Samsung Galaxy Buds+ uygulaması App Store’da göründü!

Samsung, bu sene amiral gemisi cihazlarıyla birlikte tanıtacağı tam kablosuz kulaklık modeli Buds serisine bu sene bir yenisini daha ekliyor. Firmanın, Buds+ adını verdiği kulaklık modeli baz modele farkla daha kapsamlı özellikler sunacak.

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Samsung’un amiral gemisi modellerini tanıttığı Unpacked 2020 etkinliğine sayılı günler kaldı. Yapılacak etkinlikte, normal modele oranla daha donanımlı olması beklenen Buds+’ın da duyurulması bekleniyor.

Etkinlik yaklaştıkça, birçok gelişme ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdi de Buds+ Apple’ın kendi yazılım marketi olan App Store’da gösterime çıktı. Uygulamanın ekran görüntülerinde iPhone ile olan bağlantıları gösteriliyor. iOS tarafında, iPhone 7 (iOS 10) ve üstünde kullanımına açık olan uygulamanın cihazın çıkışıyla birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.

Şirketin cihazlarla kullanıma sunduğu bu uygulama sayesinde ses deneyiminizi kişiselleştirebilir, kulaklığınızın içerisine kendi arşivinizden müzik dosyaları atabilir, Samsung’un kulaklığa belli periyotlarda gönderdiği güncellemeleri yükleyebilirsiniz.

Yeni Galaxy Buds+ ile Samsung’un Buds serisi standart modelde yakalayamadığı gürültü engelleme ve telefon konuşmalarında yaşanan mikrofon sorunlarını gidermesi bekleniyor. Aynı zamanda, beklenen bir diğer geliştirme ise tam kablosuz kulaklıkların batarya sürelerinin iyileştirmesi üzerine.

Galaxy Buds+’ın Samsung Galaxy S20 serisi ve katlanabilir model Galaxy Z Flip ile tanıtılması bekleniyor. Gelen son raporlar, Bixby’den gücünü alan Google Home Mini modelinin de yapılacak konferansta olacağı yönünde. Ama bunlar duyumdan da ibaret olabilir.

Galaxy Unpacked 2020 etkinliği 11 Şubat 2020 tarihinde her zaman olduğu gibi San Francisco’da düzenlenecek.