Müzik
Samsung Galaxy Buds+ tasarımı ortaya çıktı
Samsung Galaxy Buds+ tasarımı ortaya çıktı. Samsung, çok sayıda kullanıcıya sahip olan Samsung Galaxy Buds‘ın geliştirilmiş versiyonu olan Samsung Galaxy Buds+ modelini, önümüzdeki ay yapılacak olan Unpacked etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor.
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Samsung Galaxy Buds+, çok büyük olmasa da belli değişikliklerle geliyor. Renk seçeneği olarak siyah, açık mavi ve beyaz renklerle çıkacak olan Samsung Galaxy Buds+, sızan resimlere göre tasarım itibariyle Samsung Galaxy Budsla çok benzer gözüküyor. Ancak yeni modelde led ışığın altında henüz ne amaçla kullanılacağını bilmediğimiz bir fiziksel buton bulunmakta. Samsung Galaxy Buds+ ile Samsung‘un, pil kapasitesinde %50 artış getirmesi bekleniyor. Bu büyüme de tek şarjda pil ömrünün 6 saatten 12 saate kadar çıkabileceği anlamına geliyor. Bu gelişmeler dışında ses kalitesinde de çok dramatik olmasa da belli bir seviyede artış bekleniyor. Aktif gürültü önleme teknolojisi ise, her ne kadar daha öncesinde gelebilir dense de Galaxy Buds+ ile beraber gelmeyecek.
Beklentiye göre, Samsung Galaxy Buds+, 11 Şubat‘ta, Samsung’un iddialı telefonları Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip ile beraber satışa sunulacak. Kulaklığın fiyatı için olan beklenti ise, önceki modelin %50 fazlası. Bu da yaklaşık 195 dolarlık bir fiyat etiketi anlamına geliyor.
Haber
Spotify 2019’un enlerini açıkladı: Rap müzik tavan yaptı!
Spotify, her yıl olduğu gibi 2019 yılının da en çok dinlenen şarkı, albüm ve sanatçılarını açıkladı. Yayımlanan listede ciddi bir rap üstünlüğü dikkat çekiyor.
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Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de rap şarkılarının ve sanatçılarının parçaları dikkat çekiyor. Dünya genelinde Post Malone en fazla dinlenen sanatçı olurken onu Billie Eilish ve Ariana Grande takip ediyor. Türkiye’de Ezhel‘in ciddi üstünlüğü görülürken Ben Fero ve Sagopa Kajmer de Ezhel’in ardından en çok dinlenen sanatçılar oldu.
Albüm tarafında ise Türkiye’de rap, pop ve rock albümlerinin dikkat çektiği görülüyor. Ben Fero’nun Orman Kanunları bu yılın en dinlenen albümü olurken, Ezhel’in Müptezhel ve Billie Eilish’in When We All Fall Asleep, Where Do We Go? albümleri takip ediyor. Şarkı tarafında yine Türkiye’de rap üstünlüğü var. Yine Ezhel lider konumda iken Felaket şarkısı en çok dinlenen oldu. Ardından çok konuşulan Norm Ender’in Mekanın Sahibi parçası gelirken, üçüncü sırada ise Biladerim İçin bulunuyor.
Aşağıda ise tüm yayınlanan listeyi görebilirsiniz;
Spotify 2019 Özeti (Wrapped) GLOBAL Top Listeler:
En Çok Dinlenen Sanatçılar:
En Çok Dinlenen Albümler:
- WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish
- Hollywood’s Bleeding – Post Malone
- thank u, next – Ariana Grande
- No.6 Collaborations Project – Ed Sheeran
- Shawn Mendes – Shawn Mendes
En Çok Dinlenen Şarkılar:
- “Señorita” – Camila Cabello, Shawn Mendes
- “bad guy” – Billie Eilish
- “Sunflower” – Post Malone, Swae Lee
- “7 Rings” – Ariana Grande
- “Old Town Road – Remix” – Lil Nas X, Billy Ray Cyrus
En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar:
En Çok Dinlenen Podcast’ler:
- The Joe Budden Podcast with Rory & Mal
- My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark
- Gemischtes Hack
- Fest & Flauschig
- The Misfits Podcast
Spotify 2019 Özeti (Wrapped) TÜRKİYE Top Listeler:
En Çok Dinlenen Sanatçılar:
En Çok Dinlenen Albümler:
- ORMAN KANUNLARI – Ben Fero
- Müptezhel – Ezhel
- WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish
- Akustik Travma – Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Sevda Gibi – Ufuk Beydemir
En Çok Dinlenen Şarkılar:
- Felaket – Ezhel
- Mekanın Sahibi – Norm Ender
- Biladerim İçin – Ben Fero
- Ay Tenli Kadın – Ufuk Beydemir
- Ela – Reynmen
En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar:
En Çok Dinlenen Podcast’ler:
Müzik
Apple, Airpods üretimini iki katına çıkaracak
AirPods satışlarına yetişemeyen Apple, AirPods ve AirPods Pro kablosuz kulaklıkların üretim sayısını iki katına çıkarmaya karar verdi.
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Nikkei Asian Review tarafından paylaşılan habere göre; Apple Park, tam kablosuz kulaklıklarının üretiminde yardımcı olan şirketlere bir not gönderdi. Gönderilen iletide şirketlerden üretimini iki katına çıkarmaları talep edildi. Bu partner şirketlerin içerisinde Çin’in önde gelen üreticisi Luxshare-ICT’de bulunuyor. Apple AirPods Pro üretiminde rol oynayan firmadan aylık üretim birimini 1 milyondan 2 milyona çıkarması talep edildi. 2016 tarihinden bu yana üretimi süren AirPods için ise üretim arttırma talebinin bu denli yüksek olmadığı düşünülüyor. Vietnam merkezli GoerTek ile partnerlik çerçevesinde devam eden üretimde AirPods içinde üretim arttırma kararı alındı.
Çevre ve sağlık sorunları ile gündeme gelmesine rağmen ilginin yüksek olduğu AirPods’un yıllık 200 milyon satış rakamına ulaşacağı bekleniliyor. Pro modeli ile birlikte satış ivmelerini arttıran şirketin 2019 yıl sonu beklentileri ise gayet iyi gözüküyor. Bloomberg’in paylaştığı habere göre ise, Apple’ın ekim ayında çıkardığı AirPods Pro modelinin etkisi ile kulaklıkların yıl sonuna kadar 60 milyon daha satılacağı öngörülmekte.. Apple’ın çıkardığı yeni kulaklık modeli olan AirPods Pro’da aktif ses engelleme teknolojisi bulunmakta ve cihazın fiyatı 249 Dolar olarak belirlemişti. Ülkemizde 1899 Türk Lirası ile çıkış yapan tam kablosuz kulaklıkların kutusunda kablosuz şarj kutusu Silikon kulaklık uçları (üç farklı boy) Lightning – USB-C Kablosu bulunuyor.
Müzik
Sony Walkman 40. Yıl şerefine tekrar sahnede!
Sony Walkman 40. Yıl şerefine tekrar sahnede!
Teknoloji devi Sony, bir dönem adeta yeni bir çağ açan Walkman‘ini 40. yıl şerefine tekrar sahneye çıkıyor. Walkman müjdesi Berlin‘de düzenlenen IFA 2019‘da açıklandı.
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Sony Walkman, 1979 yılında çıkışını yapmış ve bir devrim yaratmıştı, hatta ilk ürün olan Sony TPS-L2 Walkman, müziğin dinlenme şeklini değiştirmişti. Sony daha sonra Walkman‘in farklı sunumlarını piyasaya sürdü ancak 40. yıla özel sürümü çok daha özel olacak gibi duruyor. NW-A100TPS koduyla çıkacak Walkman, arkasında 40. yıl logosu taşıyacak. Ürün aynı zamanda orijinal Walkman‘i anımsatacak bir kılıf ve kutu ile gelecek. Ayrıca uzun süredir unuttuğumuz kasetlerimizi de arşivlerden çıkarıp Walkman‘da çalabileceğiz. Ayrıca NW-A105 kodlu, 40. yıl logosu olmayan daha ucuz bir Walkman de piyasaya sürülecek.
Yeni Walkman Android işletim sistemi ile gelecek. S-Master HX dijital amplifikatör ile gelecek yeni Walkman, yüksek çözünürlüklü ve temiz bir ses deneyimi sunacak. Ayrıca DSEE HX işlemcisi içeren yeni Walkman, sıkıştırılmış müzik dosyalarınızdan yüksek kalite almamızı sağlayacak. Bununla beraber yeni Walkman, plak tadı alabilmemiz için dahi özel bir işlem birimi de bulunduruyor. Vaadedilen 26 saat pil ömrü ise oldukça ilgi çekici duruyor. Bağlantı arabirimi olarak USB-C‘nin tercih edildiği yeni Walkman’in piyasaya çıkış tarihi ve satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.