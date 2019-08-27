Samsung Galaxy A91, 45W hızlı şarj desteğiyle gelecek!

Samsung Galaxy A91 modelinin geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Galaxy Note 10+ gibi 45W hızlı şarj desteğiyle geleceği Samsung tarafından doğrulandı.

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Samsung Galaxy A91 tahmini özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son yıllarda alt ve orta segment akıllı telefon pazarındaki liderliğini kaybetmişti. Bunun temel sebebi, piyasaya sürdüğü cihazların Çinli rakiplerinin fiyat-performans oranlarıyla dikkat çeken telefonlarının karşısında yenik düşmesiydi.

Bu durumu değiştirmek isteyen Samsung, 2019 yılında Galaxy A ailesini tamamen yeniledi. Seriyi her fiyat bandına ve kullanıcı kitlesine uygun modeller ekleyerek genişletti. Kullandığı bu formülle başarıyı yakalayan şirket, gelecek dönemde de aynı başarıyı yakalamaya niyetli görünüyor.

Samsung, akıllı telefonların 2020 sürümlerinde ise cihazların adlarına ‘1’ takısı eklenecek. Bu yeni serinin en iddialı telefonu olacak Samsung Galaxy A91‘in teknik özellikleri ise yavaş yavaş netleşmeye başladı. Telefonun dört arka kameraya (108 MP ana kamera, 16 MP ultra geniş açı kamera, 12 MP telephoto (5x optik zoom) kamera ve 3D ToF kamera) sahip olması bekleniyor.

Ayrıca Samsung Macaristan resmi sitesindeki bilgiye göre Samsung Galaxy A91 ayrıca Galaxy Note 10+ modelinde de yer verilen 45W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Sitede 25W hızlı şarj ve 5G destekli Galaxy A90 5G isimli başka bir akıllı telefona dair bilgiler de yer alıyor.