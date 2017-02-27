Samsung Galaxy Book, Microsoft Surface’a Rakip Olabilir

Geçen yıl Samsung, Windows 10 tableti Galaxy TabPro S modelini tanıtmıştı ve Microsoft Surface ile rakip konumuna koymuştu.

Samsung TabPro S, Microsoft Surface’tan bir çok fikri almış aynı zamanda bir çok özelliğini de geliştirmişti. Bu sene daha da geliştirilmiş iki yeni tablet modeli daha geldi. Yeni Galaxy Book 12 ve Galaxy Book 12 modelleri Windows 10 işletim sistemine sahip. İki modelinde kalem ve klavye desteği var. Son derece ince olan tabletler alüminyum ve Wi-Fi ile LTE desteği bulunuyor.

Book 10, 10.6 inç büyüklüğünde, 1920 x 1280 çzöünürlüğünde LCD ekrana sahip. Tablette Intel Core m3 işlemci bulunuyor. Daha büyük olan Book 12’de ise 12 inç büyüklüğünde Super AMOLED HDR ekrana sahip ve üzerinde Intel Core i5 işlemci bulunuyor.

Book 12 tablet daha güçlü olan model. Daha hızlı bir işlemciye, daha iyi bir kameraya ve ekrana sahip. İki tablette de çift USB Type-C portu bulunuyor. Tabletlerin 10 saate kadar batarya ömürleri var ve hızlı şarj teknolojisine sahip.

Şirket geçen yılki modellere göre klavyeli kılıfı geliştirmiş. Artık kullanımı daha kolay ve arkadan aydınlatmalı. Dokunmatik yüzey de TabPro S modeline göre %50 daha büyük. S Pen iki tablet modeli ile beraber geliyor. 0.7 mm lstik bir uca sahip ve şarj olmasına gerek yok. Not almayı, çizim yapmayı ve ekran görüntüsü almayı son derece kolaylaştırıyor.