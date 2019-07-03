Samsung Galaxy Fold Türkiye’de satılıyor!

Samsung Galaxy Fold sahibinden.com üzerinden satışa sunuldu. Durumu sıfır olarak açıklanan cihazın fiyatı ise 17.990 Türk Lirası olarak belirlendi.

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Samsung geçtiğimiz şubat ayında katlanılabilir ilk telefonu Galaxy Fold cihazını duyurmuştu. Tasarımsal olarak dayanıklılık sorunları yaşayan ve markanın ilk katlanır cihazı olan Galaxy Fold, piyasaya sürüleceği zamandan günler önce geri toplatılmıştı. Samsung cihazı test edip daha güvenli olduğuna karar verdikten sonra cihazı tekrar tanıtımının yapılacağını söylemişti. Henüz yeni tanıtım tarihi belli olmayan cihaz sahibinden.com üzerinden satışa sunuldu. Ön sipariş ile cihazı satın alan satıcı ‘Kemal Can Subaşı’ katlanabilen telefonu 17.990 TL fiyat etiketi ile satışa çıkardı.

İlan açıklamasına ‘Sıfır Siyah Samsung GALAXY FOLD Dünyanın ilk Katlanan Telefonu!’ yazan Subaşı ürün durumunu sıfır olarak belirtti. İlan görselinde ise sadece cihaz kutusu kullanıldı. İlan detayında ise satıcı ‘Almanya dönüşümde teslim edebileceğim, detaylı bilgi için arayabilirsiniz!’ açıklamasını yazdı. İstanbul Beyoğlu’nda alıcısını bekleyen telefonun güncel durumu ise bilinmiyor. 1980 dolar ön satış fiyatı ile çıkan katlanabilen telefonun güncel dolar kuru fiyatı 11.135 Türk Lirası. Yaklaşık olarak %50 kâr ile sahibinden.com’a eklenilen ilan 22 Nisan tarihinde paylaşıldı. İlan hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıya tıklayarak ilan internet sayfasına ulaşabilirsiniz.

Galaxy Fold teknik özellikleri neler?