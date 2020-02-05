Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Buds+ uygulaması App Store’da göründü!
Samsung, bu sene amiral gemisi cihazlarıyla birlikte tanıtacağı tam kablosuz kulaklık modeli Buds serisine bu sene bir yenisini daha ekliyor. Firmanın, Buds+ adını verdiği kulaklık modeli baz modele farkla daha kapsamlı özellikler sunacak.
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Samsung’un amiral gemisi modellerini tanıttığı Unpacked 2020 etkinliğine sayılı günler kaldı. Yapılacak etkinlikte, normal modele oranla daha donanımlı olması beklenen Buds+’ın da duyurulması bekleniyor.
Etkinlik yaklaştıkça, birçok gelişme ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdi de Buds+ Apple’ın kendi yazılım marketi olan App Store’da gösterime çıktı. Uygulamanın ekran görüntülerinde iPhone ile olan bağlantıları gösteriliyor. iOS tarafında, iPhone 7 (iOS 10) ve üstünde kullanımına açık olan uygulamanın cihazın çıkışıyla birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.
Şirketin cihazlarla kullanıma sunduğu bu uygulama sayesinde ses deneyiminizi kişiselleştirebilir, kulaklığınızın içerisine kendi arşivinizden müzik dosyaları atabilir, Samsung’un kulaklığa belli periyotlarda gönderdiği güncellemeleri yükleyebilirsiniz.
Yeni Galaxy Buds+ ile Samsung’un Buds serisi standart modelde yakalayamadığı gürültü engelleme ve telefon konuşmalarında yaşanan mikrofon sorunlarını gidermesi bekleniyor. Aynı zamanda, beklenen bir diğer geliştirme ise tam kablosuz kulaklıkların batarya sürelerinin iyileştirmesi üzerine.
Galaxy Buds+’ın Samsung Galaxy S20 serisi ve katlanabilir model Galaxy Z Flip ile tanıtılması bekleniyor. Gelen son raporlar, Bixby’den gücünü alan Google Home Mini modelinin de yapılacak konferansta olacağı yönünde. Ama bunlar duyumdan da ibaret olabilir.
Galaxy Unpacked 2020 etkinliği 11 Şubat 2020 tarihinde her zaman olduğu gibi San Francisco’da düzenlenecek.
Giyilebilir Teknoloji
Oppo’nun Apple Watch benzeri akıllı saati ortaya çıktı!
Oppo’nun geçtiğimiz günlerde ilk akıllı saat modelini gün yüzüne çıkaracağı haberleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Üzerinden çok zaman geçmeden ilk görseller Weibo üzerinde yayınlandı.
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Firma, geçen senenin son günlerinde “Inno Day” adı verilen etkinlikte yeni teknolojilerini sergilemişti. Oppo, bu etkinlik dahilinde ortaya çıkan en önemli inovatif projeleri ise, sırasıyla yapay zeka destekli asistan, arttırılmış gerçeklikle desteklenen akıllı gözlük ve detayları açıklanmayan akıllı saat modeliydi.
Etkinliğin üzerinden bir ay geçti ve nihayet Oppo’nun Apple Watch’a rakip olacak akıllı saatinin görsel dizaynını yavaş yavaş görmeye başladık. Oppo’nun genel müdür yardımcısının Weibo paylaşımıyla göz önüne serilen görsel oldukça şık bir modelle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.
Görsele odaklandığımız zaman, giyilebilir cihazın sağ tarafında iki tuş konumlandırıldığını görüyoruz. Apple kanadında ise, hatırlarsanız saatin köşesinde; üst tarafta firmanın “digital crown (basma işlevli çevrilebilir tuş)” adını verdiği tuş ve hemen altında çok fonksiyonlu bir buton mevcuttu.
Fakat, Oppo böylesine bir tercihe gitmeksizin iki tuşla tüm olayı çözmüş. Bu tasarımdan yola çıkarak ekranın daha efektif kullanılacağını ve yazılım destekli kısayollar bulunacağını söylemek yanlış olmaz. Ayrıca, ortada bırakılan boşluktan saatte dahili bir mikrofon olacağını düşünüyoruz. Bu da telefondan bağımsız çağrılar gerçekleştirmenize yarayacak.
Mi Watch Görsel Tasarımı
Akıllarda kalan bir diğer büyük soru ise, saatin E-SIM destekli bir versiyonla gelip gelmeyeceği. Fiyatı uygun tutmak için telefonla Bluetooth üzerinden konuşması tercih edilebilir. Ama henüz, konuyla ilgili detaylı bilgiler basına yansımış değil.
Oppo, yeni akıllı saatlerini, şubat ayında gerçekleşecek MWC’de (Mobil Dünya Kongresinde) göstereceklerinin sözünü verdi. Firma, etkinlikte saatin tasarımını inceleme şansı da sunabilir. Apple alternatifleri çoğalmaya devam ediyor. 2019 yılında Xiaomi’de Mi Watch adı verilen yine Apple’ı örnek alan modelini tanıtmıştı. Sadece Çin’de satışa çıkan ve Avrupa satışı belli olmayan modeli BangGood üzerinden 1700 TL karşılığına satın alabiliyorsunuz.
Giyilebilir Teknoloji
Honor MagicWatch 2 Türkiye’ye geliyor!
Honor MagicWatch 2, Türkiye topraklarında satışa çıkmaya hazırlanıyor. 14 gün giden pil ömrü, stres ve uyku takibi özellikleri ile öne çıkan cihaz, çok yakında tüm yetkili satış noktalarından satın alınabilecek.
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HUAWEI gençlere yönelik markası HONOR, yeni akıllı saati HONOR MagicWatch 2’yi Türkiye’de kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 14 güne kadar pil ömrü sunması, 15 farklı spor modunda aktivite takibi ve stres seviyesini ölçebiliyor. Gerektiğinde egzersiz önerileri sunması gibi işlevsel özellikleriyle ürün ön plana çıkıyor.
Akıllı saat, 2 farklı saat kayış opsiyonu, şık saat görünümü ile Huawei severlerin ilgisini toplayacağa benziyor. Tüm Türkiye’de satışa sunulacak HONOR MagicWatch 2; 1.39 inç’lik renkli AMOLED dokunmatik ekrana sahip. Akıllı telefona Bluetooth ile bağlıyken dahili hoparlör ve mikrofon üzerinden çağrıları yanıtlama ve kolayca arama yapma fırsatı sunan akıllı saat, telefonunuza gelen birçok bildirimi de ekranına yansıtarak tüm gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyor.
Ayrıca depolama alanında 500’e kadar şarkı barındırabilen akıllı saatle, şarkılarınızı spor yaparken internete bağlı olmadan da dinleyebiliyorsunuz. HONOR MagicWatch 2 koşu, bisiklet, yüzme gibi 15 farklı aktivitenin izlenmesini sağlıyor ve detaylı veri analizi yaparak kullanıcıya profesyonel tavsiyelerde bulunuyor.
Bununla birlikte HUAWEI TruSleep™2.0 teknolojisini barındıran cihaz, kullanıcının uyku kalitesini takip ederek, uyku kalitesini artırmak için çeşitli önerilerde bulunabiliyor. Stres seviyesini ölçebilen ve yüksek seviyeler tespit ettiğinde stres düşüren egzersiz önerileri sunan MagicWatch 2, tüm bu özellikleriyle baştan sona evde, işte, hayatın her alanında hayat kalitenizi artırmayı hedefliyor.
Aksesuar
Huawei Watch GT 2 42mm serisi, kullanıcıların beğenisine sunuldu!
Huawei Watch GT 2; estetik görüntüsü ve ince tasarımıyla akıllı saat sevenlerin beğenisine sunuldu. Watch GT2 bilindiği üzere, 46mm’lik versiyonu Türkiye’de çok beğeni toplamış ve satışlarda rakiplerini sollamayı başarmıştı.
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Huawei Watch GT 2 42mm, şık bir akıllı saat olmanın da ötesinde, kullanıcılarına daha sağlıklı bir yaşam tarzının da yollarını açıyor.
Kadınlar için özel dizayn edilmiş saat modeli, ayrıca sadece kadın kullanıcılarına değil. Erkek kullanıcıların da kolunda şık durabilecek oldukça şık bir model olarak karşımıza çıkıyor. Benim gibi büyük saat kadranı sevmeyen, daha minimal ürünleri tercih eden kullanıcılar mutlaka bu modellere yöneleceğini düşünüyorum.
Huawei’in 3 boyutlu cam tasarımıyla, daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Watch GT 2 42mm, tüm standart saat kayışları ile uyumlu yapısıyla, kendi tarzınızı ister günlük yaşamınızda ister spor sırasında yansıtmanız için sınırsız seçenek sunuyor.
Size özel spor koçunuz olacak!
Spor modunda akıllı saat, sekiz açık hava sporu (koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve yedi kapalı salon sporu (Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekliyor. Bu 15 spor modu için akıllı saat, yaklaşık 190 veri türünün tam ve kesintisiz izlenmesini sağlıyor.
Sağlık danışmanınız her zaman yanınızda
Güçlü algoritmalardan faydalanan Huawei Watch GT 2 42mm, kullanıcıların sağlık takibini kolaylıkla yapabilmesini sağlıyor. Cihaz, kalp atış hızınızı, dinlenme, performans ve uyku halindeyken sürekli izleyerek size kalp değerlerinizi hatırlatıyor. TruRelax özelliği kalp atış hızınızın değişkenliği üzerinden stres seviyenizi ölçüyor.
Geliştirilmiş TruSleep 2.0 özelliği ise uyku esnasında kalp atış hızını ve uyku nefes kalitesini takip ederek uyku kalitenizi değerlendiriyor. Size uyku sorunlarıyla ilgili öneriler sunmasının yanında, kalp atış hızınız spor modu haricinde 100 bpm’nin üzerindeyse veya 10 dakikadan uzun olarak 50 bpm’nin altındaysa da sizi uyarıyor.
Uzun pil ömrüne sahip donanım Huawei Watch GT 2’de
Klasik modda, Huawei Watch GT 2 42mm serisi, haftada 30 dakikalık Bluetooth çağrısı, 30 dakikaya kadar müzik çalma; 90 dakikalık egzersiz ve geceleri bilimsel uyku modu açıkken bir hafta boyunca sürekli çalışabiliyor.
HUAWEI Watch GT 2 42mm Classic modeli 1499TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ve Elegant modeli ise 1599TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.