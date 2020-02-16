Samsung Galaxy A71 5G, ABD ve Çin dışında satışa sunulacak!

Samsung geçtiğimiz aralık ayında Galaxy A71‘i duyurdu ve ABD ile Çin‘de satılacak olan 5G versiyonu üzerinde çalıştığını bildirdi. Ancak yeni bir rapora göre Galaxy A71 5G diğer pazarlara da gelecek.

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Samsung Galaxy A71 5G hangi pazarlarda satışa çıkacak?

Samsung, ABD ve Çin dışında satılacak olan Galaxy A71 (SM-A716B) modelinin 5G versiyonunu geliştiriyor. Yeni raporda ise farklı pazarlarda satışa sunulacağı ortaya çıktı. Bu pazarların Avustralya, Yeni Zelanda ve bazı Avrupa ülkeleri olacağı düşünülüyor. Ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda ise kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte eğer Avrupa‘ya gelir ise ülkemizde satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Galaxy A71 haricinde şirket başka bir telefonun 5G sürümü üzerinde de çalışıyor. Bu telefonun Galaxy A51 5G olacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench‘ten Exynos 980 SoC kullanan ve 6 GB RAM ile birlikte Android 10 sürümü olan bir telefon geçti. Eğer yeni bir telefon değil ise bu telefonun Galaxy A51‘in 5G versiyonu olması oldukça muhtemel gözüküyor.

Samsung tarafından henüz Galaxy A51 ve Galaxy A71 ile ilgili 5G versiyonlarının ne durumda olduğu konusunda bir bilgi yok. Ancak resmi bir duyuru beklerken A71 ve A51‘in sitemizdeki inceleme videolarına ve yazılarına göz atabilirsiniz. Yakın zamanda elimize bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.