Galaxy A52 ile 1 Ay Geçirmek! | Dilşah’la 1 Ay

Sony, birinci parti oyunlarının PS4 kopyasına sahip olanlara, PS5 versiyonlarını bedava vermeyecek. Oyuncuların artık Sony’e yeni nesil güncellemesi için ekstra para ödemesi gerekecek.

Sony, son olarak Horizon Forbidden West oyununun yeni nesil güncellemesini bedava olarak verecek. Ancak bundan sonraki birinci parti oyunlarda artık PS5 güncellemesi için ek ücret talep edilecek.

Sony, hafta başında yeni duyurulan Horizon Forbidden West oyununun ön sipariş seçenekleriyle ilgili bazı kafa karıştırıcı detayları açıkladı. Oyun, 9 farklı versiyon ile ön siparişe açıldı. Bu versiyonlardan bazıları da oyunun PS4 ve PS5 sürümlerini içeriyor. Her iki sürümüne sahip olmak için de ek ücret talep ediliyor. Bu versiyonlara dikkatli bakıldığında ise hiçbirinin oyunun bedava PS5 güncellemesini içermediği görüldü. Bu durum ise Sony’nin önceki açıklamalarıyla çelişkili bir durum ortaya çıkardı. Çünkü Sony, PS5 kampanyasını geliştirmek adına buna benzer güncellemelerin bedava olarak sunulacağını söz vermişti.

Oyunculardan ve sektörden Horizon Forbidden West ile gelen yeni nesil güncelleme için ek ücret talep edilmesine büyük bir tepki ve eleştiri yağmuru geldi. Bunun üzerine Sony geri adım attı ve tüm Horizon serisinin bedava güncellemesini vereceğini duyurdu. Ancak bu durum gelecekteki oyunlar için de bir endişe yaratmışken Sony tüm bu endişeleri doğruladı. Ve birinci parti oyunlarının yeni nesil güncellemelerinin bedava olmayacağını onayladı. Onun yerine PlayStation özel içeriklerinin yeni nesil dijital kopyaları için 10 dolarlık bir ücret talep edilecek.

Resmi PlayStation Blog sayfasında yapılan açıklama ile Horizon Forbidden West’in ön siparişteki 9 versiyonuna yeni bir güncelleme yapıldı. Bu güncellemede Sony Interactive Entertainment şirket Başkanı ve CEO’su Jim Ryan, oyunun ön siparişleriyle ilgili şirketin amaçlarından şaştıklarını açıkladı. Ryan ayrıca oyunun PS4 versiyonunu alanların PS5 sürümlerini de bedava olarak alacağını duyurdu.

Horizon Forbidden West’in yeni nesil güncellemesinin bedava olarak verilmesi oyuncuları sevindirdi. Ancak durum o kadar da güzel gözükmüyor. Çünkü Ryan aynı blog yazısında yeni nesil güncellemelerin bedava sunulmasının artık Sony’nin planları arasında olmadığını da açıkladı. Ancak PS5 tanıtımlarında Sony, kendi oyunları için yeni nesil güncellemelerin bedava olarak sunulacağını söylemişti.

Ryan, yeni nesil güncelleme için 10 dolarlık bir ek ücret istenmesinin çıkacak olan God of War ve Gran Turismo 7 gibi oyunlar için geçerli olacağını belirtti. Dolayısıyla Sony tarafından yapılan bu açıklama ile beklenen gerçek oldu. Sony artık kendi oyunlarında oyunların PS4 sürümü sahiplerine bedava PS5 sürümü sağlamayacak. Bu durum da Ryan’ın önceki açıklamalarıyla çelişki oluşturdu. Ryan, konu yeni bir konsol veya oyun almaya geldiğinde oyuncuların bir seçeneğe sahip olması gerektiğini söylemişti. Anlaşılan Sony bu seçeneği kaldırmıyor ancak ekstra olarak ücretlendiriyor.

Yeniden belirtelim. Bu ek ücret yalnızca Sony’nin God of War veya yeni Uncharted gibi birinci parti oyunlarında geçerli olacak. Call of Duty, Grand Theft Auto, Fall Guys gibi üçüncü nesil içerikler bu değişiklikten etkilenmeyecek. Üçüncü parti oyunların yeni nesil güncellemelerin bedava sunulup sunulmayacağının kararı dağıtıcı şirketlere bırakılmış durumda. Ancak konsol sahibi Sony’nin böyle bir adım atmasının ardından hangi üçüncü nesil oyun dağıtım şirketinin oyununun ek ücret istemeden PS5 sürümünü vereceği de merak konusu.

Microsoft, bu sırada oyuncularına oyunlarını çok farklı platformlar için ek ücret istemeden sunmaya devam ediyor. Örneğin Forza’yı Xbox One için satın alıp ardından Xbox Series X konsolunuzda da ekstra tek bir kuruş ödemeden oynayabilirsiniz. Bu güncellemelerin bedava olarak sunulması oyuncuların konsol tercihinde de önemli bir yer tutuyor.