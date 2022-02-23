realme 200 Watt’lık Bir Şarj Adaptörü Duyurmaya Hazırlanıyor!

Android üreticileri arasında hızlı şarj yarışı bambaşka bir boyuta gelmiş durumda. Birçok üretici, 30 Watt ve üstündeki hızları giriş seviye cihazlarında bile sunmaya başladı. Söylentilere göre, bu yarışta önemli bir yere sahip olan realme 2022 yılının en çok ses getiren olaylarından biri olacağı konuşulan ve 28 Şubat’ta gerçekleşmesi beklenen MWC 2022’de (Mobile World Congress/ Mobil Dünya Kongresi) 200 Watt gücünde bir şarj adaptörünü görücüye sunacak.

Tanıtıma günler kala, sızıntılarıyla ünlü Çin merkezli Gizmochina, adaptör hakkında önemli detaylar paylaştı. Firmanın bu adaptörü eğer seri üretime geçerse, şarj hızı konusunda Android telefonlar ile iPhone modelleri arasındaki fark daha da açılacaktır.

Power Delivery Desteği ile Beraber Geliyor!

Firmanın halihazırda sunduğu en yüksek şarj hızının 65 Watt olduğu düşünüldüğünde, 200 Watt firma için önemli bir ilerleme sayılabilir. Her ne kadar 200 Watt değeri teknoloji kulislerinde sıkça konuşulsa da, realme’nin bu şarj cihazı için kullandığı ifade “Dünyanın en hızlı akıllı telefon şarj teknolojisi” olmuş. Yani realme burada hızlı şarjın kaç Watt gücünde olacağı ile ilgili bir bilgi vermemiş. Yine de bu değerin 200 Watt olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Sıkça konuşulan diğer bir konu ise bu şarj aletinin OPPO imzası taşıyıp taşımadığı. Zira OPPO’nun çatısı altında faaliyetlerini sürdüren realme, şu ana kadar cihazlarını şarj etmek için OPPO’nun SuperVOOC şarj teknolojisinden yararlanıyordu. Bu şarj aletinin, halihazırda OPPO kanadının en yüksek güç veren şarj aleti olan 160 Watt’lık şarj aletiyle benzer teknolojileri paylaşacağı konuşulsa da bunun doğru olup olmadığına dair henüz bir veri yok.

200 Watt’lık şarj aleti söylentileri eğer doğru çıkarsa, bu değerleri OPPO telefonlarda ve yine OPPO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren OnePlus, vivo gibi üreticilerde de görmemiz oldukça olası.

Aynı zamanda birçok cihazı hızlı şarj etmek için kullanılan bir protokol olan “Power Delivery” desteği de bu şarj aletinde sunulacak. Bu teknoloji sayesinde, yüksek şarj hızlarını desstekleyen diğer cihazlar da bu adaptör ile hızlı şarj olabilecekler. Fakat bu hızlı şarj değeri 45 Watt ile sınırlandırılacak. Yine de bu değerin de oldukça iyi olduğunu söylemek mümkün.

Bunun yanında sızdırılan görsellerden anladığımız kadarıyla, bu şarj adapötrü 65 Watt gücünde hızlı şarj sunan adaptörden büyüklük anlamında pek de farklı olmayacak. Şarj aletini yanında taşıyan kullanıcılar değişmeyen boyutları takdir edecektir.

Bu Şarj Gücünü Test Eden İlk Firma Xiaomi Olmuştu!

Her ne kadar realme bu teknolojiyi dünyanın en hızlısı olarak görse de, Xiaomi geçtiğimiz yıl HyperCharge adını verdiği bir teknoloji ile 200 Watt değerine çıkabilmiş ve özel olarak üretilmiş 4.000 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olan bir Mi 11 Pro modeli üzerinde bu teknolojiyi kullanmıştı. Bu bataryayı 8 dakikada tümüyle doldurmayı başaran Xiaomi, testin yapıldığı dönemde oldukça dikkat çekmişti.

HyperCharge teknolojisi ile büyük heyecan yaratan Xiaomi, bazı sorunlar nedeniyle bu şarj aletini hayata geçirememiş ve beklentiler 2022 yılının son çeyreğine kalmıştı. Xiaomi’nin talihsizliğini fırsata çeviren realme ise, bu şarj gücünü kullanan ilk firma olmasa da, satışa sunacağı telefonlarda bu teknolojiyi kullanan ilk firma olacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzda hızlı şarj teknolojisini kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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