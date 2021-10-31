Redmi Note 9, yeni MIUI 12.5 güncellemesini alıyor!

Xiaomi, geçtiğimiz yıl MIUI 12’yi duyurmuştu. Bu yıl ise firma, MIUI 12.5 adlı yeni bir güncellemeyi kullanıcılarla buluşturdu. MIUI 12.5, sistem çekirdeğini güncelleyen ve arayüze yeni özellikler getiren orta ölçekli bir güncellemeydi. Bu güncellemenin ardından Xiaomi, MIUI 13’ü piyasaya sürmeyeceğini duyurdu. Firma, bunun yerine MIUI 12.5’in geliştirilmiş versiyonu olan MIUI 12.5 Enhanced’i yayınlamaya karar verdi. Duyurunun ardından pek çok cihaz bu güncellemeyi almaya başladı. Bugün ise Redmi Note 9, resmi olarak bu güncellemeyi aldı.

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Hangi Redmi Note 9 cihazlar güncellemeyi almaya başladı?

Redmi Note 9 serisi, isimlendirme konusunda her zaman kullanıcıların kafasını karıştıran bir akıllı telefon serisi olmuştur. Seri, Hindistan’da Redmi Note 9, Pro ve Max modelleri ile tanıtılmıştı. Ancak serinin globale açılması, Helio G85 yonga seti ve farklı bir tasarım ile gerçekleşti. Bunun ardından Redmi, birkaç ay sonra Hindistan’da farklı bir Redmi Note 9 serisi tanıttı. Bu seride 5G ve 4G modeller karışık olarak yer alıyordu. Bu cihazların global pazardaki isimlendirmesi ise Redmi 9T oldu. Mevcut güncelleme öncelikli olarak Hindistan varyasyonu ve ardından çıkan global varyanta gelecek. Daha sonrasında ise ikinci kez tanıtılan modellere bu güncelleme ulaşacak.

Yeni MIUI 12.5 hangi yenilikleri getiriyor?

Bugün yayınlanan güncelleme, genel olarak sistem kararlılığını arttırıyor. Ayrıca sistemin ve uygulamaların arayüze olan optimizasyonu da önemli ölçüde iyileşti. Önceki versiyonda olan takılma ve geçiş problemleri de bu versiyonda bulunmayacak. Bununla birlikte güvenlik tarafında da iyileştirmeler mevcut. Bu güncelleme, Ekim 2021 güvenlik yamasını da içeriyor. MIUI 12.5 Enhanced, OTA sistemi üzerinden kullanıcılara dağıtılmaya başlayacak. Bu nedenle güncellemenin toplu bir şekilde yavaş yavaş kullanıcılara iletileceğini söyleyebiliriz.

MIUI 12.5’in yeni güncellemesi, henüz “Kararlı Beta” aşamasında. Bu nedenle mevcut cihazlara bu güncellemenin ulaşması vakit alacaktır. Önümüzdeki günlerde kritik bir hata oluşmadığı takdirde bütün Redmi Note 9 modellerinde bu güncelleme aktif hale gelecek. Güncellemenin boyutu ise global versiyon için 628 MB, 5G Çin versiyonu için 373 MB değerinde olacak.