Qualcomm, Snapdragon 720G, 662 ve 460 işlemcilerini duyurdu

Qualcomm, düzenlediği lansmanda yeni nesil Snapdragon işlemcilerini tanıttı. Snapdragon 720G, 662 ve 460 ile orta segment telefonları hedefleyen şirket, teknik özellikleri ve modern teknolojileri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Snapdragon 720G, 662 ve 460, yonga setleri standart olarak WiFi 6 bağlantısını ve Bluetooth 5.1’i destekliyor. Gelişmiş yapay zeka ve görüntüleme özellikleri de sunan üç işlemci de 4G bağlantı desteğine sahip ve akıllı telefon kullanıcılarına, mümkün olan en iyi deneyimi sunmayı hedefliyor.

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Qualcomm Snapdragon 720G teknik özellikleri

Qualcomm’un Snapdragon 720G modeli, “G” takısından da anlaşılacağı üzere oyun odaklı akıllı telefonlar için tasarlanmış. “Snapdragon Elite Gaming” teknolojisine sahip olan işlemci; 10 bit renk derinliğine sahip True HDR ve uyarlanabilir ses teknolojisi olan “aptX” ile geliyor. 720G ayrıca, Wi-Fi hızını ve çekim aralığını da neredeyse iki katına çıkaran “FastConnect 6200” teknolojisini de içeriyor.

8 nm teknolojisi ile geliştirilen işlemci 2.3 GHz hıza sahip iki adet Cortex A76 çekirdeğin ile 1.8 GHz hızına sahip altı adet A55 çekirdeği içeriyor. Oyun performansı yüksek olan Adreno 618 GPU’na sahip olan Snapdragon 720G işlemcisi sahip olduğu X15 LTE modem ile birlikte 800 Mbps indirme hızlarına ulaşabiliyor.

Snapdragon’un yeni nesil işlemcisi, kamera tarafında 192 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflara izin verebiliyor. Snapdragon 710 ve Snapdragon 712 işlemcilerine göre ciddi iyileştirmeler barındıran işlemci Quick Charge 4+ hızlı şarj teknolojisine sahip.

Qualcomm Snapdragon 662 teknik özellikleri

Snapdragon 662 ise orta segmentte cihazlara gücünü arttırmak için iyi bir alternatif olması bekleniyor. 11 nm teknolojisi ile geliştirilmiş, 2.0 Ghz hızında dört çekirdekli Cortex A73 çekirdeği ve 1.18 GHz hızında dört çekirdekli A53 çekirdeğinden gücünü alıyor. Grafik işlemcisi tarafında ise Adreno 610 çipseti yer alıyor.

Snapdragon 662, 60Hz yenileme hızına ulaşan FHD+ ekranlarla çalışıyor ve Hızlı Şarj 3.0 teknolojisine ile birlikte geliyor. Ayrıca X11 LTE modeme sahip olan işlemci, 48 megapiksele kadar üçlü kamera kurulumunu destekliyor.

Qualcomm Snapdragon 460 teknik özellikleri

Qualcomm’un giriş seviyesi akıllı telefonlar için tasarlanan Snapdragon 460 işlemisi, performansta % 70 artış sağlayan çekirdeklere sahip ve bu seride ilk kez Adreno 610 grafik işlemci birimini görmekteyiz.

FHD+ çözünürlüğü ile 60 Hz ekran panelini destekleyen çip, X11 LTE modem, QuickCharge 3.0 özelliklerini barındırıyor. Arkasında tek 25 megapiksel ya da iki 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera kurulumunu destekleyen işlemcinin uygun fiyatlı akıllı telefonlar için yeterli bir performans sunması bekleniyor.

Qualcomm’un yeni işlemcilerinden 8 nm mimari yapıya sahip olan Snapdragon 720G, 2020’nin ilk çeyreğinde piyasada yerini alacak. Ancak 11 nm mimari yapıya sahip olan Snapdragon 662 ve 460 ise 2020’nin sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.