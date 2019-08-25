Huawei, ABD yasakları nedeniyle gelirlerinde 10 milyar dolar düşüş bekliyor

Huawei, akıllı telefon gelirlerinde 10 milyar dolar düşüş bekliyor. Tahmin edilen verinin ilk tahminlerin üç kat altında olduğu belirtiliyor.

İlginizi çekebilir : Redmi AirDots inceleme – 129 TL’ye tam kablosuz kulaklık!

Çinli teknoloji devi Huawei 2019 ilk yarı finansal verilerine göre geçen yılın aynı dönemine göre %23 oranında büyüme kaydetmişti. ABD yasaklarının etkisine rağmen büyüme istikrarını sürdüren şirket, 118 milyon adet cep telefonu satışı gerçekleştirdi. Pek çok şirketin Huawei‘ye karşı lisans haklarını devre dışı bıraktığı bir dönemde lisans haklarının üç ay uzatıldığı belirtildi. Çinli akıllı telefon üreticisi geçilen bu süreçten sonra gelir tahminleri ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Akıllı telefon gelirlerinde 10 milyar dolar düşüş bekleyen şirket, tahmini verinin ilk açıklamaların üçte biri olduğunu söyledi. Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eric Xu, Ascend 910 AI tanıtımında soru-cevap kısmında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eric Xu ‘ ABD yasakları kesinlikle Huawei’nin iş stratejilerini etkiledi ancak akıllı telefon kısmında beklenilen kayıplar büyük bir tehdit değil. ‘ dedi. Geçtiğimiz günlerde ise Çinli şirket ABD Ticaret Bakanlığı ‘ndan söz konusu lisans hakları için başvuruda bulunmuş ve 90 günlük uzatma kararı almıştı.