Galaxy Fold katlanamadı! Samsung şimdi ne yapacak? (VİDEO)

Samsung’un Türkiye’de de 16 Nisan’da yaptığı lansman ile tanıttığı Dünya’nın ilk katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Fold, inceleme için temin edilen editörlerin teslim almasından 48 saat geçmeden ekran sorunları ortaya çıkmaya başladı.

Bir kısım editör ve yayıncılar üzerindeki etiketi aldırmadan ekran koruyucu katmanı sökmeleri nedeniyle telefonun ana katlanabilir ekranını kullanılmaz hale getirirken, bir kısım da telefona hiçbir şey yapmamasına rağmen ekran sorunları yaşadı. Peki bu durumda ne olacak? Samsung’u ikinci bir Note 7 faciası mı bekliyor? Sorunun kaynağı ne ve çözünü ne olmalı? gibi soruları Ersin ile Aydoğan tartışıyor.

Fold haberi için; https://hwp.com.tr/samsung-galaxy-fold-piyasaya-cikmadan-ekran-sorunlari-yasiyor-111702

Samsung tarafından verilen cevap; https://hwp.com.tr/galaxy-fold-111771