Samsung Galaxy Buds+ tasarımı ortaya çıktı

Spotify, her yıl olduğu gibi 2019 yılının da en çok dinlenen şarkı, albüm ve sanatçılarını açıkladı. Yayımlanan listede ciddi bir rap üstünlüğü dikkat çekiyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de rap şarkılarının ve sanatçılarının parçaları dikkat çekiyor. Dünya genelinde Post Malone en fazla dinlenen sanatçı olurken onu Billie Eilish ve Ariana Grande takip ediyor. Türkiye’de Ezhel‘in ciddi üstünlüğü görülürken Ben Fero ve Sagopa Kajmer de Ezhel’in ardından en çok dinlenen sanatçılar oldu.

Albüm tarafında ise Türkiye’de rap, pop ve rock albümlerinin dikkat çektiği görülüyor. Ben Fero’nun Orman Kanunları bu yılın en dinlenen albümü olurken, Ezhel’in Müptezhel ve Billie Eilish’in When We All Fall Asleep, Where Do We Go? albümleri takip ediyor. Şarkı tarafında yine Türkiye’de rap üstünlüğü var. Yine Ezhel lider konumda iken Felaket şarkısı en çok dinlenen oldu. Ardından çok konuşulan Norm Ender’in Mekanın Sahibi parçası gelirken, üçüncü sırada ise Biladerim İçin bulunuyor.

Aşağıda ise tüm yayınlanan listeyi görebilirsiniz;

Spotify 2019 Özeti (Wrapped) GLOBAL Top Listeler:

En Çok Dinlenen Sanatçılar:

En Çok Dinlenen Albümler:

En Çok Dinlenen Şarkılar:

En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar:

En Çok Dinlenen Podcast’ler:

Spotify 2019 Özeti (Wrapped) TÜRKİYE Top Listeler:

En Çok Dinlenen Sanatçılar:

En Çok Dinlenen Albümler:

En Çok Dinlenen Şarkılar:

En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar:

En Çok Dinlenen Podcast’ler: