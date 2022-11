Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun yeni bir raporu, Apple’ın bu yılın alışveriş sezonunun kalan haftalarında karşı karşıya kalabileceği büyük bir tedarik sıkıntısına ışık tutuyor. Kuo’ya göre, Apple’ın başlangıçta beklenenden 15-20 milyon eksik olarak 70-75 milyon arasında iPhone 14 Pro ve Pro Max ünitesi sevk etmesi bekleniyor. Bu sayı, Bloomberg’in kısa süre önce yayınladığı bir raporda yer alan 6 milyon adetlik ürün eksikliğinden çok daha fazla. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Yaşanan ürün eksikliği, Çin’de fabrikaların kapanmasına ve kapanmayanlarında maruz kaldığı işçi eylemlerine sebep olan Covid 19 salgınına dayanıyor. Eylemlerle başı dertte olan fabrikalardan biri ise iPhone 14 üretimlerinin başında gelen Foxconn. Fabrikalardaki eylemler ve salgın hastalıklar telefonların yeterli seviyede üretilememesinin en büyük nedeni. Kuo bununla beraber, diğer iki Çinli üretici olan Pegatron ve Luxshare ICT’nin sırasıyla iPhone 14 ve 14 Pro siparişlerinin %10’luk bir kısmını üretebileceklerini söyledi. Bu, sıkıntının bir kısmının giderilmesine yardımcı olabilir, ancak Aralık ayı sonuna kadar Apple’ın başı hala dertte.

The total iPhone 14 Pro and 14 Pro Max shipments in 4Q22 will be 15–20 million units less than expected. Significant downside risks to Apple & iPhone supply chain due to Zhengzhou iPhone plant labor protestshttps://t.co/tUkKE9TGVG

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 29, 2022