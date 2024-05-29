iOS 18 yapay zeka özellikler ile çığır açmaya geliyor. Apple, 10 Haziran’da yıllık geliştiriciler konferansı WWDC 2024 etkinliğine ev sahipliği yapacak. Şirket, kısa süre önce bu etkinliğin davetiyelerini göndermeye başladı. Apple Park’ta düzenlenecek olan etkinlik, Türkiye’de 10 Haziran Çarşamba saat 20.00’da başlayacak ve teknoloji dünyasının merakla beklediği birçok yenilik tanıtılacak. Peki WWDC 2024 nelere gebe? iOS 18 tanıtımı dışında yeni Apple ürünleri bu etkinlikte olacak mı? İşte bilmeniz gerekenler.

WWDC 2024: iOS 18 Yapay Zeka Entegrasyonu ile Etkinliğin Yıldızı Olacak

WWDC 2024’te en çok dikkat çeken konulardan biri, “iOS 18” olacak. Bu yeni sürüm, iOS tarihindeki en büyük güncelleme olarak lanse ediliyor ve yapay zeka entegrasyonlarıyla dikkat çekiyor. Safari, Fotoğraflar ve Notlar uygulamalarında geliştirilmiş Siri ve akıllı özet bildirimler gibi özellikler sunulacak.

Ayrıca, Apple‘ın yapay zekayı ürünlerine nasıl entegre etmeyi planladığını gösteren yenilikler de sergilenecek. Özellikle, MacOS, iPadOS, watchOS ve Vision OS sürümlerinde bu entegrasyonların nasıl olacağı hakkında detaylar paylaşılacak. Apple tüm ekosisteme yapay zekayı entegre etmek istiyor. Yapay zeka desteği sadece iOS 18’e gelmeyecek.

Apple’ın M4 destekli yeni iPad Pro ve M2 destekli yeni iPad Air tabletlerin, yapay zeka tabanlı görevler için geliştirilmiş makine öğrenimi özelliklerine sahip olacağını doğrulaması, bu cihazların üretken yapay zeka özellikleriyle güncelleneceğini gösteriyor. Bu durum, Apple kullanıcıları için heyecan verici gelişmeler sunuyor.

Bazı söylentilere göre, iOS 18’de ChatGPT‘yi uygulamak için OpenAI ile bir işbirliği yapılabileceği öne sürüldü. Ancak Apple’ın büyük olasılıkla işleri kendi bünyesinde yapmaya çalışacağı düşünülüyor. Bu durum, şirketin yapay zeka teknolojilerini daha fazla kontrol etme arzusunu yansıtıyor. Apple kontrolü ne Google’a ne de OpenAI’a bırakmak istiyor.

Apple, bu büyük etkinlikte ayrıca diğer yeni yazılım ve donanım ürünleri hakkında da bilgi verecek. Özellikle geliştiricilerin ilgisini çekecek birçok yeni araç ve platform güncellemeleri tanıtılacak. Bu güncellemeler, geliştiricilerin uygulamalarını daha verimli ve yenilikçi hale getirmelerine yardımcı olacak. Bu etkinlikte yeni ürünler görmeyi açıkçası beklemiyoruz, Apple genelde yazılım konusunda odaklanıyor.

WWDC 2024’ün Apple ekosistemine getireceği yenilikler ve geliştirmeler, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Apple’ın yapay zeka entegrasyonu konusundaki adımları, şirketin gelecekteki ürünlerinde ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. iOS 18 ve diğer güncellemelerle birlikte Apple kullanıcıları, daha akıllı ve kullanışlı cihazlarla buluşacak.

WWDC 2024 Ne Zaman?

WWDC 2024 ne zaman sorusu da bu aşamada çok sık soruluyor. Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi 10 Haziran’da Pasifik saati ile 10.00’da gerçekleşecek etkinlik, Türkiye’de 10 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’da gerçekleşecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu etkinlikte neler tanıtacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!