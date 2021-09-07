Haber
Samsung Galaxy A72 Almamak İçin 7 Neden!
Galaxy A72, kamera ve ekran özellikleriyle ön plana çıkmayı başarıyor. Ancak Galaxy A52 ile kıyaslandığında ve fiyatı göz önüne alındığında eleştirilerin hedefi haline geliyor. Bizler de uzun zamandır devam ettiğimiz ‘Almak İçin 10 Neden Serisi’ adlı içeriğimizi Galaxy A72 için ‘Almamak İçin 10 Neden’ olarak derledik. Diğer tüm detayları videomuzda görüntüleyebilirsiniz. İyi Seyirler.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Galaxy A52 ile 1 Ay Geçirmek! | Dilşah’la 1 Ay
Galaxy A72 Özellikleri;
Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm
Ağırlık: 203 gram
Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25 Watt Samsung Galaxy A72’nin güncel fiyatını kontrol etmek ve satın almak için tıklayın
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
İsviçreli BBVA Bankası Yeni Nesil Dijital Yatırım Hesabı İle Kripto Cüzdanı Entegrasyonunu Duyurdu!
İsviçre’nin en büyük ikinci bankası olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), müşterilerinin yenilikçi sektörlerde portföy oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir dijital yatırım hesabı duyurdu.
BBVA İsviçre bankası, daha yenilikçi yatırım yapmak isteyen yeni tür teknoloji meraklısı müşterilerin talebini karşılamayı amaçlayan yeni bir teklif olan ve popüler olarak “Yeni Nesil Hesap” olarak bilinen “%100” dijital yatırım hesabını tanıttı. Hesap, sürdürülebilir sektörlerde ve hatta kripto para birimlerinde kullanılabilecek.
Hesap, müşterilerin otonom araçlar, robotik, döngüsel ekonomi, 3D baskı ve hatta kripto para birimleri gibi yıkıcı teknolojilerden oluşan 11 tema halinde düzenlenmiş bir şirket ve fon kataloğuna yatırım yapmalarını sağlıyor. Katalog, Cathie Wood ve Warren Buffet gibi büyük yatırımcıların portföylerini taklit edecek ve böylece müşterilerin hem geleneksel hem de dijital varlıklara yatırım yapmalarını sağlayacak.
BBVA İsviçre Müşteri Çözümleri Direktörü Javier Rubio, yeni gelişme hakkında şunları söyledi:
“Müşteriler, hisseler veya yatırım fonları gibi geleneksel varlıklara yatırım yapabilir ve ayrıca kripto para birimleri için bir ‘kripto para cüzdanına’ sahip olabilir.”
Yeni Nesil Hesap, yatırım fonlarının yanı sıra müşterilere Bitcoin’i kullanmak, depolamak, satın almak ve satmakla birlikte istedikleri kripto cüzdanına erişebilme imkanı sunacak. Cüzdan, müşterilerin diğer dijital varlıkları, fonları ve yatırımlarıyla birlikte Bitcoin varlıklarını izleyen bankanın mobil uygulamasıyla tamamen entegre olacak.
Kripto para cüzdanı, bankanın mobil uygulamasına entegre edilmiş ve bu da vergi beyannamesi sürecini basitleştirecek. Kullanıcılara doğrulanmış bir hesap ve ayrıntılı işlem geçmişi sağlayacak.
BBVA’nın yeni bankacılık ürünleri, Avrupa Birliği ülkelerinde ve Güney Amerika’daki çeşitli pazarlarda satışa sunulacak. Böyle bir dijital yatırım hesabı açmak ve işletmek isteyen bir müşteri, AB üyesi bir ülkede ikamet etmelidir. Ürün ayrıca diğer ülkelerin yanı sıra Şili, Peru, Arjantin, Kolombiya, Meksika’da da satışa sunulacak.
Rubio, bu “Yeni Nesil” yatırım teklifi ile bankanın yeni yatırımcılara ulaşmak istediğini kaydetti.
BBVA ve Kripto Para Hizmetleri
İlginizi Çekebilir: El Salvador, Bitcoin’i Resmi Para Birimi Olarak Kullanan İlk Ülke Oldu
BBVA bankası, dijital varlık alım satım hizmetlerini genişletme taahhüdünü sürdürüyor.
Haziran ayında BBVA bankası, İsviçre merkezli müşterileri için Bitcoin ticareti ve saklama hizmetleri başlattı. Banka, 21 Haziran’dan itibaren kripto para birimleriyle ilgilenen tüm özel bankacılık müşterilerine Bitcoin alım satım hizmetleri sunmaya başladı.
Bu süre zarfında BBVA bankası, Bitcoin alım satım hizmetlerinin özel yatırım müşterileri için varlık yatırım kataloğunun bir parçasını oluşturacağını açıkladı. Bu sayede müşteriler, portföylerinin geri kalanıyla birlikte Bitcoin’lerinin performansını görebilirler.
Banka ayrıca hizmetlerini diğer kripto para birimlerine genişletmeyi planladığını belirtti ancak kripto para birimi masasının herhangi bir dijital varlık yatırım danışmanlığı hizmeti içermeyeceğini açıkladı.
Banka şu anda müşterilerinin fiyat oynaklığı nedeniyle kayıplarını önlemek için Bitcoin ve fiat para birimleri arasında otomatik olarak dönüştürmesine izin veriyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
El Salvador, Bitcoin’i Resmi Para Birimi Olarak Kullanan İlk Ülke Oldu
El Salvador’da bugün itibariyle Bitcoin yasası yürürlüğe girdi. Ve Bitcoin, Amerikan dolarıyla birlikte ülkenin resmi para birimi haline geldi.
Orta Amerika ülkesi El Salvador, dünyada bir ilki gerçekleştirerek artık ülkede Bitcoin ile ticaret yapılmasını resmi olarak kabul etti. Ülkede resmi para birimi olarak Amerikan doları kullanılıyordu. Artık yapılan herhangi bir alışverişte Amerikan dolarının yanında Bitcoin ile de ödeme yapılabilecek.
El Salvador’da Bitcoin tartışmaları sürerken ülkenin popülist başkanı Nayib Bukele Bitcoin ile ilgili verdiği sözü gerçekleştirmişe benziyor. Ülkesinin saatiyle gece yarısına 3 dakika kala tweet atan Bukele, 3 dakika içerisinde ülkesinin tarih yazacağını belirtti.
3 minutos para hacer historia.
In 3 minutes, we make history.#BitcoinDay #BTC🇸🇻
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 7, 2021
Başkan Nayib Bukele, yaptığı açıklamalarla bugünki kurdan yaklaşık değeri 20 milyon dolar olan 400 Bitcoin satın aldıklarını duyurdu.
El Salvador halkında Bitcoin ile ilgili karşıt görüşler de yükseliyor. Bitcoin’i destekleyenler, Bitcoin’in yurt dışında yaşayan El Salvador vatandaşlarının ülkelerine para göndermesini kolay ve ucuz hale getireceğini savunuyorlar. Dünya Bankası’nın rakamlarına göre ülkeye yurtdışından gelen havalelerin ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının %24’ünden fazlasını oluşturuyor. Bu yönüyle Bitcoin’in ülke ekonomisine ciddi bir katkı yapacağı öngörülüyor.
El Salvador’dan gelen bu hareketin ayrıca vatandaşlarının finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırması bekleniyor. Yeni yasanın lojistiğiyle ilgili yardımcı olan dijital finans şirketi Strike’ın CEO’su CNN’e yaptığı açıklama ile ülkenin aktif popülasyonunun %70’inden fazlasının bir banka hesabının olmadığını belirtmişti.
Bitcoin’in benimsenmesinin tüm bu olumlu yönlerin yanında ülkede bazı endişeler de yer alıyor. Bitcoin’i desteklemeyen kesim, Bitcoin gibi oldukça değişken fiyat hareketleri sergileyen bir para biriminin Salvadorlu’lara zarar vereceğini ve ülkenin ekonomik dengesini riske atacağını düşünüyor. Bitcoin, Nisan ayında tarihi rekorunu kırarak 65,000 dolar seviyesine ulaşmıştı. Ancak bir kaç ay sonrasında değerini yarı yarıya kaybederek 30,000 dolar seviyelerine gerilemişti. Şimdilerde ise Bitcoin yukarı yönlü hareketiyle tekrardan 50,000 dolar seviyelerine gelmiş durumda.
El Salvador’un bu hareketinin kendisine bazı ekonomik yaptırımlar uygulanmasına da sebep olabileceği düşünülüyor. Bu yasanın ardından derecelendirme kuruluşu Moody, El Salvador’un borç puanını düşürdü. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise ayrıca El Salvador’u Bitcoin’in potansiyel istikrarsızlaştırıcı etkileri konusunda uyardı.
Yasa, vatandaşların vergilerini Bitcoin ile ödeyebilmesini ve dükkanların Bitcoin’in fiyatını göstermesini sağlıyor. Bitcoin’e çevrilen paraların da sermaye kazanç vergisine tabi olmayacağı da belirtiliyor. El Salvador bu hareketiyle resmi olarak bilançosunda Bitcoin’i gösteren ve rezervlerinde Bitcoin bulundurduğunu açıklayan ilk ülke oluyor.
Yasa’nın Haziran ayında meclisten geçmesinin ardından El Salvador, aylardır Bitcoin’i desteklemeye hazırlanıyor. Geçen ay ülkenin resmi iki para birimi arasında çevirim yapılmasını sağlayan 200 ATM makinesi ülkenin her yerine yerleştirilmişti. Ayrıca ülkenin resmi dijital cüzdanı Chivo da kullanıma açıldı. Chivo’yu kullanan vatandaşlara ise 30 dolar ederindeki Bitcoin hediye edileceği de duyuruldu. Bitcoin kullanımı halk arasında zorunlu tutulmayacak.
El Salvador Başkan’ı Yasanın Aksine Bitcoin Kullanımının Zorunlu Tutulmayacağını Söylüyor
Tüm bu girişimlere rağmen ülkedeki tüm işletmelerin değişikliğe hazır olmadığı bildirildi. The Financial Times, ülkenin başkentindeki 20 işletmeyle görüştüğü ve bunlardan yalnızca 3 tanesinin Bitcoin’i kabul etmeye hazır olduğunu öğrendi. Diğerleri ise ya henüz hazırlıklarına başlamamış ya da Bitcoin’e geçişe aktif olarak direnç gösteriyor. Central American Üniversitesinin yaptığı anket ise Salvadorlu’ların %70’inin Bitcoin’i yasal para birimi olarak desteklemediği sonucunu ortaya çıkardı.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
İsviçreli BBVA Bankası Yeni Nesil Dijital Yatırım Hesabı İle Kripto Cüzdanı Entegrasyonunu Duyurdu!
El Salvador, Bitcoin’i Resmi Para Birimi Olarak Kullanan İlk Ülke Oldu
Samsung Galaxy Fold’a One UI 3.1.1 Güncellemesi Geliyor!
TikTok, ABD ve İngiltere’de Youtube’u Geride Bıraktı!
Samsung Galaxy A72 Almamak İçin 7 Neden!
Samsung Galaxy A72 Almamak İçin 7 Neden!
Galaxy A52 ile 1 Ay Geçirmek! | Dilşah’la 1 Ay
S20 FE (Snapdragon) vs. A72 | Hangisi alınır?
Vivo V21e İnceleme | Vivo’dan Tasarım Dersi!
POCO X3 GT Oyun Testi | Bu Telefon Isınmıyor!
Samsung Galaxy A72 Almamak İçin 7 Neden!
Galaxy A52 ile 1 Ay Geçirmek! | Dilşah’la 1 Ay
S20 FE (Snapdragon) vs. A72 | Hangisi alınır?
Vivo V21e İnceleme | Vivo’dan Tasarım Dersi!
POCO X3 GT Oyun Testi | Bu Telefon Isınmıyor!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.