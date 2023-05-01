Samsung bu sene A serisinde iki önemli modelle yolunda ilerliyor. Galaxy A34 5G ve Galaxy A54 5G. Ancak bu iki telefon arasında önemli farklılıklar bulunuyor. Özellikle Galaxy A34 5G modelinde kullanılan MediaTek Dimensity 1080 işlemcisi hem performanslı hem de verimli bir kullanım sunabiliyor. Ayrıca Samsung agresif fiyat politikasıyla bu telefonu diğer markaların telefonlarından daha uygun fiyata sunabiliyor.

Sunduğu diğer özelliklere baktığımızda ve bu özellikleri fiyatına oranlandığımızda 10.000 TL altındaki en iyi telefonların başında geliyor diyebiliriz. Bu söylemi kanıtlayabilmek adına sizlere Samsung Galaxy A34 5G almak için 7 neden bulduk. Peki Samsung Galaxy A34 5G hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce bu nedenler telefonu almak için yeterli mi? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Samsung Galaxy A34 Almak İçin 7 Neden:

1)Fiyatı

2)Uzun Süre Güncelleme Garantisi

3)Güçlü İşlemciye Sahip Olması

4)Kaliteli Kameraları

5)Ekran Özellikleri

6)Uzun Batarya Ömrü

7)Aksesuar Çeşitliliği

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