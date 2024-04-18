Samsung markasının orta üst segmente konumlandırdığı yeni telefonu Galaxy A55 5G’yi bu videoda oyun testine tabi tutuyoruz. Her zaman olduğu gibi 30 dakika boyunca bir oyun 30 dakika boyunca da diğer oyunu oynuyoruz. Bu videoda ise 30 dakika boyunca PUBG Mobile, 30 dakika boyunca da telefonu zorlayabilecek oyunlardan birisi olan GTA: San Andreas oynuyoruz.

Samsung Galaxy A55 5G segmentindeki tercih edilebilecek ve teknik detay anlamında dolu bir telefon. Exynos 1480 işlemcisi, 8GB RAM’i ve 5000 mAh bataryasıyla oyuncuların dikkatini çeken bir model olmuş. Peki siz Samsung Galaxy A55 5G’nin oyun, batarya ve sıcaklık performansları hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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