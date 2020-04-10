Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A71, DxOmark testinde görüntülendi
Samsung tarafında bu yıl içinde çıkmış olan Galaxy A71 modeli, DxOmark testinde görüldü. Akıllı telefonların kamera incelemelerini yapan DxOmark, Samsung’un orta segmentteki gözde telefonu için puanını belirledi.
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Samsung Galaxy A71, kamera testine 1.8 diyafram aralığına sahip 64 Megapiksellik kamerası ile giren cihaz, aldığı 84 puanla beklentilerin altında kaldı. 6.7 inçlik Super AMOLED ekranı, Snapdragon 730 yonga seti ve 4500 mAh bataryası ile öne çıkan cihaz, özellikle kamera yerleşimi ile bir hayli dikkat çekmişti.
DxOmark, genel kamera performansına 84 puan verdiği Samsung Galaxy A71 modelinin, fotoğraf çekimine 89, video çekimine ise 74 puan verdi. Cihazın almış olduğu bu puanlar kullanıcıların içinde bir hayli sürpriz oldu. Çünkü geçtiğimiz yıl çıkarılan Galaxy A50’nin DxOmark puanı bile Samsung Galaxy A71’den yüksek.
Samsung Galaxy A71 modelinin teknik özellikleri
- 6,7 inç büyüklüğünde Full HD + (2400 x 1080 piksel) Infinity-O Super AMOLED ekran
- Sekiz çekirdekli (2.2GHz çift + 1.8GHz altı çekirdek) Snapdragon 730 işlemci, Adreno 618 GPU
- 6GB / 8GB RAM
- 128GB dahili depolama (micro SD kart ile 512GB’a kadar genişletilebilir)
- 64 Megapiksel arka kamera f/1.8 açıklık + f/2.2 açıklığına sahip 12 Megapiksel 123 derecelik ultra geniş açılı kamera + f/2.2 açıklıklı 5 Megapiksel derinlik sensörü + f/2.4 açıklıklı 5 Megapiksel makro kamera
- f/2.2 diyafram açıklığına sahip 32 Megapiksel ön kamera
- Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı
- 3.5mm kulaklık girişi
- Dolby Atmos
- Boyutlar: 163.6 x 76.0 x 7.7 mm
- Ağırlık: 179g
- Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tip-C
- 25W hızlı şarjlı 4000 mAh kapasiteli batarya
- Android 10 (Samsung One UI 2.0
Akıllı Telefonlar
Samsung, Google için yonga seti üretebilir
Samsung, kendi ürettiği Exynos yonga setleri için yeni bir müşteriye sahip olmaya çok yakın. Paylaşılan bilgiye göre şirket, Google için özel yapılandırılmış Exynos işlemciler üretebilir.
Güney Koreli teknoloji şirketi, sektörün birçok alanında yer almaya ve üretmeye devam ediyor. Özellikle akıllı telefon pazarında kendisini dışında pek çok markaya ekran, yonga seti gibi ürün satışı yapıyor. Şu anda sektördeki pek çok akıllı telefon üreticisi, doğrudan ya da dolaylı olarak Samsung ile iş birliği içinde olduğunu söyleyebiliriz.
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Son zamanlarda şirketin üretmiş olduğu Exynos işlemcileri, rakibi Qualcomm’un Snapdragon modellerinden daha düşük performans göstermesi gibi birçok sorun ortaya çıktı. Durum böyle olunca kullanıcılar, Exynos üretiminin durdurulması ve akıllı telefonları için Qualcomm yonga seti kullanılması konusunda Samsung’a baskıda bulundular. Tüm bunlara rağmen Samsung, kendi işlemcisinden vazgeçmeye niyetli değil.
Paylaşılan rapora göre Samsung’un, Google için özel bir çipin geliştirilmesi konusunda bir ortaklık anlaşması imzaladığı belirtiliyor. Bu yonga setinin bir hayli güçlü olacağı da sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.
Yeni Exynos yonga, Samsung’un 5nm LPE üretim teknolojisine dayanacak. Toplam 8 çekirdek içerecek olan Exynos işlemcide 2 adet Cortex A78, 2 adet Cortex A76 ve 4 adet Cortex A55 çekirdekleri kullanılacak.
Google’ın, Samsung tarafından istemiş olduğu yeni yonga setini hangi ürünlerde kullanacağı henüz netlik kazanmadı. Teknoloji devi, söz konusu işlemciyi telefon, tablet ya da notebook tarafında değerlendirebilir.
Akıllı Telefonlar
Oppo Ace 2 5G, 90 Hz ekranı ile geliyor!
Oppo, 13 Nisan‘da Oppo Ace 2 5G’yi resmi olarak duyuracak. Bugün ortaya çıkan gelişmelere göre, cihazdan “Reno” ön takısı atılmış durumda. Nedeni tam olarak bilinmesede şirket bu yönde bir karar almış gibi görünüyor. Ayrıca cihazın bazı bilinmeyen özellikleri de bugün ortaya çıktı.
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Oppo Ace 2 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo Ace 2 5G, 90 Hz ekran tazeleme hızına ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olan bir ekran ile gelecek. Oppo tarafından Weibo‘da yayınlanan bir görüntüye göre, ikinci nesil 4D titreşimi ve 4D dahili soğutma cihazda bulunacak. Bunlar genellikle oyun telefonlarında bulunan özellikler olmasına rağmen bu telefonda da mevcut olacak. Oppo başkan yardımcısı Brain Shen, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda bu telefonun bir oyun telefonu olmadığını fakat oyuncular için bir amiral gemisi telefonu olduğunu belirtti.
Brain Shen, Oppo Ace 2 5G ile ilgili telefonun çevrimiçi oyun oynamak isteyenler için tüm birinci sınıf özellikleri barındırdığını söyledi. Fakat bunun yanında bu telefonun oldukça iyi fotoğraf çekebilen, güzel bir tasarıma sahip ve aynı zamanda günlük işler için de iyi performans gösteren bir cihaz olduğunu belirtti. Oppo Ace 2‘nin özelliklerinin çoğu TENAA‘da zaten ortaya çıkmıştı. Bu özelliklerin başında Snapdragon 865 işlemci ve 5G modem kullanan bir cihaz olduğunu biliyoruz. Ayrıca 65W hızlı şarja ve 40W kablosuz şarja sahip olduğunu TENAA‘da görmüştük. Cihazın fiyatı ise muhtemelen 620$ veya 570€ civarında olacaktır. Çin fiyatı ise 4.399 CNY olacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A41, Avrupa’da satışa çıkıyor!
Samsung, geçtiğimiz ay Japonya‘daki web sitesinde Galaxy A41‘i duyurmuştu ancak fiyatı bilinmiyordu. Bugün ise cihazın Avrupa’da satışa çıkacağı duyuruldu. Samsung’un yeni orta segment telefonu olan Galaxy A41, ilk olarak Almanya‘da 299€ fiyatla satışa sunulacak. Cihaz, İngiltere’de ise £269 fiyatla satışa çıkacak.
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Samsung Galaxy A41 hangi teknik özelliklerle geliyor?
Samsung Galaxy A41 geçen yıl çıkan A40‘a göre daha gelişmiş bir sürüm olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, Full HD+ çözünürlüklü ve 6.1 inçlik Super AMOLED bir ekrana sahip. Telefonda 64 GB depolama alanı ve 4 GB RAM bulunuyor. Günümüzde 64 GB depolama alanı oldukça kısıtlı bir alan gibi gözükse de Samsung, çift SIM desteğinin yanında bulunan microSD kart girişi ile bu sorunu çözmüş gibi görünüyor. MicroSD kart desteği olarak maksimum 512 GB‘a kadar ek depolama alanına sahip olabiliyorsunuz. Galaxy A41‘in arka tarafında üçlü bir kamera dizilimi mevcut. Parmak izi okuyucusu ise cihazın ön tarafında ve ekran altı olarak sunuluyor.
Galaxy A41, hızlı şarja sahip 3500 mAh pil değeri ile birlikte geliyor. Ayrıca cihaz, kutudan Android 10 ve One UI 2.0 arayüzü ile çıkacak. Telefon, siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor olacak. Bu renk seçenekleri prizma ismiyle geçecek ve tasarımsal olarak çeşitli renk kırılmaları bulunacak. Samsung, Galaxy A41‘i önümüzdeki günlerde bazı çevrimdışı perakende mağazalarında da açılmaları durumunda satışa sunacağını belirtti.