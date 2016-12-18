Samsung Galaxy J7 Prime İncelemesi

Samsung Galaxy J7 Prime İncelemesi

18 Aralık, 2016 Akıllı Telefon, İNCELEME 4 yorumlar

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Son zamanların en çok aranan telefonlarından Galaxy J7 Prime karşınızda. Samsung, ekonomik ve yetenekli bir telefon karşımıza çıkartıyor.

Samsung Galaxy J7 Prime, teknik özelliklerin fiyata göre kıyasında öne çıkan bir akıllı telefon. Exynos 7870 Octa işlemcisine sahip bu telefon 3 GB bellek ve 16 GB depolama alanına sahip. 5,5 inçlik Full HD ekran PLS TFT LCD teknolojisiyle üretilmiş. 3.300 mAh pile sahip olan bu akıllı telefonda 13 megapiksellik ana kamera ve 8 megapiksellik ön kamera var. Her iki kamerada da diyafram f/1,9 seviyesinde ve karanlıkta ISO’nun makul seviyelerde kalmasını sağlıyor.

İnceleme Videosu

J7 Prime fiyatı

Bu akıllı telefon şu an internet mağazalarında ve perakendede 1.100 TL civarına satılıyor. Bu fiyata göre metal gövde ve cam yüzeylerin tasarımına, işçiliğine ve bol RAM ile parmak izi okuyucu gibi şeyleri dikkate aldığımızda ekonomik olsa da orta seviyede bir akıllı telefonla karşılaştığımızı söylememiz gerekiyor.

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4 Yorum

  1. ali
    18 Aralık 2016 at 21:57 Cevap

    1000-1600 tl arası önerdiğiniz iyi bir telefon varmı yardımcı olursanız çok sevinirim

    1. Berkin
      19 Aralık 2016 at 08:27 Cevap

      Bu cihaz da onlardan bir tanesi. Diğer seçenekler arasında mi5, Axon 7 Mini, Moto g4 Plus, Vibe P1/Pro gibi ürünler aklımıza geliyor.

      1. ali
        19 Aralık 2016 at 13:01 Cevap

        Yardımcı olduğunuz için tesekkurler

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