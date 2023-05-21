Honor, 29 Mayıs’ta Çin’de tanıtılacak olan yeni premium orta sınıf akıllı telefon serisi Honor 90 serisini piyasaya sürmeye hazır. Piyasaya sürülmeden önce marka, Honor 90 ve 90 Pro’nun tasarımını ortaya çıkaran yeni bir teaser ile yeni serideki telefonları tanıtmaya başladı bile. Şirket, telefonların 200MP birincil kamera, göz dostu karartma ve büyük bir bataryaya sahip olacağını doğruladı. İşte ayrıntılar.

Honor, 200MP HP3 Sensörü ile Geliyor

Honor, Weibo aracılığıyla Honor 90 serisi için rezervasyonların Çin’de açıldığını duyurdu. Şirket ayrıca telefonların 200MP birincil kamera ile donatılacağını da doğruladı. Büyük olasılıkla Honor 80 Pro’da kullanılan Samsung ISOCELL HP3 sensörün aynısı kullanılacak. Ancak Digital Chat Station’a göre sensörün çözünürlüğü 160MP ile sınırlandırılmayacak. Bunun yerine, şirket bu kez tüm potansiyelini kullanacak.

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Honor Mall’daki resmi Weibo posteri, Honor 90 ve Honor 90 Pro’nun “göz koruma ekranı” ve dahili 5000mAh pil ile donatılacağını gösteriyor. Honor 90 serisi görünüşe göre 3840Hz PWM göz koruma ekranı kullanacak.

Gördüğümüz kadarıyla Honor 90 serisinin ana özelliklerinin çoğu pek değişmemiş. En üst seviye model hala selefiyle aynı Snapdragon 8+ Gen 1 çipini kullanıyor ve 1.5K yüksek frekanslı karartma merkezli çift delikli kavisli ekrana sahip. Fiyatlandırmanın önceki modele benzer mi kalacağı yoksa Honor’un yeni seriyi bir fiyat artışıyla mı tanıtmayı planladığı henüz belli değil.