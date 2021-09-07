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Galaxy A52 ile 1 Ay Geçirmek! | Dilşah’la 1 Ay
Samsung Galaxy A52 modelini bir ay boyunca kullanan Dilşah, kendi görüşlerini bu videoda aktarıyor. “Dilşah ile 1 ay” adını verdiğimiz serimizde Dilşah her ay farklı bir telefonu deneyimleyerek HWP ekranlarında aktaracak. Geçtğimiz ay Mi 11Lite cihazını deneyimleyen Dilşah bu ay Samsung Galaxy A52 hakkındaki düşüncelerini, beğendiği ve beğenmediği noktaları da bu videoda sizlerle paylaşıyor.
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Samsung Galaxy A52 Teknik Özellikleri
• 6.5 inç Full HD+ Super AMOLED 90 Hz Ekran
• Snapdragon 720G 4G işlemci
• 4 GB / 6 GB / 8 GB RAM Seçenekleri
• 128 GB / 256 GB depolama alanı Seçenekleri
• microSD Kart Desteği
• 64 MP Sony IMX682 Ana Kamera
• 12 MP Ultra Geniş Açı
• 5 MP Makro ve 5 MP Derinlik Sensörleri
• 32 MP Çözünürlüklü Ön Kamera
• 25W Hızlı Şarj
• 4500 mAh Batarya (Kutudan 15W adaptör çıkıyor)
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Haber
Sony, Oyunlarının Yeni Nesil Güncellemelerini Bedava Vermeyecek
Sony, birinci parti oyunlarının PS4 kopyasına sahip olanlara, PS5 versiyonlarını bedava vermeyecek. Oyuncuların artık Sony’e yeni nesil güncellemesi için ekstra para ödemesi gerekecek.
Sony, son olarak Horizon Forbidden West oyununun yeni nesil güncellemesini bedava olarak verecek. Ancak bundan sonraki birinci parti oyunlarda artık PS5 güncellemesi için ek ücret talep edilecek.
Sony, hafta başında yeni duyurulan Horizon Forbidden West oyununun ön sipariş seçenekleriyle ilgili bazı kafa karıştırıcı detayları açıkladı. Oyun, 9 farklı versiyon ile ön siparişe açıldı. Bu versiyonlardan bazıları da oyunun PS4 ve PS5 sürümlerini içeriyor. Her iki sürümüne sahip olmak için de ek ücret talep ediliyor. Bu versiyonlara dikkatli bakıldığında ise hiçbirinin oyunun bedava PS5 güncellemesini içermediği görüldü. Bu durum ise Sony’nin önceki açıklamalarıyla çelişkili bir durum ortaya çıkardı. Çünkü Sony, PS5 kampanyasını geliştirmek adına buna benzer güncellemelerin bedava olarak sunulacağını söz vermişti.
Oyunculardan ve sektörden Horizon Forbidden West ile gelen yeni nesil güncelleme için ek ücret talep edilmesine büyük bir tepki ve eleştiri yağmuru geldi. Bunun üzerine Sony geri adım attı ve tüm Horizon serisinin bedava güncellemesini vereceğini duyurdu. Ancak bu durum gelecekteki oyunlar için de bir endişe yaratmışken Sony tüm bu endişeleri doğruladı. Ve birinci parti oyunlarının yeni nesil güncellemelerinin bedava olmayacağını onayladı. Onun yerine PlayStation özel içeriklerinin yeni nesil dijital kopyaları için 10 dolarlık bir ücret talep edilecek.
Resmi PlayStation Blog sayfasında yapılan açıklama ile Horizon Forbidden West’in ön siparişteki 9 versiyonuna yeni bir güncelleme yapıldı. Bu güncellemede Sony Interactive Entertainment şirket Başkanı ve CEO’su Jim Ryan, oyunun ön siparişleriyle ilgili şirketin amaçlarından şaştıklarını açıkladı. Ryan ayrıca oyunun PS4 versiyonunu alanların PS5 sürümlerini de bedava olarak alacağını duyurdu.
Horizon Forbidden West’in yeni nesil güncellemesinin bedava olarak verilmesi oyuncuları sevindirdi. Ancak durum o kadar da güzel gözükmüyor. Çünkü Ryan aynı blog yazısında yeni nesil güncellemelerin bedava sunulmasının artık Sony’nin planları arasında olmadığını da açıkladı. Ancak PS5 tanıtımlarında Sony, kendi oyunları için yeni nesil güncellemelerin bedava olarak sunulacağını söylemişti.
Ryan, yeni nesil güncelleme için 10 dolarlık bir ek ücret istenmesinin çıkacak olan God of War ve Gran Turismo 7 gibi oyunlar için geçerli olacağını belirtti. Dolayısıyla Sony tarafından yapılan bu açıklama ile beklenen gerçek oldu. Sony artık kendi oyunlarında oyunların PS4 sürümü sahiplerine bedava PS5 sürümü sağlamayacak. Bu durum da Ryan’ın önceki açıklamalarıyla çelişki oluşturdu. Ryan, konu yeni bir konsol veya oyun almaya geldiğinde oyuncuların bir seçeneğe sahip olması gerektiğini söylemişti. Anlaşılan Sony bu seçeneği kaldırmıyor ancak ekstra olarak ücretlendiriyor.
Yeniden belirtelim. Bu ek ücret yalnızca Sony’nin God of War veya yeni Uncharted gibi birinci parti oyunlarında geçerli olacak. Call of Duty, Grand Theft Auto, Fall Guys gibi üçüncü nesil içerikler bu değişiklikten etkilenmeyecek. Üçüncü parti oyunların yeni nesil güncellemelerin bedava sunulup sunulmayacağının kararı dağıtıcı şirketlere bırakılmış durumda. Ancak konsol sahibi Sony’nin böyle bir adım atmasının ardından hangi üçüncü nesil oyun dağıtım şirketinin oyununun ek ücret istemeden PS5 sürümünü vereceği de merak konusu.
Microsoft, bu sırada oyuncularına oyunlarını çok farklı platformlar için ek ücret istemeden sunmaya devam ediyor. Örneğin Forza’yı Xbox One için satın alıp ardından Xbox Series X konsolunuzda da ekstra tek bir kuruş ödemeden oynayabilirsiniz. Bu güncellemelerin bedava olarak sunulması oyuncuların konsol tercihinde de önemli bir yer tutuyor.
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İnceleme
S20 FE (Snapdragon) vs. A72 | Hangisi alınır?
Samsung Galaxy S20 FE modelinin Snapdragon versiyonu ile Samsung Galaxy A72’yi birbirine kırdırdık! İşlemci üstünlüğü olan mı? Daha uygun fiyata olan mı? Cevabı videoda!
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İçindekiler
S20 FE (Snapdragon) vs. A72 | Hangisi alınır?
Samsung Galaxy S20 FE neler sunuyor?
Arka tarafı yumuşak dokulu plastik, yan çerçeveleri ise metal malzeme kullanan cihaz ön tarafta delik çentik tasarımlı bir ekranla geliyor. 6.5 inç boyutlu Super AMOLED ekranda Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Bu ekranın 120 Hz tazeleme hızı sunuyor olması cihazın en büyük avantajlarından bir.
Snapdragon 865 işlemcisiyle gelen modelde 6 ve 8 GB RAM ve 128 ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Kamera tarafında ise OIS destekli 12 MP ana kamera ve yine OIS destekli 3x zoom yapabilen bir telephoto kamerası var. Üçüncü kamera ise ultra geniş açı olarak tercih edilmiş. Ön tarafta da delik çentiğin içerisinde 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.
Son olarak telefonda 4500 mAh pil ve 25W hızlı şarj desteği yer alırken, kablosuz şarj noktasında da 15W’lık bir destek bulunuyor. Ancak kutudan 25 Watt yerine 15 Watt değerinde bir şarj aleti çıktığını da belirtelim.
Samsung Galaxy A72 neler sunuyor?
Samsung Galaxy A72, Samsung kanadının A52 ile beraber en çok konuşulan telefonu olan A72, tasarımsal olarak da piyasadaki en farklı telefonlardan biri olmayı başarıyor. Özellikle rengarenk tasarımlarıyla plastik kasa olsa da göz alıcı görünüyorlar.
8,4 mm inceliğinde ve 203 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy A72, plastik kasasına rağmen dokusu oldukça iyi bir hissiyat veriyor. Elbette IP67 sertifikası da olması büyük bir artı. Özellikle yağmur, suya düşürme gibi sorunlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Öndeki 6,7 inç Full HD+ ekranında elbette Samsung olunca Super AMOLED panel kullanıyor. 90 Hz tazeleme hızı ve 800 nite çıkan parlaklık sunan cihazda Gorilla Glass 3 koruma yer alıyor.
Gücünü 2020 ve 2021’in en popüler işlemcisi Snapdragon 720G’den alan Galaxy A72, Adreno 618 grafik birimi ve 8 GB RAM ile geliyor. Depolama kanadında piyasada 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Ayrıca SD kart ile artırılabilir bir hafızası olması da avantaj.
İddialı olduğu kamera kanadına gelince 64 MP değerindeli ana kamerasına 8 MP telefoto, 12 MP geniş açı lens eşlik ediyor. Ayrıca 5 MP makro kamerası da bulunuyor. A52’den farklı olarak yer alan telefoto lensi ile yakınlaştırmaları daha iyi ve daha rahat yapabileceksiniz. Öndeki 32 MP kamerası ise oldukça tatmin edici sonuçlar veriyor. Ancak gece çekimlerinde daha iyi olmasını beklerdik.
Deneyim noktasında bulunan stereo hoparlörler geniş ekranda izleyeceğiniz içeriklerin keyfini artırabiliyor. Müzik dinlerken de bir bluetooth hoparlöre gerek kalmadan oldukça yeterli bir ses de alabiliyorsunuz.
Bağlantı kanadında Wi-Fi ac ve BT 5.0 desteği mevcut. Bunların daha güncel olması elbette bir avantaj olurdu ama bu da oldukça yeterli elbette. Güvenlik için ekran altı parmak izi ve yüz tanıma var. Yüz tanıma oldukça iyi çalışıyor ama maske kullanımı elbette dert. Ekran altı okuyucu ise biraz yavaş gibi. Kullanırken animasyondan kaynaklı mı emin olamayacağım bir şekilde sıkıntı çıkartabiliyor. Ancak okumada sorunu yok.
5.000 mAh bataryasında 25 Watt şarj desteği sunan cihaz, oldukça yeterli değerleri verebiliyor. 25 Watt’ın daha yüksek olmasını beklerdik, ama daha hiçbir cihazında daha yüksek şarja Samsung geçemedi. Bu nedenle kabul edilebilir.
Genel hatlarıyla baktığımızda Samsung Galaxy A72, fiyatına göre alınabilecek en güzel ve en şık telefonlardan biri konumunda.
Samsung Galaxy S20 FE (G780G) özellikleri
Boyut: 159.8 x 74.5 x 8.4 mm
Ağırlık: 190 gram
Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 120 Hz
İşlemci: Snapdragon 865
Bellek: 6/8 GB
Depolama: 128/256 GB + MicroSD
Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 25 Watt (Kutudan 15W) + 15 Watt kablosuz + 5 Watt ters şarj
Samsung Galaxy A72 özellikleri
Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm
Ağırlık: 203 gram
Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25 Watt
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