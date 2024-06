Galaxy A23 One UI 6.1 güncellemesi yayınlandı. Samsung, One UI 6.1 güncellemesini giderek daha fazla Samsung telefon modeline sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, iki yıl önce piyasaya sürülen alt-orta seviye akıllı telefon modeli Galaxy A23 de bu güncellemeyi alan cihazlar arasına katıldı. One UI 6.1 güncellemesi Samsung A23 modeline harika yenilikler getirdi. Peki Galaxy AI geldi mi?

Samsung Galaxy A23 One UI 6.1 Güncellemesi Yayınlandı

Orta-alt seviye Galaxy telefon modelleri Galaxy A23, bu yılın başlarında Galaxy S24 ailesiyle birlikte tanıtılan gelişmiş Galaxy AI özelliklerinden yararlanamıyor. Ancak, Galaxy A23 One UI 6.1 güncellemesiyle birlikte birçok hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi sunuluyor. Güncelleme, şu anda yalnızca Samsung’un anavatanı Güney Kore’de kullanıma sunulmuş durumda, ancak çok yakında diğer bölgelere de yayılması bekleniyor.

OTA yoluyla gelen 2 GB boyuta sahip bu güncelleme, kurulum sonrasında Kore’deki Galaxy A23 modellerine A235NKSU5EXE3 yazılım sürüm kodu ile geldi. Yapı numarası, konuma bağlı olarak dünya genelinde değişiklik gösterebilir. Ayrıca, güncellemenin şu anda yalnızca Galaxy A23 4G sürümü için yayınlandığını unutmamak gerekiyor. 5G özellikli modelin de yakın zamanda güncellemeyi alması bekleniyor. Ülkemizde 4G özellikli cihaz satıldığı için bizlik bir durum yok diyebiliriz.

Samsung, One UI 6.1 güncellemesini giderek daha düşük fiyat noktalarındaki cihazlara da getirerek geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Bu adım, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve daha stabil bir performans sunmak adına önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Galaxy A23 One UI 6.1 güncellemesi ile birlikte kullanıcılar daha pürüzsüz bir deneyim yaşayacaklar. Performans iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri ve diğer geliştirmelerle birlikte Galaxy A23, kullanıcılarına daha iyi bir Android deneyimi sunacak.

Samsung’un bu sürekli güncelleme politikası, kullanıcılarına en iyi deneyimi sunma çabalarının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. One UI 6.1 güncellemesi, Samsung A23 sahiplerinin telefonlarını daha verimli ve sorunsuz bir şekilde kullanmalarını sağlayacak.

