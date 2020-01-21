Samsung Galaxy Buds+ tasarımı ortaya çıktı. Samsung, çok sayıda kullanıcıya sahip olan Samsung Galaxy Buds‘ın geliştirilmiş versiyonu olan Samsung Galaxy Buds+ modelini, önümüzdeki ay yapılacak olan Unpacked etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor.

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Samsung Galaxy Buds+, çok büyük olmasa da belli değişikliklerle geliyor. Renk seçeneği olarak siyah, açık mavi ve beyaz renklerle çıkacak olan Samsung Galaxy Buds+, sızan resimlere göre tasarım itibariyle Samsung Galaxy Budsla çok benzer gözüküyor. Ancak yeni modelde led ışığın altında henüz ne amaçla kullanılacağını bilmediğimiz bir fiziksel buton bulunmakta. Samsung Galaxy Buds+ ile Samsung‘un, pil kapasitesinde %50 artış getirmesi bekleniyor. Bu büyüme de tek şarjda pil ömrünün 6 saatten 12 saate kadar çıkabileceği anlamına geliyor. Bu gelişmeler dışında ses kalitesinde de çok dramatik olmasa da belli bir seviyede artış bekleniyor. Aktif gürültü önleme teknolojisi ise, her ne kadar daha öncesinde gelebilir dense de Galaxy Buds+ ile beraber gelmeyecek.

Beklentiye göre, Samsung Galaxy Buds+, 11 Şubat‘ta, Samsung’un iddialı telefonları Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip ile beraber satışa sunulacak. Kulaklığın fiyatı için olan beklenti ise, önceki modelin %50 fazlası. Bu da yaklaşık 195 dolarlık bir fiyat etiketi anlamına geliyor.