Samsung Galaxy A41 resmi olarak duyuruldu!

Samsung Galaxy A41, bu yılın başlarında sızıntı olarak ortaya çıkmıştı. Bugün ise Galaxy A41, resmi olarak Japonya‘da duyuruldu. Cihazın Haziran ayında piyasaya sürüleceği öngörüldüğünden bu sadece bir ön duyuru özelliği taşıyor.

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Samsung Galaxy A41 hangi teknik özelliklerle gelecek?

Samsung Galaxy A41, A40 modeline göre daha büyük olan 6.1 inçlik FHD+ Süper AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekranında su damlası çentiğine yerleştirilmiş 25 MP değerinde bir selfie kamerası bulunuyor. Cihaz, A40 modelinden farklı olarak bu sefer ekran altı parmak izi okuyucusu ile gelecek. A40‘da parmak izi okuyucusu cihazın arka tarafında bulunuyordu.

Galaxy A41 kamera dizilimi, son çıkan A serisi telefonlardan farklı olarak tek bir dikey çerçeve ile geliyor. Kameraların özelliklerine gelirsek, cihazda 48 MP büyüklüğünde bir ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP değerinde derinlik algılayıcı sensör bulunuyor olacak.

Galaxy A41, Helio P65 yonga seti ile birlikte gelecek. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunacak. Telefon batarya tarafında 15W değerinde hızlı şarjı destekleyen 3.500 mAh‘lik bir pil ile geliyor olacak. A41‘de ayrıca su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası olan IP68 serfitikası da bulunuyor.

Galaxy A41 muhtemelen One UI 2.0 arayüzüne bağlı Android 10 ile piyasaya sürülecek. Renk seçeneklerine gelecek olursak, cihazın üç farklı renk seçeneği bulunacak. Bu renk seçenekleri mavi, siyah ve beyaz olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatlandırma hakkında ise henüz bir bilgi yok.