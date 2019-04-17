Samsung Galaxy Fold piyasaya çıkmadan ekran sorunları yaşıyor!

Samsung Galaxy Fold piyasaya çıkmadan ekran sorunları yaşıyor!

17 Nisan, 2019 Samsung 0 yorum

Samsung’un en yeni akıllı telefonu olan Galaxy Fold, büyük etki yaratan çıkışının ardından kullanıcılar tarafından deneyimlenmiş pek çok sorun ile karşımıza çıkıyor. Ekranın tamamen çalışmıyor olmasından kırılmış OLED ekrana kadar yaşanmış olan problemler için Samsung tarafından açıklama bekleniyor.

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Kullanıcıların yaşadığı hatalar donanımsal bir problemi mi işaret ediyor?

Samsung Galaxy Fold, geçtiğimiz günlerde ABD’de ve ülkemizde de lansmanı yapılmıştı. Akıllı telefon anlayışına yeni bir bakış getiren bu katlanabilir cihazın kısa süreli kullanımının ardından inceleme örneklerinin teslim edildiği bazı yayıncılar ve editörler cihazı teslim aldıkları iki gün içinde katlanabilir ekran için ciddi sorunlar yaşadıklarını paylaştı. Bu deneyimlerden önce, Samsung’un lansmanda yaptığı açıklamada ve daha önce yayınladığı videoda Galaxy Fold’un yapılan testlerde 200.000’den fazla katlanmaya dayanıklı olduğu iddia ediliyordu.

Cihazın menteşe kısmında oluşan bazı sorunlar tamamen kullanılamaz hale gelmesine ya da ekranda bozulmalara sebep oluyor. Menteşelerin arızalanmasından, kırılmasından ya da aralarındaki boşluklara yabancı cisim kaçmasından dolayı oluştuğu düşünülen hasarların dışında, kullanıcı hatasından kaynaklı problemler de oldukça yaygın.

Galaxy Fold cihazının üzerinde bulunan polimer katmanının yüzeyindeki kırışık dokular ya da şişlikler ve aynı zamanda bu katmanın kullanıcılar tarafından ekran koruyucu sanılarak çıkarılması da büyük sorunlar yaratıyor. Ayrıca hiçbir müdahalede bulunulmamasına ya da yanlış kullanımı olmamasına rağmen ekranda kırılma sorunları yaşayan kullanıcılar da bulunuyor.

Tamamen kapalı ve hareketsiz telefonlara göre çok daha hassas olması beklenen bu katlanabilir telefonun beklentileri oldukça yükselttiği bir gerçek. Ancak Samsung Galaxy Fold hakkında çıkan bu problemlerin nasıl çözüme kavuşacağı belli değil. Yaşanan üzücü olayların tasarımsal bir problem olup olmadığı Samsung mühendislerinin yapacağı açıklamalar ile anlaşılacak.

Kerem ve Aydoğan’ın yeni katlanabilir cihazı hakkındaki görüşlerini aşağıda bulabilirsiniz

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