Samsung Galaxy A71 5G, Geekbench testinden geçti!

Samsung geçtiğimiz aralık ayında, Galaxy A51 ve Galaxy A71‘i duyurdu ve yakında bu telefonların 5G sürümlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy A51 Ocak ayında Geekbench‘ten geçti ve temel özelliklerini ortaya koydu. Şimdi kıyaslama veritabanında ortaya çıkan cihaz ise Galaxy A71 5G.

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Samsung Galaxy A71 5G test sonuçları neler?

Çin‘e gelecek olan Galaxy A71 5G modelinin kodu SM-A7160 olacak. İşlemci olarak Galaxy A51 gibi Exynos 980 SoC yonga setine sahip olacak. Galaxy A71 5G muhtemelen Android 10 ile gelecek ve arayüz olarak ise One UI 2.0 ile geleceği tahmin ediliyor. Cihazda dahili 8 GB RAM olacak ancak hala onaylanmamış olan diğer bellek seçenekleri de olacak. Tahmin edilene göre 12 GB veya 6 GB RAM seçenekleri bulunacak.

Testin detaylarına gelirsek cihazın çalışma frekansı 1.79 GHz olacak. Samsung Galaxy A71 5G tekli çekirdek skorunda “3078” puan alırken, çoklu çekirdek skorunda ise “7346” skor alıyor. Bu değerler cihaz için oldukça iyi gözüküyor.

Samsung‘un ABD, Çin, Avusturalya, Yeni Zelanda ve bazı Avrupa ülkelerinde Galaxy A71 5G‘yi piyasaya süreceği söyleniyor ancak henüz elimizede tam bir zaman dilimi bulunmuyor. Resmi bir duyuru beklerken, Galaxy A71 5G ve A71 ile ilgili diğer haberlerimize göz atabilirsiniz.