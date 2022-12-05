Samsung Galaxy A14 5G yakında Hindistan’da piyasaya sürülebilir. Bunun arkasındaki sebep, destek sayfasının artık Samsung Hindistan’ın web sitesinde yayına girmiş olması. Büyük olasılıkla, Samsung Galaxy A14 5G önümüzdeki birkaç gün içinde Hindistan’da piyasaya sürülecek.

Bu yılın başlarında Samsung, Galaxy A13’ün 4G ve 5G versiyonlarını duyurdu. 4G versiyonu Hindistan’da kullanıma sunulurken, şirket 5G versiyonunu Hindistan’da yayınlamadı. Raporlar, Samsung Galaxy A14’ün 4G ve 5G seçenekleriyle de geleceğini ortaya koydu.

Bugünkü geliştirmede, Samsung Hindistan sitesinde SM-A146B/DS model numarasına sahip bir Samsung cihazı için destek sayfası ortaya çıktı. Raporlar, model numarasının Samsung Galaxy A14 5G’ye ait olduğunu ortaya koyuyor. Samsung Galaxy A14 yakında Hindistan’da piyasaya sürülecek olsa da, 4G varyantının ülkeye gelişiyle ilgili bir güncelleme yok Maalesef, resmi listede cihazın teknik özellikleri hakkında başka bilgi yok.

İçindekiler Samsung Galaxy A14 5G Sızıntılar

Samsung Galaxy A14 5G Sızıntılar

Raporlar, Galaxy A14 5G’nin iki yonga seti varyantı olduğunu iddia ediyor. Bunlardan biri Dimensity 700’ü , diğeri ise yakında çıkacak olan Exynos 1330 çipini içeriyor . Hangi varyantın Hindistan’a gideceği konusunda netlik yok.

Galaxy A14 5G’nin Full HD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı üreten 6,5 inç IPS LCD ekranla gelmesi bekleniyor. 13 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel ana kameralı üçlü kamera kurulumuna sahip olabilir. OneUI 5.0 tabanlı Android 13 işletim sistemi önceden yüklenmiş olarak gelebilir.

Galaxy A14 5G, 15W hızlı şarjlı 5.000mAh batarya barındırabilir. Görünüşe göre bu, Hindistan pazarı söz konusu olduğunda Samsung’un en uygun fiyatlı 5G telefonu olacak.