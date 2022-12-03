Samsung Galaxy A14 5G, pazara girme yolunda ilerliyor. Hala duyurulmamış olan Galaxy A14 5G, FCC’den geçti ve bu süreçte pil kapasitesi FCC tarafından onaylandı. Samsung Galaxy A14 5G, gerçekten de söylentilerin öne sürdüğü gibi, 5.000 mAh büyüklükte bir pile ev sahipliği yapacak.

Samsung Galaxy A14 5G FCC belgesi

Sızan görüntüler sayesinde, Samsung Galaxy A14 5G’nin su damlası çentikli IPS LCD bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Üçlü arka kamera kurulumu ve yana monteli parmak izi/güç düğmesi birleşimiyle bir önceki nesil olan Samsung Galaxy A13’e çok benzeyeceğini zaten biliyoruz.

Söylentilere göre Samsung Galaxy A14 5G; 6.8 inç büyüklükte, HD+ çözünürlükte, LCD bir panele sahip olacak. Samsung Galaxy A14 5G’nin kaputunun altında Samsung’un henüz duyurmadığı Exynos serisi bir yonga seti olacak. Arkada 50 MP çözünürlükte bir ana kamera ve 13 MP çözünürlükte selfie kamerası olduğu söyleniyor.

Cihazın “agresif bir şekilde fiyatlandırılacağına” dair ipuçları dışında, fiyatlandırma veya bulunabilirlik hakkında henüz herhangi bir bilgimiz yok. Takipte kalın, daha fazla gelişme olursa sizi haberdar edeceğiz.