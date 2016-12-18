Son zamanların en çok aranan telefonlarından Galaxy J7 Prime karşınızda. Samsung, ekonomik ve yetenekli bir telefon karşımıza çıkartıyor.
Samsung Galaxy J7 Prime, teknik özelliklerin fiyata göre kıyasında öne çıkan bir akıllı telefon. Exynos 7870 Octa işlemcisine sahip bu telefon 3 GB bellek ve 16 GB depolama alanına sahip. 5,5 inçlik Full HD ekran PLS TFT LCD teknolojisiyle üretilmiş. 3.300 mAh pile sahip olan bu akıllı telefonda 13 megapiksellik ana kamera ve 8 megapiksellik ön kamera var. Her iki kamerada da diyafram f/1,9 seviyesinde ve karanlıkta ISO’nun makul seviyelerde kalmasını sağlıyor.
İnceleme Videosu
J7 Prime fiyatı
Bu akıllı telefon şu an internet mağazalarında ve perakendede 1.100 TL civarına satılıyor. Bu fiyata göre metal gövde ve cam yüzeylerin tasarımına, işçiliğine ve bol RAM ile parmak izi okuyucu gibi şeyleri dikkate aldığımızda ekonomik olsa da orta seviyede bir akıllı telefonla karşılaştığımızı söylememiz gerekiyor.
4 Yorum
ali18 Aralık 2016 at 21:57
1000-1600 tl arası önerdiğiniz iyi bir telefon varmı yardımcı olursanız çok sevinirim
Berkin19 Aralık 2016 at 08:27
Bu cihaz da onlardan bir tanesi. Diğer seçenekler arasında mi5, Axon 7 Mini, Moto g4 Plus, Vibe P1/Pro gibi ürünler aklımıza geliyor.
ali19 Aralık 2016 at 13:01
Yardımcı olduğunuz için tesekkurler
Install Samsung Galaxy Note 7 (Grace UX) ROM on J7 & J7 Prime 2016 | Samsung Mobile19 Aralık 2016 at 13:45
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