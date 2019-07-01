Samsung Galaxy Fold hazır olmadan tanıtıldı!

Samsung‘un CEO’su DJ Koh, küçük bir gazeteci topluluğuna ”Samsung Galaxy Fold henüz kullanıma hazır olmadan tanıtıldı” dedi.

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CEO, Samsung Galaxy Fold hakkında neler söyledi?

Samsung, nisan ayında tanıttığı ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold‘la Galaxy Note 7‘den sonra ağır bir darbe daha almıştı. Daha bir gün geçmeden dünyanın önde gelen teknoloji yayıncıları inceleme ürünlerindeki gözardı edilemeyecek bazı sorunlardan bahsetmeye başladılar. Bir süre bu sorunları kabul etmeyen Samsung daha sonra hatayı kabul ederek telefonun global lansmanını bilinmeyen bir tarihe ertelemişti.

Yeni lansman tarihinin açıklanmasının beklendiği bu günlerde, Samsung’un CEO’su DJ Koh küçük bir gazeteci topluluğuna Galaxy Fold hakkında önemli açıklamalar yaptı. The Independent’ın haberine göre Koh, Galaxy Fold‘un henüz kullanıma hazır olmadan tanıtıldığını ve erteleme kararının kullanıcıların telefonu teslim alacakları tarihin sadece birkaç gün öncesinde alındığını belirtti. Ve bu durumu ‘utanç verici’ olarak değerlendirdi.

Koh ayrıca telefonun tüm sorunlarının çözüldüğünü ve 2.000 adet cihazın test edildiğini söyledi. Fakat ‘biraz daha zaman verin’ diyerek telefonun henüz piyasaya çıkmak için hazır olmadığını da vurguladı. Samsung‘un en yetkili isimlerinden birinin yaptığı bu açıklama, bir çeşit günah çıkarma olarak okunabilir. Bunun, şirketin olumsuz etkilenen imajının düzeltilmesinde etkili olup olmayacağı ise merak konusu.