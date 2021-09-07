Samsung Galaxy A72 Almamak İçin 7 Neden!

İsviçre’nin en büyük ikinci bankası olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), müşterilerinin yenilikçi sektörlerde portföy oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir dijital yatırım hesabı duyurdu.

BBVA İsviçre bankası, daha yenilikçi yatırım yapmak isteyen yeni tür teknoloji meraklısı müşterilerin talebini karşılamayı amaçlayan yeni bir teklif olan ve popüler olarak “Yeni Nesil Hesap” olarak bilinen “%100” dijital yatırım hesabını tanıttı. Hesap, sürdürülebilir sektörlerde ve hatta kripto para birimlerinde kullanılabilecek.

Hesap, müşterilerin otonom araçlar, robotik, döngüsel ekonomi, 3D baskı ve hatta kripto para birimleri gibi yıkıcı teknolojilerden oluşan 11 tema halinde düzenlenmiş bir şirket ve fon kataloğuna yatırım yapmalarını sağlıyor. Katalog, Cathie Wood ve Warren Buffet gibi büyük yatırımcıların portföylerini taklit edecek ve böylece müşterilerin hem geleneksel hem de dijital varlıklara yatırım yapmalarını sağlayacak.

BBVA İsviçre Müşteri Çözümleri Direktörü Javier Rubio, yeni gelişme hakkında şunları söyledi:

“Müşteriler, hisseler veya yatırım fonları gibi geleneksel varlıklara yatırım yapabilir ve ayrıca kripto para birimleri için bir ‘kripto para cüzdanına’ sahip olabilir.”

Yeni Nesil Hesap, yatırım fonlarının yanı sıra müşterilere Bitcoin’i kullanmak, depolamak, satın almak ve satmakla birlikte istedikleri kripto cüzdanına erişebilme imkanı sunacak. Cüzdan, müşterilerin diğer dijital varlıkları, fonları ve yatırımlarıyla birlikte Bitcoin varlıklarını izleyen bankanın mobil uygulamasıyla tamamen entegre olacak.

Kripto para cüzdanı, bankanın mobil uygulamasına entegre edilmiş ve bu da vergi beyannamesi sürecini basitleştirecek. Kullanıcılara doğrulanmış bir hesap ve ayrıntılı işlem geçmişi sağlayacak.

BBVA’nın yeni bankacılık ürünleri, Avrupa Birliği ülkelerinde ve Güney Amerika’daki çeşitli pazarlarda satışa sunulacak. Böyle bir dijital yatırım hesabı açmak ve işletmek isteyen bir müşteri, AB üyesi bir ülkede ikamet etmelidir. Ürün ayrıca diğer ülkelerin yanı sıra Şili, Peru, Arjantin, Kolombiya, Meksika’da da satışa sunulacak.

Rubio, bu “Yeni Nesil” yatırım teklifi ile bankanın yeni yatırımcılara ulaşmak istediğini kaydetti.

BBVA ve Kripto Para Hizmetleri

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BBVA bankası, dijital varlık alım satım hizmetlerini genişletme taahhüdünü sürdürüyor.

Haziran ayında BBVA bankası, İsviçre merkezli müşterileri için Bitcoin ticareti ve saklama hizmetleri başlattı. Banka, 21 Haziran’dan itibaren kripto para birimleriyle ilgilenen tüm özel bankacılık müşterilerine Bitcoin alım satım hizmetleri sunmaya başladı.

Bu süre zarfında BBVA bankası, Bitcoin alım satım hizmetlerinin özel yatırım müşterileri için varlık yatırım kataloğunun bir parçasını oluşturacağını açıkladı. Bu sayede müşteriler, portföylerinin geri kalanıyla birlikte Bitcoin’lerinin performansını görebilirler.

Banka ayrıca hizmetlerini diğer kripto para birimlerine genişletmeyi planladığını belirtti ancak kripto para birimi masasının herhangi bir dijital varlık yatırım danışmanlığı hizmeti içermeyeceğini açıkladı.

Banka şu anda müşterilerinin fiyat oynaklığı nedeniyle kayıplarını önlemek için Bitcoin ve fiat para birimleri arasında otomatik olarak dönüştürmesine izin veriyor.