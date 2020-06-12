Samsung Galaxy M31s, Geekbench üzerinde görüntülendi!

Samsung firmasının yeni orta seviye cihazı Galaxy M31s, Geekbench üzerinde görüntülendi. Cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

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Galaxy M31s, 6 GB RAM ve Exynos 9611 ile geliyor!

Samsung firmasının orta seviye serisi olarak karşımıza çıkan M ailesi, yeni üyesi ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy M31s ismi ile karşımıza çıkan yeni cihaz, Geekbench üzerinde görüntülendi. Orta seviyede iyi bir alternatif oluşturmayı planlayan cihaz, çoklu çekirdek testinde 1,256 puan alırken, tekli çekirdek performansında ise 347 puan ile bizleri karşılıyor. SM-M317F model ismi ile teste giren cihaz, 6 GB RAM ile bizleri karşılamakta. Ayrıca cihazın gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alacağı da test sonuçlarında görüntülenen liste üzerinden belli oldu.

Kesinleşen diğer özellikler ise cihazın 6000 mAh değerinde bataryaya sahip olması. Her Samsung cihazında olduğu gibi AMOLED ekran ile bizleri karşılayacak cihazın tahminlere göre dört adet arka kamerası olacak. Ana kameranın 64 MP değerinde olması beklenir iken diğer kameralar hakkında henüz yeterli bilgiye ulaşılamadı. Cihazın hafıza kısmında ise 6 GB RAM seçeneğinin yanında 128 GB değerinde dahili depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Tasarım konusunda ise cihazın, Galaxy M31 cihazından pek de farklı olmaması bekleniyor. Covid-19 nedeniyle üretim konusunda sıkıntı yaşaması düşünülen Samsung, haziran veya temmuz ayları arasında cihazı tanıtacak gibi gözüküyor. Ancak bu bilgiler şu an için sadece dedikodudan ibaret.