Samsung ülkemizde ve dünyada çok satan bir teknoloji şirketi. Özellikle Android dünyasında en bilinen marka olmasıyla öne çıkıyor. Bu bağlamda markanın birçok yenilikçi ürünü oluyor. Bunlardan birisi de katlanabilir telefon. Samsung’un Z Fold serisi ile oluşturduğu katlanabilir telefon pazarında birçok marka rekabet ediyor. Ancak hiçbirisi Samsung kadar yol katedebilmiş değil. Geldiğimiz noktada bugün Samsung, üçe katlanabilen akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Katlanabilir akıllı telefon hakkında söylentileri 2020 yılından beri duyuyorduk. Detaylara bakalım.

Yogesh Brar’ın yakın tarihli bir tweet’ine göre Samsung, 2022’de Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modellerinin yanı sıra üç katlı bir akıllı telefon piyasaya sürebilir. Bunun yanı sıra Samsung’un üç katlı akıllı telefonu hakkında tonla söylenti olduğu için bu bilgiye biraz şüpheyle yaklaşmak gerek.

Dediğimiz gibi bu teknoloji 2020 yılından beri konuşuluyor. Çünkü Samsung bununla ilgili bir patent aldı. Bunun yanı sıra Samsung’un ekran kolu Mobil Dünya Kongresinde üçe katlanan bir akıllı telefon konseptini sergiledi.

Patente göre cihaz bir değil iki menteşeye sahip olacak. Bu sayede bizleri üçe katlanan bir form karşılayacak. Akıllı telefon kısmen katlandığında ise Z şeklini alacak. Üçe katlanan form sayesinde dış ekrana ihtiyaç olmayacak. Tek bir ekran ile hem akıllı telefon hem de tablet formu sağlanabilecek.

Bu teknoloji hayatımıza ne zaman girer bilinmez ancak 2023 sene içerisinde piyasaya sürülmesi olası gözüküyor.