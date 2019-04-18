Samsung, Galaxy Fold sorunlarına cevap verdi

Samsung, Galaxy Fold hakkında son 24 saat içinde çıkan bazı medya raporlarını ele alan resmi bir açıklama ile kullanıcılarının karşılaştığı bir dizi gizemli ve tuhaf arızaya dikkat çekti.

26 Nisan‘da, Amerika’da piyasaya sürülecek olan ilk katlanabilir akıllı telefonun, piyasaya sürülme tarihi öncesinde, bazı önde gelen eleştirmenler ve gazeteciler, kırılmış, titreyen ekranlardan ve cihazdaki garip bir çıkıntı gibi tuhaflıklara kadar birçok sorun olduğunu ortaya çıkardılar.

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Galaxy Fold’ un sorunları incelenecek

Samsung yetkilileri, büyük bir beklenti ve gösteriş ile tanıttığı Galaxy Fold hakkında çıkan olumsuz görüntüler hakkında bir açıklamada bulundu.

Şirketin yapmış olduğu açıklamada; “Sınırlı sayıda Galaxy Fold örneği, inceleme için medyaya sağlandı. İncelenen cihazların üzerinde ana gösterimle ilgili birkaç rapor aldık. Sorunun nedenini belirlemek için bu birimleri bizzat inceleyeceğiz. Ayrıca, birkaç deneyim sağlayan basın mensuplarının, ekranın üst tabakasını çıkardığını ve ekrana zarar verdiğini deneyimledi. Halbuki Galaxy Fold’daki ana ekran, ekranı istenmeyen çizilmelere karşı korumak için tasarlanmış ekran yapısının bir parçası olan üst koruyucu katmana sahiptir. Koruyucu tabakanın çıkarılması veya ana ekrana yapıştırıcılar eklenmesi hasara neden olabilir. Bu bilgilerin müşterilerimize açıkça aktarılmasını sağlayacağız.” diyerek kamuoyuna bildirildi.

Bu kullanılamaz hale gelen cihazlar hakkında çıkan raporlarının bu kadar dikkat çekmesinin nedeni, katlanabilir telefon olarak ilk ürün olması ve etiket fiyatının hali hazırda 1.980 dolar olmasıdır. Hiçbir kullanıcı, bu fiyatlara aldığı akıllı telefonu kısa bir süre içerisinde, bu denli büyük bir sorunla karşılaşmak istemez.

Ayrıca Samsung, bu cihazları titizlikle test ettiğini, hatta 200.000 kez katlana bildiğini ve sorun yaşamadığını gösteren bir video yayımladı. Yaşanan sorunlar hakkında yapılan açıklamada, lansman ve çıkış tarihi hakkında bir şey söylemeyen Samsung, prestij ürünü için önümüzdeki günlerde yeni sorunlar ile karşılaşması kaçınılmaz bir durum olarak öngörülüyor.