşındığını görüyoruz. Bu tasarımı daha önce Windows 10X‘de görmüştük. O işletim sisteminin iptal edildiğini göz önünde tuttuğumuzda Windows 11‘de böyle bir tasarım kullanılması şaşırtmadı. Tabi böyle kullanmak istemeyenler için ikonları sağa veya sola taşıma özelliği de Windows 11 bünyesinde bulunacak.
Öte yandan Dosya Gezgini‘ne de baktığımızda tıpkı Başlat menüsündeki gibi yuvarlak köşeli bir tasarım kullanıldığını görüyoruz. Bu tasarım çok yenilikçi ve teknolojik duruyor. Ancak biraz Mac işletim sistemine de benzediği söylenilebilir. Yine görsellere baktığımızda görev çubuğunda bir Widget kısayolunun bulunduğunu görüyoruz. Bu da büyük bir ihtimalle Windows 7’den hatırladığımız Widget‘ların geri getirileceğini simgeliyor. Bu özelliğin gelmesi durumunda havadurumu,saat ve haberler gibi birçok veriyi kolaylıkla masaüstümüzde görebileceğiz.
Devamında Windows Mağazasına bakacak olursak bu tarafta hemen hemen hiçbir fark yok. Microsoft Windows 10 işletim sisteminde kullandığı mağaza arayüzünü tamamen Windows 11‘e aktarmış gibi gözüküyor. Ancak mağazaya da bir güncelleme gelmesi muhtemel. Ek olarak yeni Xbox uygulamasının Windows 11‘e entegre edildiği de görülüyor. Bu sayede Xbox ağına ve Xbox Game Pass oyunlarına kolayca ulaşım sağlanılacak. Ayrıca söylentiler arasında Windows’u başlatırken gelen sesin yenilendiği de var.
Windows 11 ne zaman tanıtılacak?
Genel olarak baktığımızda Windows 11 her açıdan yenilikçi ve güncel bir tasarım sunuyor. Ayrıca yeni özellikleri ve animasyonları ile PC’den aldığımız zevki artıracağı tartışılmaz. Microsoft’tan gelen bilgilere göre Windows 11 işletim sistemin 24 Haziran‘da gerçekleşecek olan bir Windows etkinliği ile tanıtılacak. Bakalım Windows 11 ne zaman kullanıcılara sunulacak?
Biz genel olarak Windows 11‘in tasarımını çok beğendik. Sizce Windows 11 nasıl olmuş? Windows 11 kullanıcılara sunulduğunda indirmeyi düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Huawei, HarmonyOS 2.0’ı 2 Haziran’da tanıtacak!
Huawei, iki senedir aktif bir şekilde geliştirdiği ve Android’e alternatif olarak adlandırdığı HarmonyOS işletim sistemini yakında tanıtacak. Kısa bir süre önce şirket, geliştiriciler için özel bir Beta sürümü yayınladı. Gerçekleşen Beta sürecinin ardından geri dönüşlerle birlikte HarmonyOS’un son hali 2 Haziran’da çıkış yapacak. Geliştiriciler için gerçekleşen Beta’da yeni işletim sisteminin oldukça stabil çalıştığı ortaya çıkmıştı.
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HarmonyOS 2.0 hakkında neler biliyoruz?
Bugün Huawei’nin resmi Weibo hesabı, HarmonyOS 2.0’ın 2 Haziran’da resmi olarak çıkış yapacağını paylaştı. Yeni işletim sisteminin lansmanı, global olarak gerçekleşecek. Ancak Çin veya başka ülkeler için ayrı bir lansmanın düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz belli değil. HarmonyOS’u Beta sürümünde deneyimleyen kullanıcılar, bu işletim sistemini “yeniden tasarlanan Android” olarak değerlendirmişlerdi. Bu işletim sisteminin temeli, bilindiği üzere Android’e dayanıyor. Bununla birlikte HarmonyOS, Android uygulamalarını ve Google Hizmetlerini çalıştıracak alt yapıya sahip olacak. İşletim sistemi üzerinde gerçekleştirilen testler, yazılımın oldukça iyi çalıştığını gösteriyor.
Huawei’ye göre HarmonyOS, çok yönlü ve hafif bir işletim sistemi. Şirket, bu işletim sistemi ile uygulamalar ve temel işlevler için en az kaynakla en yüksek performansı vermeyi hedefliyor. Ayrıca HarmonyOS, Android tabanlı EMUI 11’den daha az RAM ve depolama alanı kullanacak. Sonuç olarak HarmonyOS, yüksek performans ve düşük güç tüketimi ile Android ve iOS için önemli bir rakip olacak. Platformun tüm özellikleri için işletim sisteminin resmi olarak duyurulmasını bekliyoruz. Ayrıca HarmonyOS’un hangi cihazlarda kullanılabileceği de lansman sırasında ortaya çıkacak.
HarmonyOS, geliştiricilerin testlerinde nasıl bir sonuç verdi?
Çin kaynaklarına göre yeni yazılımı test eden bir kullanıcı, HarmonyOS’un Android’deki EMUI’dan daha yüksek performansta ve kararlılıkta olduğunu paylaştı. Ayrıca yeni işletim sisteminin henüz Google sistemlerinde kullanılamayan özelliklere sahip olduğunu da belirtti. Huawei’nin HarmonyOS’u yıl konuna kadar 200 milyondan fazla cihaza kurmayı planladığını biliyoruz. Huawei harici cihazlarda da 100 milyona yakın kullanıcının HarmonyOS’a geçmesi şirketin tahminleri arasında yer alıyor. Bu nedenle yeni işletim sisteminin test aşaması oldukça önemliydi. Test eden kişilerin yorumları, işletim sisteminin iOS kadar stabil ve Android kadar özgür olduğunu gösteriyor. Yine de HarmonyOS üzerindeki son güncellemeler ve resmi çıkışın ardından yeni işletim sistemi hakkında daha kesin yorumlara ulaşacağız.
Geçtiğimiz günlerde TENAA’nın web sitesi, Huawei Mate 40 Pro 4G ile ilgili verileri ortaya çıkardı. TENAA’ya göre Mate 40 Pro 4G ve MatePad Pro 2, HarmonyOS ile gelecek. Ayrıca söylentilere göre 2 Haziran’da HarmonyOS’un yanında MatePad Pro 2 ve Watch GT 3 serisi de tanıtılacak. Huawei’nin uzun zamandır geliştirdiği HarmonyOS’un, akıllı telefon dünyasında nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyoruz.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: yeterki, 3 gün önce
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Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
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Yazan: kadirosmanselim, 4 hafta önce
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