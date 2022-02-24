Samsung Galaxy A73’ün Şarj Hızı Ortaya Çıktı!

Android akıllı telefon üreticileri şarj hızı konusunda oldukça şaşırtıcı bir yarışa girmiş durumda. Getçiğimiz günlerde 160 Watt’lık hızlı şarj teknolojisini tanıtan OPPO’nun ardından, realme’nin 200 Watt’lık hızlı şarj sunacağı haberi teknoloji gündemine bomba gibi oturmuştu. Birçok üretici birbiri ardına yeni hızlı şarj teknolojilerini duyururken, en büyük Android telefon üreticilerinden olan Samsung, halihazırda sunduğu en yüksek güç olan 45 Watt’lık hızlı şarj teknolojisi ile bu yarışta geride kalmıştı. Peki firmanın sevilen modeli Galaxy A72’nin yenilenen modeli Galaxy A73 bunu değiştirebilecek mi? Konu hakkındaki haberler maalesef pek iç açıcı değil.

En Yüksek Hız Olarak 25 Watt’ı Destekliyor!

FCC’nin listelerinde ortaya çıkan bilgiler, SM-A736B kodlu Galaxy A73’ün de önceki model gibi sadece 25 Watt’lık bir hızlı şarj desteklediğini gösteriyor. Çinli birçok üretici giriş seviye cihazlarında bile 30 Watt ve üzeri şarj hızları sunarken Samsung’un neden böyle bir karar aldığı merak konusu. Zira A73 Samsung’un orta-üst segmentte konumlandırdığı bir akıllı telefon modeli.

Desteklenen şarj hızının diğer üreticilere kıyasla daha az olması eleştirilirken, teknoloji kulislerinde konuşulan bir başka konu bu eleştirileri daha da alevlendirebilir. Söylentilere göre, Samsung bu hızlı şarj aletini cihazın kutu içeriğinde sunmayacak. Yani, Galaxy A73’lerinde hızlı şarj kullanmak isteyen kullanıcıların ek bir ücret ödeyerek bu adaptörü satın alması gerekecek.

Firmanın Galaxy A73’e kıyasla daha pahalı olan ve yine 25 Watt hızlı şarj destekleyen Galaxy S22 serisinin de kutu içeriğinde bir şarj aleti sunmaması bu söylentileri daha da kuvvetlendiriyor. Özellikle ülkemiz gibi pazarlarda Samsung’un bu kararı eleştirilere maruz kalabilir.

Galaxy A72’de sunulan 5.000 mAh’lik bataryanın kutu içeriğindeki 15 Watt’lık adaptörle yaklaşık olarak 1.5 satte tam doluma ulaştığı düşünüldüğünde yine aynı batarya kapasitesi ile geleceği söylenen Galaxy A73’ün 25 Watt’lık şarj aleti ile bundan daha kısa sürede tam doluma ulaşması bekleniyor.

Yine de Xiaomi’nin 5.000 mAh bataryaya sahip Xiaomi 11T Pro’yu 120 Watt gücündeki şarj aleti ile 17 dakikada doldurduğu bir zamanda Samsung’un hızlı şarj teknolojisi etkileyicilikten oldukça uzak görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cihazınızda hızlı şarj teknolojilerini kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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