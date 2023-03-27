Samsung geçtiğimiz günlerde iki yeni Galaxy A serisi akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Bunlar Galaxy A34 ve Galaxy A54 idi. Akıllı telefonlar tanıtıldı, bazı ülkelerde piyasaya sürüldü. Ancak Samsung boş durmuyor. Geldiğimiz noktada bugün Samsung’un, Galaxy A34 için 6 GB RAM’li bir versiyon piyasaya süreceği düşünülüyor.

91Mobiles Hindi, Samsung’un Hindistan’da 6GB RAM’e sahip Galaxy A34 5G’yi piyasaya sürmeye hazırlandığını iddia ediyor. Rapor ayrıca cihazın 28.999 INR (352 dolar) olarak fiyatlandırılacağını iddia ediyor. Daha yeni varyantın fiyatı, 8 GB olandan 3.000 INR (36 dolar) daha ucuz olacak.

Samsung Galaxy A34 Neler Vaat Ediyor?

Galaxy A34, 6.6 inç büyüklükte Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını destekler nitelikte. Ekran paneli olarak ise Super AMOLED bir panel tercih edilmiş.

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Galaxy A34, kaputun altında MediaTek Dimensity 1080 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 1080 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy A34 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 48 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Galaxy A34, selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.