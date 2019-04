Samsung Galaxy Fold piyasaya çıkmadan ekran sorunları yaşıyor!

Samsung’un en yeni akıllı telefonu olan Galaxy Fold, büyük etki yaratan çıkışının ardından kullanıcılar tarafından deneyimlenmiş pek çok sorun ile karşımıza çıkıyor. Ekranın tamamen çalışmıyor olmasından kırılmış OLED ekrana kadar yaşanmış olan problemler için Samsung tarafından açıklama bekleniyor.

Kullanıcıların yaşadığı hatalar donanımsal bir problemi mi işaret ediyor?

Samsung Galaxy Fold, geçtiğimiz günlerde ABD’de ve ülkemizde de lansmanı yapılmıştı. Akıllı telefon anlayışına yeni bir bakış getiren bu katlanabilir cihazın kısa süreli kullanımının ardından inceleme örneklerinin teslim edildiği bazı yayıncılar ve editörler cihazı teslim aldıkları iki gün içinde katlanabilir ekran için ciddi sorunlar yaşadıklarını paylaştı. Bu deneyimlerden önce, Samsung’un lansmanda yaptığı açıklamada ve daha önce yayınladığı videoda Galaxy Fold’un yapılan testlerde 200.000’den fazla katlanmaya dayanıklı olduğu iddia ediliyordu.

After one day of use… pic.twitter.com/VjDlJI45C9 — Steve Kovach (@stevekovach) 17 Nisan 2019

Cihazın menteşe kısmında oluşan bazı sorunlar tamamen kullanılamaz hale gelmesine ya da ekranda bozulmalara sebep oluyor. Menteşelerin arızalanmasından, kırılmasından ya da aralarındaki boşluklara yabancı cisim kaçmasından dolayı oluştuğu düşünülen hasarların dışında, kullanıcı hatasından kaynaklı problemler de oldukça yaygın.

The phone comes with this protective layer/film. Samsung says you are not supposed to remove it. I removed it, not knowing you’re not supposed to (consumers won’t know either). It appeared removable in the left corner, so I took it off. I believe this contributed to the problem. pic.twitter.com/fU646D2zpY — Mark Gurman (@markgurman) 17 Nisan 2019

Galaxy Fold cihazının üzerinde bulunan polimer katmanının yüzeyindeki kırışık dokular ya da şişlikler ve aynı zamanda bu katmanın kullanıcılar tarafından ekran koruyucu sanılarak çıkarılması da büyük sorunlar yaratıyor. Ayrıca hiçbir müdahalede bulunulmamasına ya da yanlış kullanımı olmamasına rağmen ekranda kırılma sorunları yaşayan kullanıcılar da bulunuyor.

There is a very small tear at the top part of the hinge and after I poked at it, the screen got worse. I thought perhaps it was another removable layer. Tear may have been caused by removing it. But @stevekovach @backlon having similar issues without having removed the film. pic.twitter.com/9WCPmEMpB1 — Mark Gurman (@markgurman) 17 Nisan 2019

Tamamen kapalı ve hareketsiz telefonlara göre çok daha hassas olması beklenen bu katlanabilir telefonun beklentileri oldukça yükselttiği bir gerçek. Ancak Samsung Galaxy Fold hakkında çıkan bu problemlerin nasıl çözüme kavuşacağı belli değil. Yaşanan üzücü olayların tasarımsal bir problem olup olmadığı Samsung mühendislerinin yapacağı açıklamalar ile anlaşılacak.

