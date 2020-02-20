Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A71 5G, Geekbench testinden geçti!
Samsung geçtiğimiz aralık ayında, Galaxy A51 ve Galaxy A71‘i duyurdu ve yakında bu telefonların 5G sürümlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy A51 Ocak ayında Geekbench‘ten geçti ve temel özelliklerini ortaya koydu. Şimdi kıyaslama veritabanında ortaya çıkan cihaz ise Galaxy A71 5G.
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Samsung Galaxy A71 5G test sonuçları neler?
Çin‘e gelecek olan Galaxy A71 5G modelinin kodu SM-A7160 olacak. İşlemci olarak Galaxy A51 gibi Exynos 980 SoC yonga setine sahip olacak. Galaxy A71 5G muhtemelen Android 10 ile gelecek ve arayüz olarak ise One UI 2.0 ile geleceği tahmin ediliyor. Cihazda dahili 8 GB RAM olacak ancak hala onaylanmamış olan diğer bellek seçenekleri de olacak. Tahmin edilene göre 12 GB veya 6 GB RAM seçenekleri bulunacak.
Testin detaylarına gelirsek cihazın çalışma frekansı 1.79 GHz olacak. Samsung Galaxy A71 5G tekli çekirdek skorunda “3078” puan alırken, çoklu çekirdek skorunda ise “7346” skor alıyor. Bu değerler cihaz için oldukça iyi gözüküyor.
Samsung‘un ABD, Çin, Avusturalya, Yeni Zelanda ve bazı Avrupa ülkelerinde Galaxy A71 5G‘yi piyasaya süreceği söyleniyor ancak henüz elimizede tam bir zaman dilimi bulunmuyor. Resmi bir duyuru beklerken, Galaxy A71 5G ve A71 ile ilgili diğer haberlerimize göz atabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Sony’nin ilk damla çentikli modeli Xperia L4 tanıtıldı!
Sony bugün yaptığı duyuru ile Xperia L4 adında bir orta sınıf akıllı telefon modelini tanıttı. Ön tarafta damla çentik tasarımı ile gelen telefon, şirketin bu anlamda ilk yeniliklerinden birisi oluyor. Telefon ayrıca Sony‘nin amiral modellerinden Xperia 1‘i anımsatan bir tasarıma da sahip.
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Sony Xperia L4: 6.2 inç ekran, üçlü arka kamera ve daha fazlası
21:9 en/boy oranıyla gelen telefonda 6.2 inç büyüklüğünde ve 1680 x 720 çözünürlüğünde HD+ bir IPS LCD ekran bulunuyor. Sony eskiden olduğu gibi parmak izi okuyucusunu telefonun yan tarafına fiziksel olarak konumlandırmış. Uzun bir ekran tasarımı ile karşımıza çıkan model, kullanıcıların aynı anda iki uygulamayı daha kolay kullanabilmesini hedefliyor.
İşlemci tarafından gücünü MediaTek Helio P22‘den alan telefon, 3 GB RAM ve 64 GB depolama sunuyor. Modelde ayrıca 3.5 mm kulaklık girişine de yer verilmiş.
Telefonun plastik ile kaplı olan arka panelinde, 13 MP geniş açılı ana kamera, 5 MP ultra-geniş açı kamera ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere üçlü bir sistem yer alıyor. Ön tarafta bulunan selfie kamerası ise damla çentik forma ve 8 MP çözünürlüğe sahip. Telefonun hem ön hem de arka kamerasıyla Full HD 1080P@30fps video çekimi yapılabiliyor. Kameralarda ayrıca HDR desteği de bulunuyor.
Sony Xperia L4, 159 x 71 x 8.7 mm kasa boyutuna ve 3580 mAh değerinde bir bataryaya sahip. Ayrıca USB Type-C bağlantısı ile telefonda hızlı şarj desteğine yer verilmiş. Siyah ve mavi renk seçenekleri ile raflarda yer edinecek modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.
Sony, telefona ait özellikleri açıklayan bir de video yayınladı.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro kamera özellikleri doğrulandı!
İptal edilen MWC etkinliğinden ayrılan çoğu şirkete rağmen bazı şirketler gösterinin yapılması gerektiğini söylüyordu ve o şirketlerden biri de Realme idi. Şirket, 24 Şubatta bir canlı yayın etkinliği ile telefonlarını tanıtacaktı. Fakat etkinliğin iptali ile şirket internet sitesi üzerinden cihazlarını fragman ve görsel şeklinde tanıtmaya başladı. Realme X50 Pro ise bahsi geçen telefonlardan biri.
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Realme X50 Pro kamera özellikleri neler olacak?
Şu anda, Realme‘nin açılış sayfasında etkinlik sırasında duyurulacak olan Realme X50 Pro‘nun fragmanı var. Bu fragman cihazın bazı özelliklerini ve kamerasını ortaya çıkarıyor. Realme, 20X zoom desteği ile birlikte X50 Pro‘da bulunacak olan dörtlü kamera sistemini onayladı. Bu onayı ise bir fotoğraf ve fragman ile yaptı.
18 ve 19 Şubat tarihlerinde “yakında” olarak işaretlenen fotoğraf tablosunda görebileceğiniz gibi iki tane fragman daha geliyor. Şirket hayranlarını bu şekilde ayakta ve canlı tutmaya çalışıyor. Bunların haricinde Realme X50 pro için listelenen diğer özelliklere baktığımızda Çift Modlu 5G desteği olan bir Snapdragon 865 yonga seti işlemci ile geliyor. Ayrıca “SuperDart Charge” adı verilen 65W hızlı şarj ve 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile geleceği biliniyor. Ayrıca son zamanlarda çokça konuşulan Realme UI ile birlikte geleceği onaylandı. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyoruz.
Akıllı Telefonlar
TCL konsept telefonunun resimleri sızdırıldı!
MWC iptal edilmeden önce, TCL kaydırılabilir ekranı olan bir akıllı telefon tanıtacağını belirtiyordu. Katlanabilir değil ama kaydırılabilir bir telefon olacak. Bu henüz adlandırılmayan cihazın görüntüleri bugün ortaya çıktı ve ortaya çıkan görseller bu cihazın gerçekte nasıl çalışacağı ile ilgili kafaları karıştırdı. Kaygan olan uç ileri veya geri kaydırıldığında nasıl çalışacak soruları ortaya çıktı.
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TCL konsept telefonu nasıl çalışacak?
Şu an için en iyi tahmin esnek ekranın bir kısmı diğerinin arkasına bükülüyor veya sarılıyor şeklinde. Bu olay katlanabilir telefondan çok kaydırılan telefon imajı çiziyor. Ancak bu ne kadar dayanıklı bir telefon olurdu sorularını akla getiriyor. Kırışıklığı ne kadar yansıtır, cihazın tasarımını bozar mı gibi çeşitli problemler ortaya çıkabilir. Elimize geçen render ve görsellerden fazlası MWC iptali dolayısıyla elimize geç ulaşacak ve cihazın deneyimlenmesini geciktiricek.
Bu cihaz kesinlikle son birkaç yılın en ilginç fikirlerinden biri ancak gerçek bir dayanıklılığa sahip olmadan bu ürünün piyasaya çıkması şirketi zora sokabilir. Eğer bu dayanıklılık sağlanırsa gerçekten piyasada yer edinebilir. Katlanabilir yerine kaydırılabilir telefon mottosu oldukça heyecan verici gözüküyor.
Tekrardan belirttiğimiz gibi eskiden katlanabilir telefonlarla ilgili bu tarz şeyler söyleniyordu fakat gün geçtikçe daha ileri bir seviyeye çıktılar. Bu yüzden iyimser olmakta fayda var. TCL, özellikle Çin dışında akıllı telefonlar için çok büyük bir marka tanınırlığına sahip değil ancak daha önce görülmemiş bir şey sunmak herkesin zihninde sanılandan daha büyük bir yol katetmesini sağlayacaktır.